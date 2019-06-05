5月菜價大漲26% CPI年增率創7個月高點

主計總處今 (5) 日公布 5 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 0.94%，創 7 個月以來高點，主要是因蔬菜水果、燃氣和旅遊團費價格均上漲，尤其菜價大漲 26.24%；若扣除蔬菜水果 CPI 漲 0.62%；再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 0.62%。

前 5 月平均 CPI 年增 0.51%，仍穩穩在台灣央行設定的通膨防線 2% 以下。

圖：主計總處提供。

主計總處說明，5 月食物類大漲 2.58%，在 7 大類中漲最多，主要是因蔬菜受 517 豪雨等影響，且去年天候平穩使比較基數較低，菜價大漲 26.24%，惟蛋類價格轉呈下跌 1.53%，抵銷部分漲幅。

而教養娛樂類漲 1.02%，則是因旅遊團費調漲；在掛號費調漲下，醫藥保健類漲 0.93%；居住類漲 0.90%，主因燃氣價格上漲 8.57%。

不過，由於部分春夏服飾售價較去年優惠，成衣價格下跌 1.80%，使整體衣著類跌 1.06%。

就今年前 5 月來看，CPI 年增率 0.51%，其中商品類漲 0.29%，服務類漲 0.73%，若扣除蔬菜水果漲 0.50%；至於核心 CPI，漲 0.49%。

觀察鄰近國家 (地區)，前 4 月我國 CPI 年漲 0.40%，日本漲 0.4%，新加坡漲 0.5%，南韓漲 0.5%，中國漲 2.0% 以及香港漲 2.4%。