新光人壽以區塊鏈技術加速理賠 最快30分鐘自動理賠

FinTech 時代來臨，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽因應金融科技趨勢，今 (12) 日宣布攜手國際厚生數位科技運用區塊鏈建立電子醫療資訊交換平台，以區塊鏈技術來加快理賠服務，預計今 (2019) 年 7 月 15 日就可完成 POC 驗證報告。未來保戶申請理賠免再檢附紙本診斷書，就可以透過電子方式傳遞診斷書，最快 30 分鐘就可以自動理賠。

新光人壽繼首創理賠風險模型系統後，也採用區塊鏈應用技術，宣布攜手國際厚生數位科技運用區塊鏈建立電子醫療資訊交換平台，已完成 POC（概念驗證）環境建置作業，並開始與醫療院所包括：台南巿立醫院、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院的系統進行介接及前後台整合 POC 驗證，預計 07 月 15 日完成 POC 驗證報告，未來透過電子交換診斷書的方式，即可取得保戶申請理賠時的醫療資訊，免去保戶保管紙本診斷書之不便，且有別於傳統紙本申請理賠，需耗時 3-5 個工作天，更接軌自動核賠作業，縮短理賠審核時間，保戶最快在 30 分鐘內就可以收到理賠金。

新光人壽持續開創更有效率的服務，自 2015 年與新光醫院合作電子病歷 (EEC) 傳輸以來，持續追求更卓越、更便利於保戶的服務品質，故與國際厚生聯手建立電子病歷交換平台，未來保戶凡至合作的醫療院所就診，要求醫師開立診斷書時一併填寫同意書，即可以電子方式傳遞診斷書資料予新光人壽，申請理賠免再檢附紙本診斷書。

此外，新光人壽近年持續強化 AI 數據模型的應用，更連結業務推廣到承保理賠一條龍，主要應用的模型包含，從客戶的「保障資產計算引擎」發掘出其風險準備不足之處、核保風險模型、理賠的「好人、壞人模型」，以及持續進化的再購模型技術，都是希望能將數據模型的精準與便利性，能更直接地讓業務員與保戶可以享受其成果，並有效的加快保戶投保及理賠的速度。

新光人壽表示，在提供保戶便捷的理賠服務的同時，也加深運用區塊鏈加密技術，完整保護醫療個資不外流，讓平台可以同時兼顧資料傳輸安全性與方便性。未來新光人壽也將與更多家醫院合作，並鼓勵同業踴躍加入此平台，實際做到保戶一指同意授權讓醫院把診斷書資料傳輸至保險公司，即可同時完成多家保險公司的理賠申請。