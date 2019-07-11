國泰證7月投資氣象 看好新興市場、投資級債券

國泰證券今 (11) 日發布 7 月投資氣象觀點，對於主要成熟市場如日美歐抱持「中立」看法，但對新興市場如中國、新興亞洲和新興歐洲，則持「正向」看法，並建議投資人可留意投資級債券，具備進可攻退可守的特質。

國泰證券表示，美中貿易緊繃關係雖緩和，投資人仍需留意美國聯準會不排除使用降息方式來調節經濟成長動能，顯示市場前景似乎存在隱憂，建議投資人需適時提高投資組合裡的高品質標的持股比重。

回顧今年以來美國重要經濟數據呈現走弱跡象，如通膨不如預期、消費者信心走低、PMI 採購經理人指數不盡理想，意味著景氣循環拐點可能正潛伏，且利率持續倒掛，也顯示市場對中長期處於偏悲觀態度。

國泰證進一步說明，從過往經濟衰退大多跟隨在利率倒掛離開，衰退期甚至可能在倒掛半年內出現造成市場動盪，以今年 5 月以來的利率倒掛為例，除了隱含市場對前景抱持較悲觀的態度外，更可做為景氣轉折點的重要先行指標。

國泰證強調今年以來表現相當亮眼的投資級債券具有提供穩定票息收入的功能，若在升息環境之下有資本利得的空間，並同時創造複利的契機，此外，投資級債券也具備防禦功能，以 2008 年金融風暴為例，違約率僅 0.33%，遠低於同期高收益債的 9.9%。