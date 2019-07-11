◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 24591 0 0056 元大高股息 -11479 -23840 00677U 富邦VIX 17198 0 00672L 元大S&P原油正2 -9551 0 2344 華邦電 8007 7028 03611C FBVIX元大92牛06 -8971 0 00637L 元大滬深300正2 7231 0 01002T 土銀國泰R1 -8971 0 2408 南亞科 7070 14625 01003T 兆豐新光R1 -8971 0 00673R 元大S&P原油反1 5607 0 01004T 土銀富邦R2 -8971 0 2330 台積電 4163 4815 01007T 兆豐國泰R2 -8971 0 2356 英業達 4156 1750 01010T 京城樂富R1 -8971 0 2337 旺宏 4094 8077 3481 群創 -7368 -60173 00633L 富邦上証正2 3087 0 2317 鴻海 -3287 -5954 2884 玉山金 2801 -9730 0050 元大台灣50 -2628 11227 00671R 富邦NASDAQ反1 2136 0 2376 技嘉 -2190 2920 6116 彩晶 2092 -18615 2303 聯電 -1970 18332 2886 兆豐金 1819 5757 4915 致伸 -1483 -3774 2892 第一金 1630 9264 2882 國泰金 -1425 -1125 3049 和鑫 1531 -3970 006204 永豐臺灣加權 -1296 0 3711 日月光投控 1516 -1046 2888 新光金 -1104 13157 2891 中信金 1380 -9160 2633 台灣高鐵 -1076 -1555 2887 台新金 1373 5925 2371 大同 -964 -7328 6278 台表科 1365 -340 3034 聯詠 -856 -6249 3037 欣興 1355 -2711 2883 開發金 -822 -4167 00708L 元大S&P黃金正2 1317 0 2448 晶電 -813 -2364 5305 敦南 1018 -439 2323 中環 -784 57 2367 燿華 921 2126 2409 友達 -691 -40894 1216 統一 868 1142 2324 仁寶 -677 1490 2449 京元電子 824 1561 2308 台達電 -634 -1759 2823 中壽 803 8656 020000 富邦特選蘋果N -606 0 6176 瑞儀 784 2187 3231 緯創 -595 1325 006205 富邦上証 771 0 00631L 元大台灣50正2 -572 0 00710B FH彭博高收益債 756 0 1718 中纖 -551 -402 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股