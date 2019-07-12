〈蔡明忠談有線電視〉政策仍停留在2G時代 應盡快鬆綁黨政軍條款 加快有線電視發展

台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠今 (12) 日出席旗下 MOMO TV 記者會，他表示，產業即將進入 5G 時代，但許多政策仍停留在 2G 時期，呼籲政府機關應鬆綁相關政策如黨政軍條款，才能讓有線電視產業更蓬勃發展，另外「三共」則希望朝內容合作的方向進行。

蔡明忠指出，5G 將為有線電視帶來新的變化，26 年前有線電視開放，進入三台獨霸時期，直至今日已有上百台頻道，雖外界認為電視將成夕陽產業，不過進入 5G 時代，未來電視內容將會很活躍，不過有線電視最主要困境還是受限黨政軍、市占率三分之一等限制。

根據規定，黨政軍投資廣電媒體持股無法超過 1 股，蔡明忠認為，對產業造成不少阻礙，呼籲政府機關應鬆綁條款，否則台灣不會有好的文化實力。

蔡明忠表示，5G 商轉在即，法令仍停留在 2G 階段，尤其黨政軍修法速度太慢，跟不上世代腳步，即便越來越多小型業者加入戰局，仍無法提升整體環境，惟有法令政策調整，才能讓頻道內容有多元競爭才能進步。

凱擘董事長鄭俊卿也說，中華電 (2412-TW)MOD 市占率不受限制，但有線電視卻礙於法令政策，雙方機制不公平，若 MOD 與有線電視處於公平機制下，後續才能比較內容和科技，且目前頻道產業已升級至 4K，需大量的資本才能進入，無奈卡在黨政軍條款，導致產業遲遲無法興起。

至於日前台灣大針對 5G 發展，不斷呼籲「三共」，包括共頻、共網、共建，蔡明忠表示，蔡明忠認為，可先從內容合作方向前進，活絡產業發展。