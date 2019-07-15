長榮20日起航班全面恢復 青森、松山新航線如期開航

空服員罷工事件落幕，長榮航空 (2618-TW) 表示，預計 20 日起航班才會全部恢復正常，不過今年新增的日本定期航班，包括桃園飛青森、松山，都將如期分別在 17 日及 18 日開航。

2020 年日本迎接奧運熱潮，長榮航搶占旅遊先機，特別開闢直飛青森、松山的航線，已可預訂至明年 7 月中的機票。長榮航空表示，目前青森航線訂位達 9 成，松山航線則是接近客滿，還有少數零星座位。

長榮航空桃園－青森定期航線，17 日開航，每周 2 班，周三、六飛航，去程上午 10 點 25 分從桃園機場起飛，日本時間下午 3 點抵達青森，飛行時間 3 小時 35 分；回程日本時間下午 4 點起飛，台灣時間晚上 7 點 5 分到桃園機場，飛行時間 4 小時 5 分。

長榮航空桃園－日本松山航線，18 日開航，每周 2 班，周四、日飛航，去程上午 6 點 45 分從桃園機場起飛，日本時間上午 10 點 10 分抵達，飛行時間 2 小時 25 分；回程日本時間上午 11 點 20 分起飛，台灣時間下午 1 點 5 分抵達桃園機場，飛行時間 2 小時 45 分。

另外，長榮航空計畫於明年 2 月 18 日開航台北－米蘭新航線，每周 4 班次來回，使用波音 777-300ER 機型執飛，待政府相關單位批准後，近期將開放訂位。而青森及松山航線則以 A321 機型營運，提供 184 個座位數，包括 8 個商務艙、 176 個經濟艙。

長榮航表示，罷工事件落幕後，空服員已陸續返回工作崗位，人力回穩，預計 18 日全面恢復免稅品銷售及選餐服務，20 日起所有航班也會恢復正常營運。