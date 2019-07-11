財部緊急召集公股銀檢討潤寅案 下令三指示亡羊補牢

財政部今 (11) 日臨時召集公股行庫董總開會，由財政部長蘇建榮主持檢討潤寅案放款缺失，據了解，財長在會中做出三項指示，要求公股行庫配合司法調查、做好風險控管，並盡速在一個月繳交調查檢討報告。

據悉，今天會議主要要求公股行庫全面清查，包括授信照會與貸後管理執行流程，找出問題源頭，並針對應收帳款檢討放款規則，避免事件一再重演。

潤寅實業以虛假應收帳款融資向 13 家銀行詐貸近 80 億元，其中有 5 家為公股行庫，據了解，財委會已計畫在 9 月新會期開議時要求財政部與金管會就潤寅案進行專案報告，財政部今天臨時召集行庫開會，聽取銀行報告案件始末與因應對策。

根據與會人士透露，今天由潤寅案最大苦主台企銀進行專案報告，台企銀已在月初召開常董會由風控單位主導檢討方向，據悉台企銀內部初步敲定，修改國內外應收帳款融資辦法，屆時將邀請外部專家協助，訂定防堵政策，避免遭有心人士鑽漏洞再次重蹈覆轍。

由於應收帳款融資占銀行企金融資比重不高，且須查核的交易單據龐大，銀行通常會以抽查方式檢核，為防堵有心人士再次以虛偽單據矇混過關，銀行未來將落實交易單據查核，對於沒有把握的授信案也寧可拒絕承做，降低融資風險。

據了解，銀行為避免過度曝險提高授信風險，各家公股行庫已下令授審會與授管會全面清查，應收帳款融資的授信狀況。