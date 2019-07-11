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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   訊聯     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債7-10          勝昱              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 富邦美債20年          新零售            久陽     強生                
南璋              元大美債1-3          穩懋              東林     寶島科              
勝昱              群益15年IG電信債          雙鴻              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG科技債          益通              友銓     世坤                
飛寶企業          群益10年IG金融債          天剛              倉和     冠好                
精確              國泰投資級公司債          建榮              三圓     萬國通              
宏易              國泰5Y+新興債          金利              雙喜     新昕纖              
唐鋒              國泰1-5Y高收債          達威              力泰     聚紡                
聯光通            富邦全球投等債          凱鈺              理銘     世德                
通訊-KY           富邦全球高收債          松崗              亞都     精確                
榮群              國泰中國政金債5+          易通展            老爺知   彬台                
天宇              富邦中政債0-1          沛波              東凌-KY  至興                
新零售            富邦A級公司債          雙喜              綠河-KY  萬在                
恩得利            FH中國政策債          志嘉              欣泰     健椿                
李洲              凱基中國債3-10                                     科際精密            
凱柏實業          凱基新興債10+                                     唐鋒                
元炬              凱基科技債10+                                     大恭                
及成              群益AAA-AA公司債                                     永純                
和進              群益15年IG公用債                                     富宇                
耀勝              群益15年EM主權債                                     威潤                
倚強              FH能源債                                     天宇                
錦明              FH製藥債                                     唐榮                
鑫創              FH新興企業債                                     晉椿                
廣寰科            國泰A級公司債                                     強新                
點晶              FH20年美債                                     松和                
斐成              FH中國信用債                                     力新                
泰谷              中信高評級公司債                                     凌網                
典範              中信優先金融債                                     李洲                
益通              凱基AAA至A公司債                                     凱柏實業            
振維              凱基金融債20+                                     及成                
鴻翊              凱基美債25+                                     倚強                
迎輝              國泰A級金融債                                     至寶電              
研勤              國泰A級科技債                                     原相                
欣厚-KY           國泰A級公用債                                     宇環                
兆遠              富邦中國投等債                                     廣寰科              
太欣              富邦金融投等債                                     杭特                
系統電            元大10年IG銀行債                                     雙鴻                
天剛              元大10年IG電能債                                     幸康                
世紀              FH公司債A3                                     泰谷                
華容              FH次順位IG金融債                                     熱映                
建榮              FH美元信用債1-5Y                                     哲固                
立衛              群益A級公司債                                     類比科              
天揚              群益AAA-A醫療債                                     森寶                
鈺創              中信美國公債20年                                     先益                
佳總              中信中國債7-10                                     泓格                
合正              中信中國美元IG債                                     博磊                
金利              B新光美債1-3                                     富晶通              
寶聯通            B新光美債20+                                     盈正                
凱鈺              第一金美債20+                                     新鉅科              
德宏              第一金金融債 10+                                     晟楠                
合邦              第一金科技債 10+                                     艾恩特              
萬旭              永豐10年A公司債                                     精聯                
久正              永豐15年金融債                                     德微                
上揚              永豐7-10年中國債                                     元創精密            
全譜              凱基醫療保健債                                     世紀                
易通展            凱基IG精選15+                                     友銓                
茂迪              凱基AAA-AA公司債                                     立衛                
安鈦克            台新美元銀行債                                     合正                
元隆              南光                                         凱鈺                
沛亨              合世                                         通泰                
九暘              易威                                         三聯                
凱碩              天良                                         合邦                
全達              聯合                                         亞元                
奧斯特            健亞                                         萬旭                
保銳              鐿鈦                                         訊達                
越峰              奈米醫材                                     撼訊                
商丞              德麥                                         順發                
英格爾            中華食                                       亞通                
士開              南璋                                         上揚                
昇益              信立                                         全譜                
志嘉              勝昱                                         元隆                
富裔              萬國通                                       沛亨                
燦星旅            飛寶企業                                     廣錠                
富驛-KY           駿吉-KY                                      神盾                
劍湖山            精確                                         長科                
德記              崇友                                         光菱                
泰偉              宏易                                         星雲                
華義              唐鋒                                         宏捷科              
昇華              永捷                                         大世科              
得利影            長盛                                         森田                
鼎創達            康聯訊                                       三圓                
愛地雅            聯光通                                       力泰                
邦泰              新復興                                       豐謙                
                  通訊-KY                                      理銘                
                  互動                                         富裔                
                  榮群                                         富驛-KY             
                  天宇                                         易飛網              
                  久陽                                         亞都                
                  新零售                                       老爺知              
                  坤悅                                         東凌-KY             
                  恩得利                                       德記                
                  謚源                                         詩肯                
                  李洲                                         弘帆                
                  凱柏實業                                     關中                
                  艾訊                                         大展證              
                  元炬                                         隆中                
                  及成                                         時報                
                  好德                                         旭然                
                  晶宏                                         鼎創達              
                  和進                                         捷必勝-KY            
                  耀勝                                         紅木-KY             
                  倚強                                         綠電                
                  錦明                                         綠河-KY             
                  鑫創                                         霹靂                
                  威剛                                         欣雄                
                  台星科                                       欣泰                
                  廣寰科                                       富堡                
                  點晶                                                             
                  英濟                                                             
                  斐成                                                             
                  泰谷                                                             
                  律勝                                                             
                  典範                                                             
                  聯一光                                                           
                  益通                                                             
                  單井                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  研勤                                                             
                  漢磊                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  智崴                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  中光電                                                           
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  中菲                                                             
                  國眾                                                             
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                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  三聯                                                             
                  合邦                                                             
                  創惟                                                             
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                  上奇                                                             
                  萬旭                                                             
                  捷波                                                             
                  華電網                                                           
                  久正                                                             
                  廣明                                                             
                  育富                                                             
                  豪勉                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  環球晶                                                           
                  長科                                                             
                  天正國際                                                         
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  綠意                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  德昌                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  欣泰                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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