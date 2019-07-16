【運達投顧】大盤菱形型態的攻堅模式

◆盤勢分析

台股上週弱勢盤整了一週，到今天為止市場上所有人都無法反駁一個事實，多方取得本週的掌控權，上週特別和投資人談到一個觀念，研究任何的線型都不及搞懂控盤者背後想要做的動作，而我們從控盤的籌碼運作，了解了背後的意圖，先送給投資人一個古老的股市諺語: 行情總在半信半疑中成長。

時間線再往前推一點，在鮑爾為了救美股而釋出降息風向的 6 月初，紫東分析師就這個議題寫過一篇文章，近幾年就業數據的良好，反而會造成股市的修正，所以投資人也知道一件事，現今的金融市場就是籌碼的移動，也不用真的有寬鬆的實際動作，跟隨著這個風向走沒有問題，所以我們站在多方面。

再把時間拉近，這個月加權指數只有一天是關鍵 K 線，就是 7 月 3 號川普、習近平在 G20 大和解的情況下，兩天後卻出現一個跳空的黑 K，但那時整個控盤者想要撐在這個菱形型態的意圖仍然相當明顯，也教投資人一個小技巧，為什麼可以看出風險因子降低，不是看融券餘額，而是借券餘額，那是法人的系統，所以更能有效評估。

而必須經歷撐盤是因為美、中貿易戰消火後卻又冒出個日、韓互打，即使強韌的台股，也需要消化亞股的利空，操作上耐心要相當夠但方向不變，實際操作上先做幾檔強勢短線股，例如國光生 (4142)、零壹(3029)、東陽(1319) 不同的族群百花齊放，我們也在這幾檔有不錯的收獲，波段股更是一個適當佈局的時間點。

回到純技術分析的角度來看，惟突破菱形型態有部分原因歸咎國民黨初選的震盪，加上打腳沒有用上量能，後續仍要留意觀察，亦步亦趨。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。