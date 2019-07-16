台指深V洗盤 多頭劍指10900點

昨日國民黨公布總統候選人，台股演出下洗上衝，台指期早盤更一度演出「深 V 洗盤」，震盪後多方重掌控盤權，明日 7 月台指期結算，多頭也毫不掩飾，劍指 10900 點之上! 今日多空角力，需留意獲利下車所引發的震盪。關鍵點位為 10841、10888 與 10914 點。

7 月台指期結算，仍可望由多方勝出，多頭目標如放在 10900 點之上，今日必須先站穩 10888 點，才可望在 10900 點之上插旗，續往 10914 點攻擊，甚至挑戰 10958 點，但如震盪後未能站穩 10888 點，下方重要防線為 10841 點，如 10812 點失守，提防進入回檔。

訊息面部分，周四台積電法說會前，外資釋出偏多訊息，認為因日韓貿易戰，三星 7 奈米可望轉單給台積電；另外，更可能為電子族群帶來振奮的訊息，則是美國可能在 2 周內恢復供貨華為，今日聯電除息將率領聯家軍表態，以及郭台銘未能取得國民黨總統候選人代表權後，鴻海集團與鴻家軍股價反而走揚，今日都將是續攻 10900 關卡要角。

明日台指期結算後，8 月仍為除息高峰，期指逆價差點數仍達 150 點左右，整體而言，8 月台指期走勢仍以收斂逆價差為基調，操作期指的投資人，仍需留意逆價差的收斂狀況。只要逆價差收斂至 30 點區間內，得留意大盤動向，不宜過度追多或追空。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)