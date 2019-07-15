訪Gogoro智能工廠 陳其邁：國產電芯量產促產業鏈成形

行政院副院長陳其邁今 (15) 日參訪 Gogoro 智能工廠，表示未來將加速國產電芯量產，推動電動機車產業鏈成形。陳其邁也強調政府會持續支持電動機車，今年補助計畫不變，明年也仍將維持。

陳其邁今日率同政委龔明鑫、經濟部次長林全能、環保署副署長沈志修等人參訪 Gogoro 智能工廠， Gogoro 執行長陸學森親自陪同參訪生產線，並解說智慧電腦系統管理，嚴格監控「人員、機械、材料、方法、測量、環境」，以確保產品的品質。

陳其邁表示，政府相當關切國產電芯的期程，目前除了經濟部的科專與 A+ 計畫外，對於國產電池的模組設計、儲能技術與電池的智能管理也都有計畫型的補助，另外，也希望促成傳統機車行在銷售、營運及維修等方面升級轉型，並與電動機車業者能有更多合作，讓產業鏈逐漸成形。

陳其邁指出，政府希望機車在台灣的整體營運狀況能夠更環保，未來一方面要兼顧機車汰舊換新的速度，另一方面在電動機車或更環保的燃油機車也會補助。

電動機車對節能減碳、環保有明顯效益，因此，陳其邁表示，今年補助維持不變，明年不僅電動機車會持續補助，也研議鼓勵民眾汰舊換新現有排放汙染的老舊機車，補助購買更環保的燃油機車。

陸學森表示，截至 6 月底，Gogoro 生產銷售的電動機車已近 18 萬輛，全台已布建 1283 個電池交換站，在六大都會區更是每 5 分鐘車程就有可即時換電的電池充電站。

陸學森進一步指出，Gogoro 每一部車子都是在桃園市龜山區的工廠生產製造，機車上的所有零組件，均來自全台 192 家供應商的供應鏈。陸學森盼政府能大力支持電動機車產業，讓 MIT 電動機車能打贏「世界盃」。