遠傳除息首日陷貼息 中華電下周接棒受關注

電信三雄陸續除息，遠傳 (4904-TW) 今 (16) 日接棒起跑，每股配 3.75 元現金股利，除息參考價 72.3 元，今年電信產業競爭激烈，加上年底競標 5G 頻譜影響營運，市場觀望後市，今日未能展開填息行情，早盤開低後在盤下震盪，跌幅逾 1%，陷貼息窘境。

台灣大 (3045-TW) 拿下上半年每股純益王，每股配 5.55 元現金股利，除息參考價 116.5 元，上周除息後連 6 個交易日，也未能順利填息，中華電 (2412-TW) 每股配 4.48 元現金股利，將於 25 日除息，除息行情也受矚目。

往年電信三雄獲利穩定，但去年各家祭 499 方案，導致今年電信業上半年營運獲利下滑，由於各家年底將參與競標 5G 頻譜，且 4G 建置成本尚未攤提完畢，市場認為，電信三雄後續營運仍有壓。

中華電上半年營收 1014.4 億元，年減 5.45%，稅後純益 169.2 億元，年減 8.98%；台灣大上半年營收 594.9 億元，年增 1.1%，稅後純益 83.13 億元，年減 53%；遠傳上半年營收 412.45 億元，年減 4.72%，稅後純益 44.05 億元，年減 14.14%。