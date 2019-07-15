日本今年 7 月出現了紀錄性低溫，讓人感受不到初夏的到來。而這樣的異常天候，也對戶外娛樂設施及零售業者造成影響。例如東京的游泳池業者，就面臨泳客數量減少的問題；而百貨業的春夏服飾促銷，業績表現也不如預期；此外，由於陽光不足，導致蔬菜發育不良，再度引發對氣候變化的關注。

位在東京的大型遊樂園「豐島園」，其游泳池在今年 6 月 29 日開放，也由於這段期間的開放時間僅限於每週六日，在截至 7 月 7 日的 4 個營業日當中，利用人數只有區區 900 人左右，與去年同期的利用人數 (約 1 萬 9000 人) 相較，大幅減少了 95% 左右。

依照往年慣例，在泳池開放的時候，各家媒體都會爭相到園內拍攝泳客們的盛況，而今年則是反常的連一家媒體都沒來採訪。

而在百貨業方面，從 6 月底展開的春夏服飾清倉大拍賣，也由於涼夏的原故，並未出現銷售熱潮。有大型百貨業者表示，消費者們「由於天氣太冷，似乎沒有購買的興致」，透露出心中的無奈。

而在涼被等夏日用寢具，還有在夏天受到歡迎的冰涼甜點，在今年也都面臨銷量停滯不前的窘境。取而代之的，反而是溫熱的熟食受到歡迎。一反過去在 7 月夏日的消費型態。

日本紀錄性涼夏 打亂零售業銷售、農作物採收差！(圖片：AFP)

麒麟飲料公司社長堀田英樹表示，氣溫下降會對銷售表現造成影響；該公司今年 6 月的冷飲銷量，較去年同期減少了 8%。

另外在電力需求方面，日本關東的東京電力控股 (9501-JP) 表示，這個 7 月的平日發電量多維持在 3000 萬 KW 後半，而去年同期的發電量，則是連續數日都超過了 4000 萬 KW。電力公司推測，應該是空調方面的電力用量，較去年同期減少許多之故。

而日照不足還有長期間的下雨，也造成蔬菜的出貨量減少，並引起菜價上揚。根據東京的大盤菜商表示，小黃瓜與茄子的價格上漲，青椒與番茄的出貨量減少。未來菜價有暴漲的可能，菜農們也需要考慮將收穫的時間錯開，思考各種的應對措施。而在日本東北地方的水稻，則有遭受寒害的疑慮，日本農林水產省表示「將持續關注成長的狀況」。