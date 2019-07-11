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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          24591         0    0056   元大高股息            -11479    -23840  
00677U 富邦VIX                17198         0    00672L 元大S&P原油正2         -9551         0  
2344   華邦電                  8007      7028    03611C FBVIX元大92牛06        -8971         0  
00637L 元大滬深300正2          7231         0    01002T 土銀國泰R1             -8971         0  
2408   南亞科                  7070     14625    01003T 兆豐新光R1             -8971         0  
00673R 元大S&P原油反1          5607         0    01004T 土銀富邦R2             -8971         0  
2330   台積電                  4163      4815    01007T 兆豐國泰R2             -8971         0  
2356   英業達                  4156      1750    01010T 京城樂富R1             -8971         0  
2337   旺宏                    4094      8077    3481   群創                   -7368    -60173  
00633L 富邦上証正2             3087         0    2317   鴻海                   -3287     -5954  
2884   玉山金                  2801     -9730    0050   元大台灣50             -2628     11227  
00671R 富邦NASDAQ反1           2136         0    2376   技嘉                   -2190      2920  
6116   彩晶                    2092    -18615    2303   聯電                   -1970     18332  
2886   兆豐金                  1819      5757    4915   致伸                   -1483     -3774  
2892   第一金                  1630      9264    2882   國泰金                 -1425     -1125  
3049   和鑫                    1531     -3970    006204 永豐臺灣加權           -1296         0  
3711   日月光投控              1516     -1046    2888   新光金                 -1104     13157  
2891   中信金                  1380     -9160    2633   台灣高鐵               -1076     -1555  
2887   台新金                  1373      5925    2371   大同                    -964     -7328  
6278   台表科                  1365      -340    3034   聯詠                    -856     -6249  
3037   欣興                    1355     -2711    2883   開發金                  -822     -4167  
00708L 元大S&P黃金正2          1317         0    2448   晶電                    -813     -2364  
5305   敦南                    1018      -439    2323   中環                    -784        57  
2367   燿華                     921      2126    2409   友達                    -691    -40894  
1216   統一                     868      1142    2324   仁寶                    -677      1490  
2449   京元電子                 824      1561    2308   台達電                  -634     -1759  
2823   中壽                     803      8656    020000 富邦特選蘋果N           -606         0  
6176   瑞儀                     784      2187    3231   緯創                    -595      1325  
006205 富邦上証                 771         0    00631L 元大台灣50正2           -572         0  
00710B FH彭博高收益債           756         0    1718   中纖                    -551      -402  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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