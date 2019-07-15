昆山奇美增資案客觀環境改變 誠美材擬引進外部策略夥伴

偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 今 (15) 日召開重訊表示，因整體客觀環境因素改變，原定 3 月通過的增資案有所修正，擬改引進外部策略性投資夥伴，以提升轉投資昆山奇美的營運績效，但目前仍無具體結論。

誠美材今年 3 月 11 日董事會通過，擬認購間接持股 49% 的轉投資昆山奇美材料科技公司現金增資，預計投入 1 億美元 (約合新台幣 31.36 億元)，認購上限金額至 1.1 億美元，該增資資金主要用於支應昆山奇美材二號線資本支出需求。

昆山奇美材為偏光板廠，實收資本額約 91.6 億元，原現增案預計募集 2.04 億美元資金，用於支應二號線資本支出需求。

誠美材表示，當初通過增資案，主要是為了解決年初爆發的經營權之爭，加上昆山奇美第 3 季有新產線擴充的計畫，不過隨著經營權之爭日前落幕，因此調整增資計畫，但強調新產線擴充計畫不變，將透過引進外部夥伴，搶攻市場占有率，目前正慎選策略夥伴，預期認購價格將有所變動，但目前不方便透露進一步訊息。

至於此增資案是否影響昆山奇美的經營權，誠美材表示，昆山奇美的經營成效市場有目共睹，目前並不擔心這個問題。

誠美材 6 月營收達 12.35 億元，月增 7.87%、年增 26.84%，第 2 季營收 億 37.11 元，季減 7.78 %、年增 34.53%。累計今年前半年合併營收 77.36 億元，年增 47.11%