搶全球電競市場 宏碁Q2拿下泛美6國市占第一寶座

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日表示，根據市調機構調查，第 2 季在企業更新作業系統汰換需求推升下，整體出貨季增 15%，電競筆電市場方面，也成功拿下泛美 6 國市占第 1 的寶座，宏碁強調，今年 PC 重心將放在電競 Predator 與創作者 ConeptD 兩大品牌，瞄準專業需求。

宏碁表示，根據市調機構 IDC 資料顯示，第 2 季在 CPU 短缺逐步緩解、作業系統更新帶動 PC 市場需求，加上部分廠商事先因應美中關稅提早備貨，推升品牌出貨狀況，宏碁第 2 季出貨季增 15%、年減 1.7%，擠身全球個人電腦出貨前 4 強。

在電競市場方面，宏碁表示，今年 5 月在美國、巴西、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞等泛美 6 國，皆拿下電競筆電零售市占龍頭寶座，另外，在哥倫比亞也獲得 51.7% 的過半市占率，出貨量年增 311%，智利電競筆電市場則拿下 44% 市占。

宏碁強調，今年 PC 事業的重心將放在電競 Predator(掠奪者) 與創作者 ConceptD 兩大品牌，瞄準專業市場需求。

宏碁 6 月品牌合併營收 244.8 億元，月增 46.8%、年增 4.3%，第 2 季品牌合併營收營收 551.50 億元，季增 0.9%、年減 5.7%，累計今年上半年合併營收 1098.31 億元，年減 3%。