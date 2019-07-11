◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債7-10 勝昱 韋僑 美時 天良 寬魚國際 富邦美債20年 新零售 久陽 強生 南璋 元大美債1-3 穩懋 東林 寶島科 勝昱 群益15年IG電信債 雙鴻 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 益通 友銓 世坤 飛寶企業 群益10年IG金融債 天剛 倉和 冠好 精確 國泰投資級公司債 建榮 三圓 萬國通 宏易 國泰5Y+新興債 金利 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰1-5Y高收債 達威 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球投等債 凱鈺 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球高收債 松崗 亞都 精確 榮群 國泰中國政金債5+ 易通展 老爺知 彬台 天宇 富邦中政債0-1 沛波 東凌-KY 至興 新零售 富邦A級公司債 雙喜 綠河-KY 萬在 恩得利 FH中國政策債 志嘉 欣泰 健椿 李洲 凱基中國債3-10 科際精密 凱柏實業 凱基新興債10+ 唐鋒 元炬 凱基科技債10+ 大恭 及成 群益AAA-AA公司債 永純 和進 群益15年IG公用債 富宇 耀勝 群益15年EM主權債 威潤 倚強 FH能源債 天宇 錦明 FH製藥債 唐榮 鑫創 FH新興企業債 晉椿 廣寰科 國泰A級公司債 強新 點晶 FH20年美債 松和 斐成 FH中國信用債 力新 泰谷 中信高評級公司債 凌網 典範 中信優先金融債 李洲 益通 凱基AAA至A公司債 凱柏實業 振維 凱基金融債20+ 及成 鴻翊 凱基美債25+ 倚強 迎輝 國泰A級金融債 至寶電 研勤 國泰A級科技債 原相 欣厚-KY 國泰A級公用債 宇環 兆遠 富邦中國投等債 廣寰科 太欣 富邦金融投等債 杭特 系統電 元大10年IG銀行債 雙鴻 天剛 元大10年IG電能債 幸康 世紀 FH公司債A3 泰谷 華容 FH次順位IG金融債 熱映 建榮 FH美元信用債1-5Y 哲固 立衛 群益A級公司債 類比科 天揚 群益AAA-A醫療債 森寶 鈺創 中信美國公債20年 先益 佳總 中信中國債7-10 泓格 合正 中信中國美元IG債 博磊 金利 B新光美債1-3 富晶通 寶聯通 B新光美債20+ 盈正 凱鈺 第一金美債20+ 新鉅科 德宏 第一金金融債 10+ 晟楠 合邦 第一金科技債 10+ 艾恩特 萬旭 永豐10年A公司債 精聯 久正 永豐15年金融債 德微 上揚 永豐7-10年中國債 元創精密 全譜 凱基醫療保健債 世紀 易通展 凱基IG精選15+ 友銓 茂迪 凱基AAA-AA公司債 立衛 安鈦克 台新美元銀行債 合正 元隆 南光 凱鈺 沛亨 合世 通泰 九暘 易威 三聯 凱碩 天良 合邦 全達 聯合 亞元 奧斯特 健亞 萬旭 保銳 鐿鈦 訊達 越峰 奈米醫材 撼訊 商丞 德麥 順發 英格爾 中華食 亞通 士開 南璋 上揚 昇益 信立 全譜 志嘉 勝昱 元隆 富裔 萬國通 沛亨 燦星旅 飛寶企業 廣錠 富驛-KY 駿吉-KY 神盾 劍湖山 精確 長科 德記 崇友 光菱 泰偉 宏易 星雲 華義 唐鋒 宏捷科 昇華 永捷 大世科 得利影 長盛 森田 鼎創達 康聯訊 三圓 愛地雅 聯光通 力泰 邦泰 新復興 豐謙 通訊-KY 理銘 互動 富裔 榮群 富驛-KY 天宇 易飛網 久陽 亞都 新零售 老爺知 坤悅 東凌-KY 恩得利 德記 謚源 詩肯 李洲 弘帆 凱柏實業 關中 艾訊 大展證 元炬 隆中 及成 時報 好德 旭然 晶宏 鼎創達 和進 捷必勝-KY 耀勝 紅木-KY 倚強 綠電 錦明 綠河-KY 鑫創 霹靂 威剛 欣雄 台星科 欣泰 廣寰科 富堡 點晶 英濟 斐成 泰谷 律勝 典範 聯一光 益通 單井 振維 鴻翊 迎輝 研勤 漢磊 欣厚-KY 兆遠 智崴 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 中光電 合正 金利 青雲 中菲 國眾 寶聯通 富驊 凱鈺 德宏 三聯 合邦 創惟 新普 上奇 萬旭 捷波 華電網 久正 廣明 育富 豪勉 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 環球晶 長科 天正國際 光菱 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 綠意 士開 昇益 德昌 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 詩肯 康和證 泰偉 華義 昇華 得利影 旭然 鼎創達 欣泰 愛地雅 邦泰