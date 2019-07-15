三大法人合買21.78億元 賭美國7月底降息 外資大舉撤離金融股

台股今 (15) 日開低一度下探至 10769.57 點，但在權王台積電領軍半導體表態下，終場上漲 52.08 點、以 10876.43 點作收。外資買超 9.11 億元、投信買超 7.32 億元、自營商買超 5.34 億元，合計三大法人買超 21.78 億元。隨著時序進入 7 月下半月，市場多認為美國聯準會 7 月底可能降息，外資開始提前從金融股撤離，賣超前 10 名個股中，一半是金融股，值得留意。

雖然外資在台股現貨由賣轉買，但在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 292 口至 16546 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1204 口至 41203 口。

外資買超前 10 名：旺宏 21127 張、華通 12407 張、和鑫 8285 張、南亞科 6496 張、元大台灣 50 獲買超 6129 張、鴻海 6104 張、台積電 5764 張、中壽 5095 張、百和 4925 張、元大台灣 50 反 1 獲買超 4229 張。

外資賣超前 10 名：中信金 21519 張、群創 20905 張、聯電 17244 張、新光金 8481 張、富邦 VIX 遭賣 6551 張、國泰金 6541 張、臺企銀 5814 張、友達 4800 張、中鋼 4610 張、台新金 4230 張。且元大金、開發金、富邦金、永豐金、合庫金雖然沒被賣超前 10 名，但也全都在賣超之列。

投信買超前 10 名：旺宏 8373 張、元大滬深 300 正 2 獲買 5268 張、南亞科 4355 張、聯電 3000 張、聯詠 1220 張、台光電 1000 張、技嘉 975 張、嘉澤 870 張、華邦電 835 張、華通 708 張。

投信賣超前 10 名：遠東新 2923 張、台泥 2657 張、友達 1695 張、元大高股息 1650 張、合勤控 1340 張、鴻海 1233 張、南電 1183 張、奇鋐 989 張、華航 640 張、致伸 545 張。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買 45865 張、元大高股息 9520 張、聯電 4738 張、元大 S&P 原油正 2 獲買 2473 張、瀚宇博 1114 張、元大富櫃 50 獲買 1042 張、奇鋐 1030 張、華頓 S&P 黃豆 1013 張、群創 943 張、富邦上証 942 張。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 12819 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 5912 張、中信金 5654 張、技嘉 2899 張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 2098 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 1964 張、國泰美國道瓊反 1 遭賣 1779 張、旺宏 1535 張、華邦電 1534 張、仁寶 1428 張。

台股今天在回測月線支撐後，便一路震盪走高，呈現下影線 K 棒墊高支撐，目前在頭肩底型態下，將挑戰 7/1 高點壓力，不過周三將進行台指期結算，如果可以守住多方趨勢，那麼台股續強的機率就會大幅度增加。