誠美材經營權之爭落幕後 法人估Q4可望恢復營運動能

偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 今 (28) 日舉行股東會，會中通過去年財報、盈虧撥補案以及私募案，法人表示，誠美材在經營權之爭落幕後，公司運作逐步回歸正軌，但整體營運動能，預估要到第 4 季或明年才會恢復以往水準。

誠美材表示，今年在多家中國面板廠持續投產，擴大產能下，連帶偏光板需求也持續成長，而誠美材在昆山投資的全製程偏光板廠，擁有免關稅優勢，預期將能在中國偏光板市場中站有優勢地位。

誠美材進一步表示，偏光板是中國近期重點扶植產業，預期今年對中國客戶的銷售量可望提高，加上在日東電工技術授權 2.5 米幅寬 2 號線建設下，產量也將持續提升，此外，還將持續布局相關技術及產品應用，不過受限於偏光板主要原料仍掌握在日商手中，因此購料時議價空間仍受限制。

誠美材今年初爆發經營權之爭，董事長何昭陽無預警遭到前副董事長葉美麗突襲撤換董事長職位，雖後來恢復董座職務，但經營權之爭正式爆發，連帶引發銀行凍結財務，導致公司資金出問題，甚至爆發子公司昆山奇美的經營權危機，幸好今年 4 月誠美材舉行臨時股東會，進行董事改選，公司派成功取得董事、獨董合計 6 席次，讓經營權之爭順利落幕。

而先前誠美材董事改選，群創取得一席董事，日前公告法人代表將由原先的群創副總經理楊弘文，改為派任群創投資暨投資人關係處處長劉昭賢擔任。

誠美材去年合併營收 127 億元，年增 29.25%，稅後虧損 10.48 億元，每股虧損 0.98 元，今股東會也通過承認 107 年度盈虧撥補案。