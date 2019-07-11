謝金河：股價真的要看老闆

【文／謝金河】

一趟越南回來後，最大的感受是投資要看老闆，一家好或不好的公司最後的差別在企業領導人如何帶領公司往前走？良性與惡性差別很大。

上周我提到三○年股市一大運，一九九○年二月十六日台股最高漲到一二六八二，經過三○年的變化，假如台商回流是真的，那麼台灣錢潮再度豐沛，台股再度挑戰一二六八二，可能不是夢。台商回流投資專案的稅制經過立法院三讀通過，未來台商資金匯回，第一年課八％，第二年課十％，如果投資實業，稅率再減半，這個方案對台商可能不是很滿意，但若投資實業可減半，也算達成目標。

在這個情勢下，經濟部設了台灣投資事務窗口，每周公布投資台灣企業家數及金額，到七月四日為止，登記回台投資企業八十四家，金額達四三四六億元，預計可創造三九一一○人就業，財政部長蘇建榮預估可創造逾八○○○億的台商資金回流，政務委員龔明鑫估計到二○二五年台商回流資金將達四兆台幣，假如這是真的，那麼這將是扭轉台灣頹勢的一次大機會。

台商回流絕非虛晃一招

過去三○年，很多人都不滿意台灣的經濟，唱衰台灣成共識，像高雄市長韓國瑜說台灣「鬼混」二○年，郭台銘也說中華民國是一間破產的艱困公司，為什麼唱衰台灣成共識？那是因為台灣的人流、物流、金流不斷外流，尤其是西進成共識，這三○年來，台灣的資金往中國大陸跑，中國的錢進不來台灣，形成單向的資金外逃，這是台灣困窘之源。

這次川普對中國祭出關稅大刀，選擇在中國經濟已奔馳了三○年的點上，這一刀砍下來，不管是十％或三五％關稅，都會促成一波外商逃離中國的風潮，也會帶動台商回台的投資浪潮，這次經濟部公布台商回流投資金額絕非虛晃一招，如果台灣把錢帶回來了，那麼過去三○年來，台灣錢只出不進的局面，就會出現巨大的改變。

上周我在《先探》專欄提到「一二六八二」這個神奇密碼，也許是台股下一個可以追求的目標，也就是說，台灣的資金不再外流，而回流的資金炒房不易，進入股市尋找殖利率的個股，會是第一個趨勢，從股市的反應來看，今年股息配發穩定的優質企業，股價都有強烈的反應，具代表性的如台積電除息，很快邁向填息之路，很多殖利率高的個股，如上海商銀、元大金、兆豐金、玉山金股價都有相當出色表現。

從高股息、殖利率高的個股找起，台灣內需型股票過去幾乎乏人問津，但今年這些企業股價都令人刮目相看，像晶華酒店從一三○漲到二○四元，六角從五九元漲到一六二元，一直以來我十分肯定的瓦城，股價從二一六漲到三三三元，除息後迅速邁向填息之路。過去漢來美食從一一七元漲到一五○元，配了七元股息，也是開始邁向填息之路。

台灣消費力道增強

最近代表台灣內需消費的典型代表，像藥粧店的寶雅去年從二三六元跑到近期四五四．五元，除掉十五．七五元現金股息，不但填息，股價還繼續創新高，一家從台南起家的小百貨，如今創造四四○億元的市值！現在被刺激到的遠東百貨也把市值追到三三四億，過去三○年遠百把事業重心放在中國，但是中國遠百並沒有帶來豐厚回報，這次徐旭東深耕台灣，遠百股價在大家不知不覺中從十四．八五元，大漲到二三．八元，從寶雅到遠百，可以看出台灣內需消費股受到青睞，最近連在興櫃的京站也從四四．四元漲到六四．二九元。

從高殖利率股、食品、美食，到百貨消費，可以看到台灣消費力增強的一面，最近興櫃出現一家高檔壽司料理店亞洲藏壽司，這在過去不可能的事；乾杯準備下櫃重組，可能是在構思更大的未來。像一群年輕人創業的豆府，從上興櫃以來，股價一直都可圈可點。

這些跡象可以看出代表台灣內需的人氣回流，這是台灣錢沒有再大量外流，而且有潛在回流的徵兆。另一個徵兆是工商區土地交易逐漸活絡，這個現象再下一步看下去，可能是資產價值提升，尤其是台灣資產股失落了三○年，下一個會不會有顯著的反應？

在三○年前台灣錢淹腳目的時代，大家記憶中的高價股，如國泰人壽一九七五元，三商銀漲到一一一○元左右，中華開發一○七五元，中國商銀八六八元，北企一一八○元都令人印象深刻，這個金融股狂飆時代不易再看到。當年資產股瘋狂的時代，像華園飯店一○七五元，全坤興業漲到四七五元，勤益控股五二五元，泰豐四一六元，南港三三四元，士紙二六一元：這些天價傳奇都不易再上演。

不過資產股的小行情逐漸啟動，像是裕隆最近從十七．四五元漲到二四．九五元，勤益控股從十六．八五元漲到二一．九五元，南港的土地資產發酵，最近從二二．六元漲到三七．七元，泰豐也出現一波十．五五元拉升到十四．一元的行情，過去資產股乏人問津，但今年三陽工業吳清源介入農林搶經營權，資產股到目前為止還沒有蔚為全面漲勢，但有心人已進入布局，這是春江水暖的現象。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》 2047 期

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