相較於2018年機型 蘋果2019新MacBook Air讀取速度更慢

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年7月16號11點30分

蘋果 (AAPL-US) 甫於上周釋出其 2019 年最新機型的 2019 MacBook Air，搭載了相較於 2018 年機型效能較為低階的 SSD(固態硬碟)。

根據法國網站 Consomac 的測試，並利用 Blackmagic Disk Speed benchmarking 的方式做檢測，新機型 SSD 的讀取速度更為降低。

檢測結果顯示 2019 年 256GB MacBook Air 具備 1GB/s 的書寫速度及 1.3GB/s 的讀取速度；而 2018 年機型則配有 920MB/s 的書寫速度及 2GB/s 的讀取速度。相比之下，新機型擁有與舊款不相上下的書寫速度，但也降低了 35% 的讀取速度。

Consomac 也觀察到，128GB MacBook Air 機型仍具有 500MB/s 的書寫速度及 1.3GB/s 的讀取速度。與 2018 年同款機型相似的是，其仍擁有讀寫速度差距甚大的特色。而較大容量的 SSD 則未被測試，但預期仍會有較低的表現。

2019 MacBook Air 最大的特色為，其新增了 True Tone display 功能，以及更為低廉的價格，以 1,099 美元取代了原本的 1,199 美元。此舉也讓學生族群能以更為低廉的價格購得一台屬於自己的 MacBook Air，其中教育用途的售價更是直接下降至 999 美元。

顯而易見的，此次蘋果為了追求多數人皆能負擔且更低的售價而犧牲了 SSD 的效能。然而，此改變對於原有的 MacBook Air 使用者並不會又巨大影響，尤其是想要汰換舊有機型的使用者。