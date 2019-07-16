公司治理100指數成分股22檔新兵入列 17日生效

台灣指數公司今 (16) 日公布「公司治理 100 指數」成分股，將納入儒鴻 (1476-TW)、智邦 (2345-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW) 等 22 檔成分股，審核結果將在明 (17) 日生效。

「公司治理 100 指數」是從證交所掛牌的上市公司中刪除最近一年期間，日平均交易金額最小 20% 的股票，再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%」及「最近 1 年底的每股淨值不得低於面額」的股票。

台灣指數公司表示，以上述兩大標準篩選出股票後，分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將各別排名加總後由小至大排序，選取排名前 100 檔股票作為成分股，並非「公司治理評鑑」為單一因素的排行榜。

「公司治理 100 指數」每年 7 月固定辦理定期審理，須經流動性檢驗、公司治理評鑑，以及每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名等三項指標進行篩選。

根據本次最新篩選結果，共有 22 檔新成分股入列，包括儒鴻 (1476-TW)、智邦 (2345-TW)、佳世達 (2352-TW)、新美齊 (2442-TW)、義隆 (2458-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、遠東銀 (2845-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、王道銀行 (2897-TW)、揚明光 (3504-TW)、台勝科 (3532-TW)、牧德 (3563-TW)、上緯投控 (3708-TW)、旭富 (4119-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、安集 (6477-TW)、福懋科 (8131-TW)、達方 (8163-TW)、日友 (8341-TW)、台汽電 (8926-TW)、巨大 (9921-TW) 等。