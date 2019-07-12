核一廠獲核發除役許可 16日起正式退役

台電核一廠今 (12) 日獲原能會核發除役許可，兩部機組歷經 40 年發電運轉，將隨 2 號機運轉執照 15 日屆滿後正式退役，成為全台首座邁入除役的核能電廠。

台電表示，核一廠累積發電近 3400 億度， 40 年間每年平均提供超過 200 萬家戶年用電量，最多共有近 600 名員工努力維持兩部機組穩定運轉，核一廠對於台灣民生經濟發展舉足輕重。

台電說明，8 月起將陸續拆除電廠主變壓器至開關場的連絡鐵塔與氣渦輪發電機組等，然而依國際核電廠除役程序，需將反應器爐心用過核子燃料退出，才能進行除役主要工作。

核一目前仍因第 1 期用過核子燃料乾式貯存設施，尚未獲新北市政府核發水保完工證明而無法啟用，反應器爐心內核燃料未能順利移出，影響反應器及相關廠房等拆除工作。

對此，台電表示，將全力維護既有爐心燃料安全，除了持續於新北核安監督委員會說明乾貯設施安全性，也努力透過訴願及各種溝通方式，希望地方政府能協助第 1 期乾貯設施啟用。而未來第 2 期室內乾貯設施完成後，台電也會將全數用過核子燃料移至室內乾貯設施。

台電說明，為期 25 年的除役作業包含前 8 年除役過渡階段，將興建第 2 期室內乾貯設施及低放射性廢棄物貯存庫，並執行除汙作業，接著 12 年為除役拆廠階段，將拆除反應爐及汽機組件等，下一步廠址最終狀態偵測階段則需 3 年，進行廠區環境輻射狀況最終偵測，最後再花 2 年拆除剩餘建物，讓土地復原。台電強調，除役執行過程將持續監測，不會影響民眾與周邊環境。