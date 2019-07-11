【撰文／王榮旭】

貿易戰一波未平一波又起，日、韓貿易摩擦升溫，市場不安情緒反應在台股低迷的成交量，6 月營收公佈後，市場等待 Q2 財報出爐，下週起美股不少重量級公司陸續公佈財報，月底 FED 到底會不會降息，降息幾碼都是變數，觀望氣氛更濃厚，但美股強勢在歷史高檔附近，除非有更新及更大利空，否則大盤也不易連續大跌，估計大盤暫時維持箱型 10650?10850 整理，未來向上突破機會仍高，大盤是由個股組成，幾乎沒有向下破底的股票，上市、櫃則有超過 90 家個股已領先突破 5 月初大盤 11097 高點的位置，個股除息後也是大多走填息路線，反觀內資對行情看法偏空，大盤從 10227 到現在 10800 漲快 600 點，融資餘額仍約 1250 億元幾乎沒變，融券餘額則從 36 萬張暴增 8 成到 65 萬張，若貿易協商有好的進展，軋空行情一觸即發。

記憶體反攻旺宏漲相足

行情發展往往與市場想的不同，記憶體產業自去年 Q3 後由多翻空，報價從去年 Q4 開始下跌，Q1 大跌 2 成，國際大廠緊急放慢擴產腳步，報價稍止穩，7 月後日本限制三大電子關鍵材料輸出韓國，其中用在半導體的光阻劑及氟化氫，三星及海力士存貨不足，7 月下旬投片量恐大減 3 成，激勵台灣記憶體大廠南亞科 (2408)、旺宏(2337) 及華邦電 (2344) 等，還原權息後南亞科股價已回到去年 8 月水準，最近在比特幣漲過 1.3 萬美元後，去年自高點反轉大跌的板卡族群也出現強漲，撼訊 (6150) 本週急拉創今年新高，去年主流「漲價族群」擺脫弱勢跟上補漲，強者必然更強，6 月營收本週公佈，電子業績最好還是 5G，重點是 Q3 才開始進入旺季。

貿聯籌碼遭特定外資鎖定

散熱股王超眾 (6230)6 月營收創新高，股價離前高 185 元僅剩一步之遙，散熱股比價空間拉大，雙鴻(3324) 受三星材料卡關影響，最近股價拉回 145 元回測支撐，估計下檔空間有限，健策 (3653) 連續兩個月營收創歷史次高，7 月 AMD 新晶片推出，由於性價比高於同業，健策供應 CPU 均熱片，Q3 單月營收有機會挑戰新高，AMD 供應鏈祥碩 (5269) 及群聯 (8299) 最近也都大漲起來，AMD 供應鏈後勢看好，伺服器大廠緯穎(6669)6 月營收大增逾 2 成，邊緣運算伺服器搭上 5G 商機。



來源：《萬寶週刊》 1341 期

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