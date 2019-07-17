

◆盤勢分析

1. 美中談判漫漫長路川普關稅威脅未除，FED 主席稱經濟前景的不確定性增加降息的可能性。四大指數漲跌幅介於 - 0.09% 至 - 1.07%，其中以費半指數跌幅最大。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量縮至 1,200 億之下，後勢要放大至 1,200 億之上才有利多方續強。

(2) 均線：下檔支撐為月線 (約 10,787 點附近)，上檔壓力約為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 向上開口擴大，短線仍有機會挑戰 11,000 大關。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電守穩 5 日線後能否再走高。

3. 櫃買指數上漲 0.17%，收在 141.82 點。短線支撐為 139 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 觀盤重點：台股昨日持續呈現量縮高檔震盪，盤面以 PCB、運動休閒概念股及生技等個股相對表現較強，終場指數再度上漲，惟成交量再度量縮，短線上連續三個交易日呈現量價背離。美股昨晚回跌，今日台股早盤若受影回檔成交量不宜放大，由於今日是台指期結算，尾盤外資若有拉高結算則成交量必須配合放大至 1,200 億之上來化解量價背離疑慮，預期短線上指數將在月線附近至 11,000 點高檔震盪。選股方向可留意散熱、PCB、遊戲、AMD 概念股、生技、運動休閒。

5. 超微（AMD）採用 2330 台積電 7 奈米製程生產的新一代 CPU「Ryzen 3000」系列本月初開賣後不到十天，日、韓市占率已超過龍頭英特爾，亞馬遜網站也傳出缺貨，更出現實體店面排隊搶購盛況。超微新處理器熱賣，未來有望擴大下單台積電，為台積電 7 奈米吃下定心丸，助攻下半年旺季業績。

6.3008 大立光決定退出布局逾五年的車用鏡頭市場。據了解，3008 大立光已通知汽車鏡頭客戶，現有機種生產完後就不再供貨，特斯拉（Tesla）下單也遭「婉謝」。3008 大立光將集中資源衝刺手機鏡頭，明年擬領先業界推出 108MP（逾 1 億畫素）的高階鏡頭，鞏固霸主地位。

7. 面板價格貼近現金成本，虧損壓力大，大陸、韓國面板廠決大幅減產。京東方 10.5 代廠 7 月起投片量減至 9 萬片，減產幅度約 25％，而 LGD 更是大規模減少投片，稼動率下調幅度達 10％?20％。隨著面板廠減產，接下來品牌廠拉貨動能從 8 月起回溫，面板價格有望在 9 月持穩回溫。

8.2371 大同 16 日晚間突然宣布旗下子公司 3519 綠能解散，金管會表示，共 6 家國銀債權餘額共 36.33 億元，超過 5 成沒有擔保品，預估可能損失達 14.54 億元，包括 2809 京城銀、2880 華南銀、台銀、2886 兆豐銀、2801 彰銀和 2849 安泰銀。

