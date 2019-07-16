鬍鬚張跟進智慧餐飲 首波斥2500萬元安裝行動支付系統

知名連鎖魯肉飯鬍鬚張今 (16) 日宣布，今年起全台所有門市都會導入智慧餐飲系統，包括行動支付機制、會員數據管理和 APP 點餐等方案，董事長張永昌表示，首波已投入 2500 萬元導入行動支付，未來也將進一步擴張店內的智慧化服務來革新古早味。

鬍鬚張去年營收 15.8 億元，今年年上半年新開 2 家店，目前全台總門店已來到 76 家，下半年規畫再開 4 家店，至年底總店數可達 80 家，營收目標年增 10%。

鬍鬚張也透露，除了目前在海外已透過授權代理方式在日本開店，與馬來西亞、新加坡當地業者洽談合作中，但尚無明確進度。

據資策會 MIC 調查資料，去年行動支付普及率已達 50.3%，高於 2017 年的 39.7%，政府預計在 2025 年讓行動支付普及率達到 90%，因此，鬍鬚張自去年起已開始導入智慧餐飲機制。

張永昌說，為因應行動支付逐漸普及，鬍鬚張第一波先投入 2500 萬元導入行動支付，旗下共 64 家門市率先換裝新一代 POS 系統，使其具備行動支付，部分門市則會增加 KIOSK(自助點餐)、KDS(廚房顯示系統) 和平板點餐等系統，同時，品牌 APP 也將於今年上線，提供會員集點優惠和點餐服務。

鬍鬚張總經理向文章進一步說明，希望藉由導入智慧點餐方案，減少顧客結帳排隊時間、點餐紙張耗用量，並降低傳遞資訊時間效率等問題。

此外，鬍鬚張強調，消費者已可於鬍鬚張店內使用 LINE Pay、台灣 Pay 與悠遊卡，接下來將增加如 PI 錢包、街口和玉山銀行 PI 錢包信用卡等支付工具，為與國際接軌服務觀光客，包括支付寶、微信和 Hana Member 韓亞錢包等境外支付工具，都將在近期納入。