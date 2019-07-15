【華冠投顧】台積電助攻，台股兵臨前波10914高點。

大盤今日先壓低再走高，收盤上漲 52 點，10876 點作收，成交量 1176 億元，兵臨前波 10914 高點。

之前說過 7/3 10843 空方缺口不回補不會好，但在上周四 7/11 已回補，說過: 既然空方缺口能回補，就有還有機會挑戰前高，今日唯一可惜的是量縮上漲，必須補量。

近期大盤指數低點越墊越高，在季線之上 10800 點上下 100 點震盪將近 1 個月時間，累積能量已經接近尾聲，本周三台指期與選擇權將結算，新趨勢方向即將產生，盼各位都能做對方向，贏在起跑點。

股票不必天天做，何時不做? 知可以戰與不可以戰者，勝! 無法確認會贏會賺不做，風險大於利潤不做，趨勢不明不做。我們不需要用賭，只看證據，依據而做，長期穩健操作，方能成為真正賺錢贏家。

台股站上季線之上盤整近 1 個月能量將釋放，短線指標已進入 91.6 的超賣區，本周三 7 月份台指期與選擇權將結算，目前最大未平倉量 10800 與 10900 點。因此，建議勿亂追價，停看聽一下，耐心，靜心等待新趨勢出現，再全力以赴，穩健操作。

強勢股: 中天 (4128)，凱碩(8059)，樺晟(3202)，廣明(6188)，品安(8088)，旺宏(2337)，揚智(3041)，健策(3653)，凌巨(8105)，百合(9938)，超眾(6230) 以及零壹 (3029) 等，弱勢股: 撼訊 (6150)，冠德(2520)，宏捷科(8086)，康控 KY(4943)，全新(2455) 以及映泰 (2399) 等。

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