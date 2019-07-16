金管會顧立雄率團赴歐 加強與法、德、英三國金融監理合作

金管會今 (16) 日宣布，主委顧立雄於今 (2019) 年 7 月第二週率團親赴法國，與法國金融審慎監理總署簽署金融科技合作協議，這是金管會自去年以來完成的第 3 份金融科技合作協議；並轉赴德國與德國聯邦金融監理總署，加強雙方在銀行業及保險業的跨境監理合作，最後前往倫敦與英國審慎監理總署，強化雙方互動及監理合作。

金管會積極與各國主管機關洽簽金融科技 (FinTech) 合作協議，並推動國際金融雙邊監理合作，近期頗具成效，金管會表示，近來台、法金融合作關係，因推動本案而發展迅速，金管會已與法國在台協會就 FinTech 進行一系列產業合作與交流活動，如協助邀請法國 FinTech 育成中心暨法國最大 FinTech 加速器 Le Swave 執行長來臺參與首次「臺法金融科技高峰論壇」。顧立雄也於 5 月 28 日出席，見證金融總會與法國在臺協會及與巴黎企業發展署 (Paris&Co) 之二份 FinTech MOU 簽署儀式。

顧立雄此行並與法國主要金融主管機關的高層官員，包括：法國央行首席副總裁兼金融審慎監理總署主席 Mr. Denis Beau、法國金融市場管理局 (Autorité des Marchés, AMF) 總裁 Mr. Robert Orphèle 等，就 FinTech、虛擬貨幣 (資產)、綠色金融及雙方銀行監理等重要議題進行會談。

此次金管會與法國金融審慎監理總署 (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR) 的金融科技合作協議內容包括：雙方監理機關轉介機制、資訊分享等，簽署後雙方將可據此透過彼此金融科技部門轉介金融科技新創企業予對方，提供協助以瞭解雙方的監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息，將可促進雙方於金融科技的監理合作，並可為臺灣及法國的金融科技業者創造更多機會，促進雙方金融創新的國際市場。

德國法蘭克福為歐洲大陸金融重鎮，金管會證券期貨局前身「財政部證券暨期貨管理委員會」， 1997 年曾與「法蘭克福證券管理委員會」(後併入德國聯邦金融監理總署) 簽訂證券業監理合作 MOU。

金管會表示，由於臺、德銀行及保險業已互設據點，雙方金融往來日益密切，且英國脫歐後我金融機構赴歐陸設立據點需求增加，因此，金管會近來積極推動與德國聯邦金融監理總署 (Federal Financial Supervisory Authority, BaFin) 在銀行業與保險業監理方面的合作。

最後，金管會考量我國有五家國銀在倫敦設分行，英國脫歐期限逼近，顧立雄此行也前往倫敦，與英國審慎監理總署 (The Prudential Regulation Authority, PRA) 執行長 Mr. Sam Woods 就脫歐因應，及英國審慎監理總署近期重要措施及法規等討論，加強雙方互動及監理合作。