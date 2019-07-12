日本加密貨幣交易所 BITPoint 證實被盜官方：幣寶台灣不受影響

日本持牌加密貨幣交易所 BITPoint Japan 官方今晨（12 日）發出兩則緊急維修公告，同時暫停加密貨幣的轉入、轉出服務。消息傳出後，有關 BITPoint Japan 被駭客入侵的言論隨即在各大社群上四處流竄。為此，幣寶台灣 BITPoint Taiwan 向區塊客證實，BITPoint Japan 的確發生「異常轉出事件」，目前整起事件還在調查當中，因此幣寶台灣的用戶不受影響。

針對此次事件，幣寶台灣向區塊客回覆稱 ，BITPoint Japan 日本站於東京時間 7 月 11 日晚間 10 點 12 分左右發生「熱錢包異常轉出事件」，本次異常轉出的詳細數量、對象及金額仍在調查當中，初估換算約損失 35 億日圓，其中包含客戶資產約 25 億日圓、BITPoint Japan 資產 10 億日圓 ，其餘詳細調查結果將在確認後會盡速公告。

BITPoint Japan 是日本首批持牌加密貨幣交易所之一，受日本金融廳監管，針對這次事件已於第一時間通報當局。此次事件日本站已向日本金融廳報告。

幣寶台灣表示，台日兩家 BITPoint 交易所均有各自獨立的法人，因此雙方的資金池一向嚴格分開管理，至於幣寶台灣客戶的法幣充值資產，則是被妥善置於聯邦銀行專款專戶中，所以不受此次事件影響。不過，為了保障用戶資產安全，幣寶台灣仍決定暫停加密貨幣的轉入及轉出服務，重啟時間將另行公告，而加密貨幣的交易買賣、法幣充值提現等服務皆維持正常運作。

至於後續要如何因應，官方表示，BITPoint Japan 日本站將持續檢視這次事件的影響範圍及程度 ，若有任何相關更新將立即向用戶說明，也承諾會跟幣寶台灣保持聯繫，若有任何不慎牽連到幣寶台灣，日本公司將會負起所屬責任。

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