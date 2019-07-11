【統一投信】A股下半年行情可期 看好生醫、生豬與5G布建

美中領導人在「川習會」後，川普承諾暫不再加徵關稅，且部份鬆綁美國產品對華為銷售禁令，美中貿易磋商代表團也預計本週重啟貿易談判。統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，中美關係緩和，儘管 A 股短期不具備 V 型反轉條件，但人氣已有回籠跡象，相對美股創歷史新高，目前 A 股估值處於相對低位，加上官方減稅降費、全球資金寬鬆、外資持續流入、資本市場改革持續推進等背景下，依然看好 A 股長期結構改變的投資機會。

陳朝政認為，對於 A 股下半年行情可以抱持審慎樂觀心態，預期大盤表現是第三季緩步持穩，第四季較有表現空間。投資方向上，中美關係有所轉圜，利於短期 A 股走勢，但長期而言，雙方在政府補貼、智財權、涉及國安技術等議題依然存在歧見，未來對峙是否再次升溫仍需觀察。因此布局主軸仍以趨避貿易戰干擾，產業能見度高、政策支持行業為主，看好今年中國 5G 發放牌照的布建商機、受惠於內需穩定增長的醫藥生物行業，以及受惠於豬價處於上行周期的生豬養殖行業。

陳朝政指出，下半年 A 股行情的主要推動力在資金動能，除了內部人氣逐漸回溫，預期外資的增量資金也將持續提升，從 6 月開始，A 股陸續有 MSCI 比重提高與新納入富時指數、道瓊指數的資金面利多，加上中國官方推出多項金融新政，包括滬倫通啟動、中日 ETF 互通，以及專業外國投資機構多項限制將取消等，有助更多長線資金流入。

短線上，市場情緒的風向與熱度，可觀察北向資金增速與整體成交量能。根據萬得資訊統計滬港通、深港通資金流向，北向資金在 6 月份淨流入 426 億元人民幣，結束連續兩個月淨流出，並創今年 2 月來新高，累計今年上半年淨流入達 963.7 億元人民幣。若自開通以來累計金額，則已達 7339 億元人民幣。

政策與題材方面，中國國家主席習近平在 G20 峰會表示，將再進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇、大力推動經貿談判等五大舉措，加快形成對外開放新局面。此外，科創板預定在 7 月 22 日正式開市，新創高科技企業增加了取得融資的管道，有助國產企業自主研發加速發展，對於整體 A 股的人氣及題材面也有激勵作用。

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