汽車零組件廠劍麟Q4波蘭新廠將完工 已取得新單

汽車零組件場劍麟 (2228-TW) 受惠安全零組件成長率優於整體新車市場，第二季合併營收衝單季次高，據了解，劍麟預計第四季將完成波蘭廠建置，目前已取得歐洲客戶第 1 筆預縮式安全帶導管訂單，新廠開出後將拿下歐洲客戶新訂單，成長潛力看好，成未來營運主要動能。

劍麟日前公布第二季合併營收 11.51 億元，年增 8.91%，並創單季次高，上半年已達 22.39 億元，年增 8.36%，其中，汽車事業上半年營收比重 75%，劍麟說明，受惠平均每車安全配件規格，持續從高階車往一般房車滲透率提升，使出貨表現不受整體車市低迷的影響。

法人指出，由於第二季劍麟無銷貨折讓，毛利率可望較第一季提升。

劍麟進一步說明，據 Transparency Market Research 研究，汽車預縮式安全帶市場規模，從今年起將以年複合成長率超過 5% 的速度成長，至 2027 年達 60 億美元規模，其中，亞太區是全球需求量最大，接單業務發展看好。

法人指出，劍麟客戶從 Takata 改為 JSS 後，與其合作關係已步上正軌，為劍麟汽車事業帶來成長動能，預期 JSS 的新開發案，最快明年下半年開始貢獻，加上波蘭新廠將於年底完成建置，長期成長動能無虞。

惟須留意，波蘭廠新廠建置會使今年費用率略增，加上去年有業外模具收入約 1 億元，墊高比較基期，使今年全年獲利增速可能低於營收增速，不過長期本業表現仍值得期待。

劍麟主營產品有汽車氣囊零組件、百貨展示架和衣架兩大類產品，其中，汽車氣囊零組件主要以生產膝式、側邊安全氣囊與氣簾系統充氣器殼體，預縮式安全帶精密導管、電子動力輔助方向盤轉向系統零件等汽車零組件為主，

看好後續龐大商機，劍麟與主要客戶全球主要一階 (Tier1) 汽車安全零組件供應商，仍積極研發一系列預縮式安全帶精密導管和相關零組件。