【撰文／朱成志】

上期我寫的雙主流:「填息股及委屈股」方向不變，現在就是除息旺季，已經填息生技股包括五鼎 (1733)、寶齡富錦(1760)、大學光(3218)、太醫(4126)、達爾膚(6523)、醫揚(6568)、生展(8279) 等股，參閱附表。本刊也會連續每周從除息股精選出我認為比較好的，並且有填息機會的股票；生技委屈股更多在相對低檔區。

生技股相對低基期 少數走出多頭型態

7 月生技月，全球性的亞洲生技展 (Bio Asia)7/24?28 將在台北登場，Bio6 月已在美國費城落幕，今年也將在台北舉行，每年此時生技股都有表現。

下半年還有三場台灣大型生技指標活動，除了 7 月的 Bio Asia 外，9、11 月也將個別有生技展，下半年生技股將不容小覷。

美國的 NBI 生技指數走勢，其實和台股 OTC 生技指數非常相像，本期截稿日 7/10，7/11 除權息前開始大漲，近日創新高價 232.5 元的羅麗芬 - KY(6666) 吸引自營商在除權息前卡位介入 286 張，股性轉活潑，大江大跌，7/10 跌破了 400 大關，都壓不住羅麗芬的大漲，接下來還有誰？我列出 7/11?25 的除權息生技股如附表，值得重視。

相對強勢的生技股包括投信一路買超的中化生以及訊聯 (1784)，此外，醫療材料的鐿鈦(4163) 以及太醫營收也表現的非常傑出；還有生展 (8279) 雖然每天成交量很少，但是股價線型持續走多一路向上，生展是從生達 (1720) 切割出來，生達持股降到 47%，生展主要做保健食品及通路，2017 年 11 月天價 198 元，大 ABC 波下跌，去年 10 月 82.4 元才剎車。2017 年 EPS7.08 元、去年 5.8 元的確是向下降，但是今年 Q1 就 1.46 元，全年估計可能會上看 7.62 元，股價從去年 Q4 見底之後，現在一路向上竄升，已經漲到 145 元附近，相當強勢。

原料藥 + 學名藥 PK 三大醫美股

中化生 (1762) 採用生物醱酵技術開發一系列免疫抑制和抗真菌的原料藥，其製程中使用細胞株、動植物組織、生物轉化技術所使用的酵素、菌種等，經發酵以及純化製成原料藥。產品包括 MMF、Tacrolimus、Caspofungin、EVE、RAPA，去年啟動製程再改造及增加部份設備提升產能，預計下半年到明年有機會慢慢顯現。

MMF 目前在中化生的營收占比超過 5 成，美國市佔率 40%，美國市場年需求約 110 噸，中化生每年供應約 50 噸，為全球法規市場最大供應商，主要競爭者為印度廠商，這種情況和展旺 (4167) 一樣。由於 MMF 上市較久，印度廠商殺價競爭，中化生已完成二代製程開發，學名藥客戶已向美國 FDA 遞交製程變更補充申請(PAS)，預計 Q3 獲得核准，最快 Q4 到明年 Q1 上市。

Tacrolimus 受惠日本政府推動學名藥，需求快速成長，也新增印度、美國等客戶，現有產能不夠，製程放大預計下半年完成。Caspofungin 已有數家印度、歐洲公司上市，拉動需求向上，下半年新製成也將完成。EVE 因製劑預計今年底、明年初陸續上市，美國、歐洲及印度客戶已經開始拉貨，製程擴充也將在今年底完成。公司 Q1 EPS0.53 元，5 月自結 0.18 元，業外處分觀音廠的利益挹注，EPS 貢獻逾 2 元，全年估 EPS 3 元，這波投信 7 月大買 1200 張，把股價由 6 月下旬 26 元拉到 40.9 元，7/24 除息 1.2 元，中線看好但短線漲多了，整理有必要。

長期關注的學名藥股美時 (1795)，從去年 2 月股價見底 40.5 元之後，已經漲了兩個大波段，今年 3 月衝到 137.5 元，但是經過 4 月的大回檔之後，5、6、7 三個月 K 線目前都是紅 K，股價又漲到 120 元附近，從月營收的角度來看，因為今年 2 月新藥在美國正式銷售，突然暴增到單月 10.11 億，月增 71.3%、年增 113%，接下來雖然又跌回 6 億以下，但是 5 月營收又竄升到 6.79 億，6 月營收出來之後，我認為下半年想像空間越來越大。

三大醫美股也當紅，麗豐 - KY(4137) 前年業績谷底，EPS 只有 7.41 元，但是去年就跳升一倍到 15.4 元，儘管成績這麼好，股價在 2017 年 8 月最低 95.1 元，創掛之後的新低，但是 2018 年 7 月最高飆到 344.5 元，看起來漲了 2 倍多，但是並沒有突破 2 0 1 5 年的歷史新高價 383 元，去年 Q4 壓回之後，今年 1?4 月已開設 219 家店,，全年可以新增 600 家店，2019 年底加盟店將達到 5000 家店，比去年成長 13%，今年重新恢復成長動能，Q1 獲利每股賺 4.77 元，全年估計上看 18.8 元，會比去年成績更好，現在股價才在 280 元左右。

麗豐 - KY 大漲也會帶動大江 (8436) 比價，雖然大江是代工，但是近期走勢疲弱，傳出大陸客戶森米減肥產品遭檢舉虛假行銷，微信客戶下單也趨保守，Q2 營收比法人估算少，因大陸市場營收佔大江 8 成以上，大江天價出現在去年 8 月的 614 元，大幅度回檔到去年 10 月最低 327 元，雖然一波反彈，但是今年 3 月又拉回到最低的 374 元，反彈仍站不穩 500 元以上，7 月又跌到最低的 396.5 元，畢竟今年 Q1 就賺 6.07 元，從過去 2 年的獲利數字: 前年 eps 8.23 元、去年 17.79 元，今年預估 25?28 元，本益比下降，而有自有品牌的另外兩檔就重要了。

醫美股加溫，就容易帶動羅麗芬 - KY(6666)及保健股葡萄王 (1707) 這兩檔都在 200 元等級比價的生技股，目前看來，有中國市場的羅麗芬，7/8 正式超越以台灣市場為主的葡萄王股價，參閱附表的兩檔股票對比表。



來源：《萬寶週刊》 1341 期

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