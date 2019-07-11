[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/10 108/07/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37020 10.38130 -0.01110 -0.10692 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.19170 10.20260 -0.01090 -0.10684 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44180 10.45240 -0.01060 -0.10141 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.26980 10.28020 -0.01040 -0.10117 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.24960 10.26440 -0.01480 -0.14419 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.24700 10.26140 -0.01440 -0.14033 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.24700 10.26140 -0.01440 -0.14033 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.30910 10.32260 -0.01350 -0.13078 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93420 9.96330 -0.02910 -0.29207 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93420 9.96330 -0.02910 -0.29207 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92050 9.94940 -0.02890 -0.29047 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92050 9.94940 -0.02890 -0.29047 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.01710 10.04450 -0.02740 -0.27279 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.01710 10.04450 -0.02740 -0.27279 大華銀多元特別收益平衡基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72120 10.73660 -0.01540 -0.14343 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52110 10.53620 -0.01510 -0.14332 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.62680 10.64050 -0.01370 -0.12875 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.51470 10.52850 -0.01380 -0.13107 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.87000 22.96000 -0.09000 -0.39199 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.18000 24.83000 -0.65000 -2.61780 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.80500 41.88830 -0.08330 -0.19886 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.37340 40.30930 0.06410 0.15902 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.87430 9.89120 -0.01690 -0.17086 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.39150 10.40650 -0.01500 -0.14414 中國信託台灣活力基金 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01760 10.01040 0.00720 0.07193 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.13260 10.13990 -0.00730 -0.07199 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09470 9.10130 -0.00660 -0.07252 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.40990 10.41230 -0.00240 -0.02305 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31020 9.31230 -0.00210 -0.02255 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.49900 11.46780 0.03120 0.27207 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76580 9.73930 0.02650 0.27209 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.36450 11.39750 -0.03300 -0.28954 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93340 9.96220 -0.02880 -0.28909 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.46300 43.57590 -0.11290 -0.25909 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.41710 45.58570 -0.16860 -0.36985 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.05750 46.26180 -0.20430 -0.44162 中國信託智能運動基金-台幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03500 11.03480 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.20520 10.22770 -0.02250 -0.21999 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42430 9.44520 -0.02090 -0.22128 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.40460 10.42440 -0.01980 -0.18994 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.60670 9.62500 -0.01830 -0.19013 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.75140 42.76450 -0.01310 -0.03063 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.53860 43.67960 -0.14100 -0.32281 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.13180 43.24760 -0.11580 -0.26776 元大2001基金 61.43000 60.73000 0.70000 1.15264 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.86370 46.01170 -0.14800 -0.32166 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.08180 44.29040 -0.20860 -0.47098 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.08000 21.12000 -0.04000 -0.18939 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70140 11.70060 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87530 10.89130 -0.01600 -0.14691 元大上證50基金 33.28000 33.37000 -0.09000 -0.26970 元大大中華TMT基金-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.44000 13.52000 -0.08000 -0.59172 元大大中華價值指數基金-美元 12.55800 12.65100 -0.09300 -0.73512 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.14000 17.27500 -0.13500 -0.78148 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.85300 10.87300 -0.02000 -0.18394 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.53000 10.56500 -0.03500 -0.33128 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.05000 -0.01000 -0.32787 元大中國平衡基金-新台幣 13.71000 13.79000 -0.08000 -0.58013 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.30140 47.27460 0.02680 0.05669 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.96220 10.96080 0.00140 0.01277 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99450 9.99320 0.00130 0.01301 元大中國機會債券基金-新台幣 10.17220 10.18610 -0.01390 -0.13646 元大日經225基金 27.34000 27.37000 -0.03000 -0.10961 元大台商收成基金 22.77000 22.64000 0.13000 0.57420 元大台灣50單日反向1倍基金 11.58000 11.67000 -0.09000 -0.77121 元大台灣50單日正向2倍基金 39.96000 39.33000 0.63000 1.60183 元大台灣中型100基金 32.91000 32.66000 0.25000 0.76546 元大台灣加權股價指數基金 25.90800 25.67600 0.23200 0.90357 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.41000 10.29000 0.12000 1.16618 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.41000 10.29000 0.12000 1.16618 元大台灣卓越50基金 82.55000 81.59000 0.96000 1.17661 元大台灣金融基金 18.54000 18.44000 0.10000 0.54230 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.08000 31.87000 0.21000 0.65893 元大台灣高股息基金 27.06000 26.84000 0.22000 0.81967 元大台灣電子科技基金 35.46000 34.97000 0.49000 1.40120 元大全球ETF成長組合基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 元大全球ETF穩健組合基金 15.06000 15.07000 -0.01000 -0.06636 元大全球人工智慧ETF基金 23.37000 23.15000 0.22000 0.95032 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 元大全球不動產證券化基金-美元 12.50100 12.49700 0.00400 0.03201 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.56000 -0.04000 -0.60976 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.00000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.54500 8.58100 -0.03600 -0.41953 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 元大全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615 元大全球農業商機基金 17.93000 18.07000 -0.14000 -0.77476 元大印尼指數基金 9.98200 9.93100 0.05100 0.51354 元大印度指數基金 10.16300 10.15200 0.01100 0.10835 元大印度基金 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 元大多多基金 17.11000 16.93000 0.18000 1.06320 元大多福基金 51.89000 51.38000 0.51000 0.99260 元大亞太成長基金 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.31690 9.34190 -0.02500 -0.26761 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45350 7.49160 -0.03810 -0.50857 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.28500 9.32900 -0.04400 -0.47165 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.31600 10.29800 0.01800 0.17479 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.25080 10.25810 -0.00730 -0.07116 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42130 10.42930 -0.00800 -0.07671 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.24410 10.25190 -0.00780 -0.07608 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52250 10.53560 -0.01310 -0.12434 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34410 10.35700 -0.01290 -0.12455 元大卓越基金 43.37000 43.06000 0.31000 0.71993 元大店頭基金 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47370 10.47300 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.86500 9.87190 -0.00690 -0.06990 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.81150 32.81730 -0.00580 -0.01767 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.58130 42.66710 -0.08580 -0.20109 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.89030 16.85600 0.03430 0.20349 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.80170 22.89780 -0.09610 -0.41969 元大美國政府7至10年期債券基金 42.17580 42.23840 -0.06260 -0.14821 元大高科技基金 19.04000 18.82000 0.22000 1.16897 元大得利貨幣市場基金 16.32780 16.32760 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03390 12.03380 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 元大富櫃50基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794 元大華夏中小基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 元大新中國基金-美元 9.06300 9.08400 -0.02100 -0.23118 元大新中國基金-新台幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 元大新主流基金 23.84000 23.51000 0.33000 1.40366 元大新東協平衡基金-美元 9.59500 9.60700 -0.01200 -0.12491 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.87170 10.94900 -0.07730 -0.70600 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01270 10.09770 -0.08500 -0.84178 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.44940 11.50040 -0.05100 -0.44346 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.43360 9.52080 -0.08720 -0.91589 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.52980 10.53580 -0.00600 -0.05695 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80140 9.80700 -0.00560 -0.05710 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.81320 10.82450 -0.01130 -0.10439 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.07380 10.08440 -0.01060 -0.10511 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.07720 10.08450 -0.00730 -0.07239 元大新興亞洲基金 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.80440 9.81890 -0.01450 -0.14767 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.19740 9.21100 -0.01360 -0.14765 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.18690 10.20690 -0.02000 -0.19595 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.56680 9.58560 -0.01880 -0.19613 元大萬泰貨幣市場基金 15.16580 15.16560 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.31000 35.96000 0.35000 0.97330 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 元大實質多重資產基金-美元 8.20400 8.19700 0.00700 0.08540 元大實質多重資產基金-新台幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026 元大滬深300單日正向2倍基金 17.67000 17.68000 -0.01000 -0.05656 元大摩臺基金 38.66000 38.21000 0.45000 1.17770 元大標普500基金 28.19000 28.14000 0.05000 0.17768 元大標普500單日反向1倍基金 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 元大標普500單日正向2倍基金 37.18000 37.09000 0.09000 0.24265 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.58000 20.58000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.19000 18.22000 -0.03000 -0.16465 元大歐洲50基金 25.66000 25.76000 -0.10000 -0.38820 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25740 9.30920 -0.05180 -0.55644 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29410 10.29390 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.40000 15.28000 0.12000 0.78534 日盛上選基金 34.58000 34.15000 0.43000 1.25915 日盛小而美基金 17.96000 17.82000 0.14000 0.78563 日盛中國內需動力基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36880 12.37440 -0.00560 -0.04525 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89750 9.90200 -0.00450 -0.04545 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62890 12.63180 -0.00290 -0.02296 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.10040 10.10270 -0.00230 -0.02277 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.44470 11.45080 -0.00610 -0.05327 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13580 9.14070 -0.00490 -0.05361 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 日盛日盛基金 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 日盛全球抗暖化基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56040 10.57720 -0.01680 -0.15883 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46250 9.47760 -0.01510 -0.15932 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35140 10.37110 -0.01970 -0.18995 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27560 9.29330 -0.01770 -0.19046 日盛全球智能車基金(美元) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52390 2.52580 -0.00190 -0.07522 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66400 1.66520 -0.00120 -0.07206 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39080 0.39100 -0.00020 -0.05115 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25810 0.25830 -0.00020 -0.07743 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.92020 12.93130 -0.01110 -0.08584 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.40780 8.41500 -0.00720 -0.08556 日盛亞洲機會基金 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017 日盛首選基金 17.15000 16.97000 0.18000 1.06070 日盛高科技基金 18.12000 17.87000 0.25000 1.39899 日盛貨幣市場基金 14.83670 14.83640 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 39.20000 38.79000 0.41000 1.05697 日盛精選五虎基金 36.34000 36.05000 0.29000 0.80444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54780 13.54760 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.18000 30.89000 0.29000 0.93882 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.20000 10.38000 -0.18000 -1.73410 台新MSCI中國基金 20.14000 20.25000 -0.11000 -0.54321 台新大眾貨幣市場基金 14.22460 14.22440 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47130 10.46110 0.01020 0.09750 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54290 10.54330 -0.00040 -0.00379 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.23170 10.23700 -0.00530 -0.05177 台新中國通基金 44.81000 44.33000 0.48000 1.08279 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56350 0.56540 -0.00190 -0.33605 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.54400 17.61300 -0.06900 -0.39176 台新中國精選中小基金-美元 0.31430 0.31420 0.00010 0.03183 台新中國精選中小基金-新台幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 台新主流基金 24.03000 23.81000 0.22000 0.92398 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.94000 23.85000 0.09000 0.37736 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77210 0.76930 0.00280 0.36397 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.03000 16.97000 0.06000 0.35357 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54830 0.54620 0.00210 0.38447 台新台灣中小基金 34.76000 34.48000 0.28000 0.81206 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.76290 10.73920 0.02370 0.22069 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.96540 9.95490 0.01050 0.10548 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.48910 11.47700 0.01210 0.10543 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.18850 10.19510 -0.00660 -0.06474 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37120 11.37850 -0.00730 -0.06416 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 台新印度基金 14.93000 14.88000 0.05000 0.33602 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71010 8.72760 -0.01750 -0.20051 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28460 0.28500 -0.00040 -0.14035 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72650 12.75220 -0.02570 -0.20153 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41070 0.41130 -0.00060 -0.14588 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.00000 41.18000 -0.18000 -0.43711 台新真吉利貨幣市場基金 11.13110 11.13100 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.07920 31.92890 0.15030 0.47073 台新智慧生活基金-美元 10.88810 10.81270 0.07540 0.69733 台新智慧生活基金-新台幣 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35550 8.37400 -0.01850 -0.22092 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.63610 8.65930 -0.02320 -0.26792 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.44210 9.46300 -0.02090 -0.22086 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76950 9.79580 -0.02630 -0.26848 台新新興市場債券基金(A類型) 11.70230 11.73510 -0.03280 -0.27950 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36970 0.37050 -0.00080 -0.21592 台新新興市場債券基金(B類型) 8.33610 8.35940 -0.02330 -0.27873 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27780 0.27850 -0.00070 -0.25135 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.70000 5.71000 -0.01000 -0.17513 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.56000 22.61000 -0.05000 -0.22114 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.27330 10.27220 0.00110 0.01071 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.03970 10.04880 -0.00910 -0.09056 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15970 10.17180 -0.01210 -0.11896 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.27310 10.27200 0.00110 0.01071 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.03950 10.04860 -0.00910 -0.09056 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15970 10.17180 -0.01210 -0.11896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.44030 42.61510 -0.17480 -0.41018 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.87470 41.96600 -0.09130 -0.21756 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.09700 40.04550 0.05150 0.12860 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35920 11.35840 0.00080 0.00704 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20370 10.21900 -0.01530 -0.14972 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24160 9.23940 0.00220 0.02381 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85530 10.85370 0.00160 0.01474 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85660 7.86750 -0.01090 -0.13854 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29890 9.31180 -0.01290 -0.13853 永豐中小基金 52.83000 52.40000 0.43000 0.82061 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79700 1.79590 0.00110 0.06125 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50210 2.50050 0.00160 0.06399 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24610 8.25390 -0.00780 -0.09450 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13990 11.15040 -0.01050 -0.09417 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.68000 4.71000 -0.03000 -0.63694 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.20000 21.36000 -0.16000 -0.74906 永豐主流品牌基金 19.93000 19.99000 -0.06000 -0.30015 永豐永豐基金 32.69000 32.45000 0.24000 0.73960 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23730 9.27430 -0.03700 -0.39895 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71880 9.75770 -0.03890 -0.39866 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16110 9.20170 -0.04060 -0.44122 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64110 9.68370 -0.04260 -0.43991 永豐亞洲民生消費基金 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530 永豐南非幣2021保本基金 14.14180 14.14050 0.00130 0.00919 永豐高科技基金 23.16000 22.94000 0.22000 0.95902 永豐貨幣市場基金 13.94050 13.94030 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12260 2.12100 0.00160 0.07544 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61900 2.61700 0.00200 0.07642 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84300 7.84930 -0.00630 -0.08026 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98470 10.99350 -0.00880 -0.08005 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.24590 7.25860 -0.01270 -0.17496 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.61210 11.63250 -0.02040 -0.17537 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.87000 18.94000 -0.07000 -0.36959 永豐臺灣加權ETF基金 54.35000 53.84000 0.51000 0.94725 永豐領航科技基金 37.54000 37.23000 0.31000 0.83266 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 永豐趨勢平衡基金 41.04000 40.80000 0.24000 0.58824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88600 11.88510 0.00090 0.00757 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82650 9.82910 -0.00260 -0.02645 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40140 10.40330 -0.00190 -0.01826 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87510 9.87650 -0.00140 -0.01418 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28460 10.28600 -0.00140 -0.01361 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88370 9.88660 -0.00290 -0.02933 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58720 10.59030 -0.00310 -0.02927 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88880 9.89060 -0.00180 -0.01820 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38060 10.38250 -0.00190 -0.01830 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.73000 19.88000 -0.15000 -0.75453 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.59000 19.72000 -0.13000 -0.65923 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05680 10.05940 -0.00260 -0.02585 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05680 10.05940 -0.00260 -0.02585 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01190 10.01530 -0.00340 -0.03395 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01190 10.01530 -0.00340 -0.03395 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12500 10.12600 -0.00100 -0.00988 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12490 10.12580 -0.00090 -0.00889 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05680 10.05900 -0.00220 -0.02187 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05670 10.05900 -0.00230 -0.02287 兆豐國際生命科學基金 15.70000 15.57000 0.13000 0.83494 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.47140 10.48510 -0.01370 -0.13066 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.68430 10.69460 -0.01030 -0.09631 兆豐國際全球基金 31.44000 31.48000 -0.04000 -0.12706 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48550 10.48480 0.00070 0.00668 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23770 10.24390 -0.00620 -0.06052 兆豐國際國民基金 22.45000 22.18000 0.27000 1.21731 兆豐國際第一基金 13.33000 13.23000 0.10000 0.75586 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77400 10.79200 -0.01800 -0.16679 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25250 8.26630 -0.01380 -0.16694 兆豐國際萬全基金 20.70000 20.60000 0.10000 0.48544 兆豐國際電子基金 26.10000 25.88000 0.22000 0.85008 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.24000 22.00000 0.24000 1.09091 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.61000 15.72000 -0.11000 -0.69975 兆豐國際豐台灣基金 34.80000 34.57000 0.23000 0.66532 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55670 12.55650 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.82050 10.83780 -0.01730 -0.15963 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.56450 10.57980 -0.01530 -0.14462 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.80690 10.82360 -0.01670 -0.15429 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.50290 10.51980 -0.01690 -0.16065 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.66160 10.67710 -0.01550 -0.14517 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.60650 10.62290 -0.01640 -0.15438 合庫台灣基金 11.14000 10.99000 0.15000 1.36488 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74620 11.76760 -0.02140 -0.18186 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71410 12.73460 -0.02050 -0.16098 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.34170 11.35940 -0.01770 -0.15582 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12110 12.14330 -0.02220 -0.18282 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16760 8.18250 -0.01490 -0.18210 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43560 9.45060 -0.01500 -0.15872 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14150 9.15580 -0.01430 -0.15619 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85330 8.86970 -0.01640 -0.18490 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29380 9.30840 -0.01460 -0.15685 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 合庫全球新興市場基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 合庫貨幣市場基金 10.17330 10.17320 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95730 10.01570 -0.05840 -0.58308 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.27640 10.29280 -0.01640 -0.15933 合庫新興多重收益基金A類型 10.57400 10.59330 -0.01930 -0.18219 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10690 12.12640 -0.01950 -0.16081 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.28160 15.30400 -0.02240 -0.14637 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74400 8.75550 -0.01150 -0.13135 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56430 9.57930 -0.01500 -0.15659 合庫新興多重收益基金B類型 7.94160 7.95610 -0.01450 -0.18225 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71100 8.72520 -0.01420 -0.16275 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56740 10.58360 -0.01620 -0.15307 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 安本標準兩岸價值基金 美元 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.13870 10.13960 -0.00090 -0.00888 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.14050 10.14060 -0.00010 -0.00099 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.00380 10.06550 -0.06170 -0.61298 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.11170 10.10930 0.00240 0.02374 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.13860 10.13950 -0.00090 -0.00888 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.14050 10.14060 -0.00010 -0.00099 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.00380 10.06550 -0.06170 -0.61298 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.11170 10.10930 0.00240 0.02374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21450 11.21380 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07330 10.07120 0.00210 0.02085 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06320 10.06600 -0.00280 -0.02782 安聯中國東協基金 15.66000 15.73000 -0.07000 -0.44501 安聯中國策略基金-美元 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-新臺幣 16.08000 16.09000 -0.01000 -0.06215 安聯中華新思路基金-人民幣 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495 安聯中華新思路基金-美元 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302 安聯台灣大壩基金 30.16000 29.94000 0.22000 0.73480 安聯台灣科技基金 51.43000 51.05000 0.38000 0.74437 安聯台灣貨幣市場基金 12.54780 12.54760 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.17000 33.82000 0.35000 1.03489 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.77140 10.78810 -0.01670 -0.15480 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.89340 15.91950 -0.02610 -0.16395 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90140 9.91760 -0.01620 -0.16335 安聯四季成長組合基金-美元 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.23400 13.25920 -0.02520 -0.19006 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81700 10.83640 -0.01940 -0.17903 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.89420 12.91910 -0.02490 -0.19274 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59590 9.61400 -0.01810 -0.18827 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52670 9.54380 -0.01710 -0.17917 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07490 9.09240 -0.01750 -0.19247 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22670 10.24460 -0.01790 -0.17473 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27550 10.29530 -0.01980 -0.19232 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51710 12.54110 -0.02400 -0.19137 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35890 11.38030 -0.02140 -0.18804 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97400 10.99540 -0.02140 -0.19463 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65300 8.66960 -0.01660 -0.19147 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51380 8.52990 -0.01610 -0.18875 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19960 8.21560 -0.01600 -0.19475 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26590 10.28390 -0.01800 -0.17503 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19170 10.21160 -0.01990 -0.19488 安聯全球人口趨勢基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.16000 9.07000 0.09000 0.99228 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.87000 34.51000 0.36000 1.04318 安聯全球油礦金趨勢基金 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47100 12.48260 -0.01160 -0.09293 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55860 10.56840 -0.00980 -0.09273 安聯全球新興市場基金 17.50000 17.60000 -0.10000 -0.56818 安聯全球農金趨勢基金 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 安聯亞洲動態策略基金 22.40000 22.50000 -0.10000 -0.44444 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07180 10.07650 -0.00470 -0.04664 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08300 10.08790 -0.00490 -0.04857 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07090 10.07560 -0.00470 -0.04665 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08530 10.09020 -0.00490 -0.04856 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07470 10.07930 -0.00460 -0.04564 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03880 10.04440 -0.00560 -0.05575 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03880 10.04440 -0.00560 -0.05575 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03880 10.04440 -0.00560 -0.05575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55010 10.55280 -0.00270 -0.02559 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08460 10.08730 -0.00270 -0.02677 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.88780 90.95790 -0.07010 -0.07707 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40610 13.41800 -0.01190 -0.08869 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.70630 68.75910 -0.05280 -0.07679 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00720 10.01610 -0.00890 -0.08886 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73890 2.73920 -0.00030 -0.01095 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95360 10.95990 -0.00630 -0.05748 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28030 2.27960 0.00070 0.03071 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85270 8.85790 -0.00520 -0.05870 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.52170 10.54120 -0.01950 -0.18499 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.42940 10.44450 -0.01510 -0.14457 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79000 10.80200 -0.01200 -0.11109 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.38860 10.40310 -0.01450 -0.13938 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.43500 10.44740 -0.01240 -0.11869 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42000 10.43930 -0.01930 -0.18488 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30060 10.31560 -0.01500 -0.14541 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.57760 10.58990 -0.01230 -0.11615 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28530 10.29960 -0.01430 -0.13884 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.34300 10.35610 -0.01310 -0.12650 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28580 10.29720 -0.01140 -0.11071 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36610 10.37310 -0.00700 -0.06748 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.27570 10.28640 -0.01070 -0.10402 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23150 10.24290 -0.01140 -0.11130 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29490 10.30610 -0.01120 -0.10867 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31700 10.32350 -0.00650 -0.06296 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.27550 10.28630 -0.01080 -0.10499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23130 10.24270 -0.01140 -0.11130 宏利台灣動力基金A類型 30.24000 30.00000 0.24000 0.80000 宏利台灣動力基金I類型 30.24000 30.00000 0.24000 0.80000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08280 10.09540 -0.01260 -0.12481 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99770 10.01470 -0.01700 -0.16975 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.61800 7.62740 -0.00940 -0.12324 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61340 7.62540 -0.01200 -0.15737 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685 宏利全球債券組合基金 13.79040 13.81050 -0.02010 -0.14554 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98760 2.98830 -0.00070 -0.02342 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42790 12.43280 -0.00490 -0.03941 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94420 8.94770 -0.00350 -0.03912 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54810 2.54720 0.00090 0.03533 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52400 11.53180 -0.00780 -0.06764 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41850 3.42790 -0.00940 -0.27422 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54880 0.55030 -0.00150 -0.27258 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.50000 15.55000 -0.05000 -0.32154 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33880 12.35950 -0.02070 -0.16748 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91890 10.93740 -0.01850 -0.16914 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49380 10.51380 -0.02000 -0.19023 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76920 8.78460 -0.01540 -0.17531 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40530 8.41960 -0.01430 -0.16984 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27930 8.29510 -0.01580 -0.19047 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21180 8.22490 -0.01310 -0.15927 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03140 3.03420 -0.00280 -0.09228 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43850 0.43890 -0.00040 -0.09114 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.21970 13.23440 -0.01470 -0.11107 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00020 1.00080 -0.00060 -0.05995 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59670 7.60510 -0.00840 -0.11045 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10700 2.10900 -0.00200 -0.09483 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30430 0.30460 -0.00030 -0.09849 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25120 9.26130 -0.01010 -0.10906 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33590 0.33620 -0.00030 -0.08923 宏利萬利貨幣市場基金 13.68800 13.68780 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.50000 -0.01000 -0.40000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.90000 25.70000 0.20000 0.77821 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.90000 25.70000 0.20000 0.77821 宏利澳幣保本基金 12.65750 12.65990 -0.00240 -0.01896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.50810 10.50820 -0.00010 -0.00095 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.70970 9.71910 -0.00940 -0.09672 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.23770 9.25110 -0.01340 -0.14485 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.64040 11.65730 -0.01690 -0.14497 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德新台幣基金 12.97040 12.97030 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.18000 27.00000 0.18000 0.66667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48660 11.48800 -0.00140 -0.01219 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16280 10.17110 -0.00830 -0.08160 保德信大中華基金-人民幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 保德信大中華基金-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 保德信大中華基金-新台幣 29.72000 29.84000 -0.12000 -0.40214 保德信中小型股基金 46.57000 45.84000 0.73000 1.59250 保德信中國中小基金-人民幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 保德信中國中小基金-美元 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 保德信中國中小基金-新臺幣 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91190 9.93530 -0.02340 -0.23552 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99750 10.02230 -0.02480 -0.24745 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02960 10.05320 -0.02360 -0.23475 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.09890 11.12500 -0.02610 -0.23461 保德信中國品牌基金-人民幣 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 保德信中國品牌基金-美元 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.44000 28.54000 -0.10000 -0.35039 保德信全球消費商機基金 19.64000 19.63000 0.01000 0.05094 保德信全球基礎建設基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 保德信全球資源基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.89000 33.70000 0.19000 0.56380 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.63030 10.62750 0.00280 0.02635 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.00300 11.00010 0.00290 0.02636 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.72130 10.72370 -0.00240 -0.02238 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.09530 11.09770 -0.00240 -0.02163 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68450 9.70720 -0.02270 -0.23385 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.82980 10.85530 -0.02550 -0.23491 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29790 9.32430 -0.02640 -0.28313 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.37930 10.40880 -0.02950 -0.28341 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22050 8.23500 -0.01450 -0.17608 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30720 11.32720 -0.02000 -0.17657 保德信亞太基金 20.65000 20.72000 -0.07000 -0.33784 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.78540 8.79020 -0.00480 -0.05461 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.13010 12.13670 -0.00660 -0.05438 保德信店頭市場基金 34.28000 33.94000 0.34000 1.00177 保德信金平衡基金 30.20000 30.00000 0.20000 0.66667 保德信金滿意基金 42.52000 41.97000 0.55000 1.31046 保德信科技島基金 26.46000 26.08000 0.38000 1.45706 保德信高成長基金 93.85000 93.04000 0.81000 0.87059 保德信貨幣市場基金 15.83940 15.83920 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72310 10.72790 -0.00480 -0.04474 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.02220 11.03250 -0.01030 -0.09336 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.04720 11.05640 -0.00920 -0.08321 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63240 10.64640 -0.01400 -0.13150 保德信新世紀基金 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26140 8.26530 -0.00390 -0.04719 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38150 10.38550 -0.00400 -0.03852 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.71790 11.72350 -0.00560 -0.04777 保德信新興趨勢組合基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 保德信瑞騰基金 15.65110 15.65050 0.00060 0.00383 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97040 9.97630 -0.00590 -0.05914 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54250 10.54870 -0.00620 -0.05878 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93140 9.93890 -0.00750 -0.07546 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24580 10.25490 -0.00910 -0.08874 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98890 9.99730 -0.00840 -0.08402 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51660 10.52660 -0.01000 -0.09500 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92380 9.93300 -0.00920 -0.09262 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30710 10.31660 -0.00950 -0.09208 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61590 10.62870 -0.01280 -0.12043 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.34930 10.35780 -0.00850 -0.08206 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74800 10.75960 -0.01160 -0.10781 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.29030 10.30110 -0.01080 -0.10484 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.62770 10.63890 -0.01120 -0.10527 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18310 10.19140 -0.00830 -0.08144 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74240 10.74880 -0.00640 -0.05954 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.09320 10.10120 -0.00800 -0.07920 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.49930 10.50760 -0.00830 -0.07899 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93990 9.96140 -0.02150 -0.21583 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93970 9.96130 -0.02160 -0.21684 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.09820 10.08590 0.01230 0.12195 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91500 9.94130 -0.02630 -0.26455 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91500 9.94130 -0.02630 -0.26455 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.09720 10.02190 0.07530 0.75135 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44250 10.45680 -0.01430 -0.13675 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18860 10.20280 -0.01420 -0.13918 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37270 10.38850 -0.01580 -0.15209 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75490 10.77130 -0.01640 -0.15226 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.47990 10.49240 -0.01250 -0.11913 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.14620 11.15970 -0.01350 -0.12097 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.37830 10.39410 -0.01580 -0.15201 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.68950 10.70570 -0.01620 -0.15132 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52300 10.53600 -0.01300 -0.12339 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57490 10.58850 -0.01360 -0.12844 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.64900 10.66780 -0.01880 -0.17623 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.38370 10.40440 -0.02070 -0.19895 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.41360 10.43430 -0.02070 -0.19838 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.46720 10.48260 -0.01540 -0.14691 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.64530 10.66140 -0.01610 -0.15101 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.22870 10.24910 -0.02040 -0.19904 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.32640 10.34690 -0.02050 -0.19813 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97540 1.97660 -0.00120 -0.06071 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83350 2.83540 -0.00190 -0.06701 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29560 0.29590 -0.00030 -0.10139 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45950 0.46000 -0.00050 -0.10870 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41320 8.42320 -0.01000 -0.11872 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30770 12.32060 -0.01290 -0.10470 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70780 9.71200 -0.00420 -0.04325 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.34850 12.35320 -0.00470 -0.03805 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74000 8.74620 -0.00620 -0.07089 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16920 11.17720 -0.00800 -0.07157 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.91540 10.93160 -0.01620 -0.14819 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.74550 10.76370 -0.01820 -0.16909 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4460.89000 4433.10000 27.79000 0.62688 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.29690 10.29850 -0.00160 -0.01554 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.19910 11.19930 -0.00020 -0.00179 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21560 10.21950 -0.00390 -0.03816 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93050 9.93510 -0.00460 -0.04630 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55880 10.56360 -0.00480 -0.04544 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96010 9.96690 -0.00680 -0.06823 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33470 10.34150 -0.00680 -0.06575 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48400 10.51280 -0.02880 -0.27395 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.16910 6.19290 -0.02380 -0.38431 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.30620 11.34980 -0.04360 -0.38415 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71760 10.74820 -0.03060 -0.28470 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.70030 11.72930 -0.02900 -0.24724 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.91040 10.93720 -0.02680 -0.24504 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23710 9.26340 -0.02630 -0.28391 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53960 9.56320 -0.02360 -0.24678 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41410 9.43720 -0.02310 -0.24478 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.60620 10.63650 -0.03030 -0.28487 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.05380 11.08110 -0.02730 -0.24637 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.03460 11.06170 -0.02710 -0.24499 柏瑞五國金勢力建設基金 7.44000 7.42000 0.02000 0.26954 柏瑞巨人基金 12.94000 12.81000 0.13000 1.01483 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69900 13.69890 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.92000 16.96000 -0.04000 -0.23585 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.38330 14.40440 -0.02110 -0.14648 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69790 12.71280 -0.01490 -0.11720 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.29050 13.30570 -0.01520 -0.11424 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66040 8.67310 -0.01270 -0.14643 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83240 6.84240 -0.01000 -0.14615 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73610 8.74630 -0.01020 -0.11662 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50970 8.51730 -0.00760 -0.08923 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.82800 10.84040 -0.01240 -0.11439 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46510 8.46250 0.00260 0.03072 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.88630 12.90140 -0.01510 -0.11704 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.45860 12.47690 -0.01830 -0.14667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.14840 13.16020 -0.01180 -0.08966 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.09870 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柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.50110 9.49720 0.00390 0.04106 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.62300 9.62210 0.00090 0.00935 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25550 9.25720 -0.00170 -0.01836 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.46810 9.46760 0.00050 0.00528 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37120 11.36660 0.00460 0.04047 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.56500 9.56410 0.00090 0.00941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.28720 43.41700 -0.12980 -0.29896 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.12000 33.11000 0.01000 0.03020 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79600 11.79520 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70590 1.70750 -0.00160 -0.09370 國泰大中華基金 19.50000 19.28000 0.22000 1.14108 國泰小龍基金-美元I 0.47600 0.47100 0.00500 1.06157 國泰小龍基金-新台幣 14.82000 14.68000 0.14000 0.95368 國泰中小成長基金-美元I 1.35380 1.33850 0.01530 1.14307 國泰中小成長基金-新台幣 42.15000 41.72000 0.43000 1.03068 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.27180 4.27090 0.00090 0.02107 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67680 0.67730 -0.00050 -0.07382 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72370 0.72430 -0.00060 -0.08284 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.38900 42.43650 -0.04750 -0.11193 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30600 2.30420 0.00180 0.07812 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32990 0.32990 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.17360 10.18130 -0.00770 -0.07563 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.18520 8.19130 -0.00610 -0.07447 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33570 2.33920 -0.00350 -0.14962 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33640 0.33730 -0.00090 -0.26682 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.52150 10.55280 -0.03130 -0.29660 國泰中國新興債券基金-美元 0.34180 0.34200 -0.00020 -0.05848 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48250 10.49410 -0.01160 -0.11054 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.13160 4.14540 -0.01380 -0.33290 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59400 0.59660 -0.00260 -0.43580 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.68000 18.77000 -0.09000 -0.47949 國泰中港台基金-人民幣 3.08130 3.08630 -0.00500 -0.16201 國泰中港台基金-美元 0.44850 0.44970 -0.00120 -0.26684 國泰中港台基金-新台幣 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.11520 10.11970 -0.00450 -0.04447 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.18500 10.19910 -0.01410 -0.13825 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.27480 10.29400 -0.01920 -0.18652 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.71000 26.75000 -0.04000 -0.14953 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.56000 32.56000 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35310 0.35330 -0.00020 -0.05661 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33300 0.33320 -0.00020 -0.06002 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33390 0.33410 -0.00020 -0.05986 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01910 11.03180 -0.01270 -0.11512 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39890 10.41090 -0.01200 -0.11526 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.43410 10.44610 -0.01200 -0.11488 國泰台灣貨幣市場基金 12.45900 12.45880 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42210 0.42260 -0.00050 -0.11832 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37330 0.37380 -0.00050 -0.13376 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45050 0.45100 -0.00050 -0.11086 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55080 0.54790 0.00290 0.52929 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53990 2.54360 -0.00370 -0.14546 國泰全球高股息基金-美元 0.36870 0.36960 -0.00090 -0.24351 國泰全球高股息基金-新台幣 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53480 0.53270 0.00210 0.39422 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49090 0.49020 0.00070 0.14280 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 國泰全球資源基金-美元 0.16670 0.16690 -0.00020 -0.11983 國泰全球資源基金-新台幣 5.28000 5.29000 -0.01000 -0.18904 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61690 0.61730 -0.00040 -0.06480 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.24000 19.26000 -0.02000 -0.10384 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.74000 18.76000 -0.02000 -0.10661 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89050 0.88540 0.00510 0.57601 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.62000 21.67000 -0.05000 -0.23073 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.51000 22.40000 0.11000 0.49107 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.52540 2.52810 -0.00270 -0.10680 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36750 0.36830 -0.00080 -0.21721 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31570 0.31640 -0.00070 -0.22124 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.40850 11.43760 -0.02910 -0.25442 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.80020 9.82520 -0.02500 -0.25445 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52960 0.52730 0.00230 0.43618 國泰亞洲成長基金-美元 0.39830 0.39990 -0.00160 -0.40010 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.02000 12.08000 -0.06000 -0.49669 國泰科技生化基金 32.73000 32.40000 0.33000 1.01852 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.59000 29.63000 -0.04000 -0.13500 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 國泰美國費城半導體基金 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.39920 44.51950 -0.12030 -0.27022 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.28270 17.24910 0.03360 0.19479 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.32310 23.43800 -0.11490 -0.49023 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.90620 45.10600 -0.19980 -0.44296 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.54130 45.64850 -0.10720 -0.23484 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.58700 43.67130 -0.08430 -0.19303 國泰紐幣2021保本基金 12.80600 12.81120 -0.00520 -0.04059 國泰紐幣八年期保本基金 13.17390 13.17980 -0.00590 -0.04477 國泰紐幣保本基金 12.74350 12.74140 0.00210 0.01648 國泰國泰基金-新台幣A 22.69000 22.43000 0.26000 1.15916 國泰國泰基金-新台幣I 22.69000 22.43000 0.26000 1.15916 國泰富時中國A50基金 21.93000 21.96000 -0.03000 -0.13661 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.07130 47.25220 -0.18090 -0.38284 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34580 0.34620 -0.00040 -0.11554 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50910 0.50640 0.00270 0.53318 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.77960 42.73270 0.04690 0.10975 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.94000 21.02000 -0.08000 -0.38059 國泰新興市場基金-美元 0.39460 0.39550 -0.00090 -0.22756 國泰新興市場基金-新台幣 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44720 2.44800 -0.00080 -0.03268 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50930 1.50970 -0.00040 -0.02650 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36610 0.36660 -0.00050 -0.13639 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22800 0.22830 -0.00030 -0.13141 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35610 0.35650 -0.00040 -0.11220 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10390 11.12130 -0.01740 -0.15646 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71890 6.72940 -0.01050 -0.15603 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.74740 44.81760 -0.07020 -0.15663 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.96040 45.13060 -0.17020 -0.37713 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.71480 42.85520 -0.14040 -0.32761 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.13000 13.24000 -0.11000 -0.83082 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.92000 36.36000 0.56000 1.54015 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.50000 0.14000 0.59574 國泰歐洲精選基金-美元 0.35380 0.35330 0.00050 0.14152 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.02120 39.98200 0.03920 0.09804 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.59000 22.59000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.21000 20.31000 -0.10000 -0.49237 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.83000 17.62000 0.21000 1.19183 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41500 0.41570 -0.00070 -0.16839 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.54090 12.56500 -0.02410 -0.19180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.54690 10.55430 -0.00740 -0.07011 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43700 10.44180 -0.00480 -0.04597 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60270 10.60940 -0.00670 -0.06315 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.22800 10.23510 -0.00710 -0.06937 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15580 10.16080 -0.00500 -0.04921 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25440 10.25810 -0.00370 -0.03607 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.12350 10.14050 -0.01700 -0.16764 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.91950 9.93960 -0.02010 -0.20222 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.07760 10.09500 -0.01740 -0.17236 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94090 9.96280 -0.02190 -0.21982 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.12340 10.14040 -0.01700 -0.16765 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.91480 9.93480 -0.02000 -0.20131 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.07750 10.09490 -0.01740 -0.17236 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94080 9.96280 -0.02200 -0.22082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43310 11.43250 0.00060 0.00525 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11980 10.12210 -0.00230 -0.02272 第一金大中華基金 26.27000 26.12000 0.15000 0.57427 第一金小型精選基金 32.33000 32.07000 0.26000 0.81073 第一金中國世紀基金-人民幣 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 第一金中國世紀基金-美元 8.29870 8.31410 -0.01540 -0.18523 第一金中國世紀基金-美元-N 8.29900 8.31430 -0.01530 -0.18402 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76980 9.76770 0.00210 0.02150 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37920 8.38740 -0.00820 -0.09777 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30700 11.30450 0.00250 0.02212 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86820 9.87790 -0.00970 -0.09820 第一金中概平衡基金 26.69000 26.59000 0.10000 0.37608 第一金台灣貨幣市場基金 15.32270 15.32240 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.65800 178.65500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.07760 16.04280 0.03480 0.21692 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.07700 16.04240 0.03460 0.21568 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.97770 10.90030 0.07740 0.71007 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.97590 10.89830 0.07760 0.71204 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.37180 10.33000 0.04180 0.40465 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.37170 10.33040 0.04130 0.39979 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.61430 13.70230 -0.08800 -0.64223 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.63260 13.72090 -0.08830 -0.64354 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.99000 13.08000 -0.09000 -0.68807 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89370 9.90720 -0.01350 -0.13626 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88950 9.90300 -0.01350 -0.13632 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53920 9.55460 -0.01540 -0.16118 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56370 9.57920 -0.01550 -0.16181 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.77390 10.78860 -0.01470 -0.13625 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42280 10.43970 -0.01690 -0.16188 第一金全球大趨勢基金 25.61000 25.59000 0.02000 0.07816 第一金全球不動產證券化基金A 9.49250 9.51250 -0.02000 -0.21025 第一金全球不動產證券化基金B 6.55310 6.56690 -0.01380 -0.21014 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.19060 10.15020 0.04040 0.39802 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.19090 10.15050 0.04040 0.39801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.07620 11.03230 0.04390 0.39792 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.07800 11.03410 0.04390 0.39786 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57230 8.58650 -0.01420 -0.16538 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51110 10.52850 -0.01740 -0.16527 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30400 9.31220 -0.00820 -0.08806 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30240 9.31070 -0.00830 -0.08914 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74250 7.75140 -0.00890 -0.11482 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73670 7.74560 -0.00890 -0.11490 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.53280 8.54480 -0.01200 -0.14044 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.53350 8.54550 -0.01200 -0.14042 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61340 11.62370 -0.01030 -0.08861 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61420 11.62440 -0.01020 -0.08775 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26560 10.27740 -0.01180 -0.11482 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26650 10.27830 -0.01180 -0.11480 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.08440 15.10570 -0.02130 -0.14101 第一金亞洲科技基金 17.78000 17.85000 -0.07000 -0.39216 第一金亞洲新興市場基金 13.48000 13.52000 -0.04000 -0.29586 第一金店頭市場基金 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.96010 9.97560 -0.01550 -0.15538 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.96010 9.97560 -0.01550 -0.15538 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.98570 10.00600 -0.02030 -0.20288 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.98570 10.00600 -0.02030 -0.20288 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.96010 9.97570 -0.01560 -0.15638 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.96210 9.97740 -0.01530 -0.15335 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.96000 9.97560 -0.01560 -0.15638 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.98570 10.00600 -0.02030 -0.20288 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.98770 10.00790 -0.02020 -0.20184 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.98570 10.00600 -0.02030 -0.20288 第一金創新趨勢基金 21.58000 21.39000 0.19000 0.88827 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.82750 43.02080 -0.19330 -0.44932 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.66490 42.83180 -0.16690 -0.38966 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.74270 42.85630 -0.11360 -0.26507 第一金電子基金 32.90000 32.69000 0.21000 0.64240 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.86000 18.64000 0.22000 1.18026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.32000 20.11000 0.21000 1.04426 統一大中華中小基金(人民幣) 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 統一大滿貫基金-A類型 33.64000 33.25000 0.39000 1.17293 統一大滿貫基金-I類型 33.64000 33.25000 0.39000 1.17293 統一大龍印基金 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 統一大龍騰中國基金(美元) 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 統一中小基金 23.19000 22.93000 0.26000 1.13389 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86730 9.86020 0.00710 0.07201 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15940 9.16240 -0.00300 -0.03274 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.92780 8.93440 -0.00660 -0.07387 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.35950 12.35060 0.00890 0.07206 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42580 11.42950 -0.00370 -0.03237 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09600 11.10420 -0.00820 -0.07385 統一台灣動力基金 17.55000 17.29000 0.26000 1.50376 統一全天候基金-A類型 105.83000 104.69000 1.14000 1.08893 統一全天候基金-I類型 106.39000 105.25000 1.14000 1.08314 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.27550 8.24920 0.02630 0.31882 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.97180 7.95480 0.01700 0.21371 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.03780 8.02450 0.01330 0.16574 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.92150 8.89320 0.02830 0.31822 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.60200 8.58370 0.01830 0.21319 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.66580 8.65150 0.01430 0.16529 統一全球債券組合基金 12.43720 12.45620 -0.01900 -0.15253 統一全球新科技基金(人民幣) 15.88000 15.75000 0.13000 0.82540 統一全球新科技基金(美元) 14.92000 14.82000 0.10000 0.67476 統一全球新科技基金(新台幣) 14.46000 14.36000 0.10000 0.69638 統一亞太基金 24.83000 24.91000 -0.08000 -0.32116 統一亞洲大金磚基金 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 統一奔騰基金 56.77000 56.17000 0.60000 1.06819 統一強棒貨幣市場基金 16.73340 16.73310 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 統一強漢基金(美元) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 統一強漢基金(新台幣) 25.91000 25.90000 0.01000 0.03861 統一統信基金 29.59000 29.20000 0.39000 1.33562 統一黑馬基金 57.62000 57.04000 0.58000 1.01683 統一新亞洲科技能源基金 16.27000 16.27000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11400 8.12450 -0.01050 -0.12924 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.79510 10.80910 -0.01400 -0.12952 統一經建基金 44.80000 44.36000 0.44000 0.99188 統一龍馬基金 65.47000 64.59000 0.88000 1.36244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.09000 18.84000 0.25000 1.32696 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.51000 44.83000 0.68000 1.51684 野村中國機會基金 14.21000 14.26000 -0.05000 -0.35063 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41280 10.42560 -0.01280 -0.12277 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38840 10.40080 -0.01240 -0.11922 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.46100 10.47800 -0.01700 -0.16224 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.46000 11.53000 -0.07000 -0.60711 野村台灣高股息基金 25.19000 24.98000 0.21000 0.84067 野村台灣運籌基金 35.93000 35.45000 0.48000 1.35402 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82670 9.83020 -0.00350 -0.03560 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75660 9.76070 -0.00410 -0.04201 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83990 9.84730 -0.00740 -0.07515 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44550 10.44920 -0.00370 -0.03541 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26430 10.26860 -0.00430 -0.04188 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05550 10.06310 -0.00760 -0.07552 野村平衡基金 19.33000 19.13000 0.20000 1.04548 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 野村全球生技醫療基金 17.05000 16.97000 0.08000 0.47142 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.16750 10.18370 -0.01620 -0.15908 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16310 10.17810 -0.01500 -0.14738 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09240 10.11150 -0.01910 -0.18889 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41030 10.42700 -0.01670 -0.16016 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.37130 10.38700 -0.01570 -0.15115 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30390 10.32340 -0.01950 -0.18889 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.13070 10.14970 -0.01900 -0.18720 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.76570 10.78300 -0.01730 -0.16044 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.68370 10.69980 -0.01610 -0.15047 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.61710 10.63720 -0.02010 -0.18896 野村全球品牌基金 29.89000 29.89000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.03000 13.07000 -0.04000 -0.30604 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.79000 19.84000 -0.05000 -0.25202 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.92070 10.93050 -0.00980 -0.08966 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96490 10.97470 -0.00980 -0.08930 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.74880 10.76150 -0.01270 -0.11801 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.66920 8.68150 -0.01230 -0.14168 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.47590 8.48660 -0.01070 -0.12608 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07200 8.08480 -0.01280 -0.15832 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06490 11.08060 -0.01570 -0.14169 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53470 10.54810 -0.01340 -0.12704 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12770 10.14380 -0.01610 -0.15872 野村成長基金 30.15000 29.74000 0.41000 1.37861 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.43470 8.45270 -0.01800 -0.21295 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.44720 8.46450 -0.01730 -0.20438 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.68830 8.70980 -0.02150 -0.24685 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68950 9.71020 -0.02070 -0.21318 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.55560 9.57510 -0.01950 -0.20365 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.81300 9.83720 -0.02420 -0.24600 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.27890 10.29340 -0.01450 -0.14087 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.21030 10.22360 -0.01330 -0.13009 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.13450 10.15180 -0.01730 -0.17041 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.70490 9.71830 -0.01340 -0.13788 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.72910 9.74190 -0.01280 -0.13139 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.86570 9.88260 -0.01690 -0.17101 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.18100 10.19850 -0.01750 -0.17159 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.84930 10.86530 -0.01600 -0.14726 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.72420 10.73820 -0.01400 -0.13038 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.87540 10.89410 -0.01870 -0.17165 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.18420 10.19500 -0.01080 -0.10593 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.18700 10.19620 -0.00920 -0.09023 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.13830 10.15130 -0.01300 -0.12806 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63170 8.64350 -0.01180 -0.13652 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.24060 9.25040 -0.00980 -0.10594 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10750 9.11670 -0.00920 -0.10091 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.19430 10.20730 -0.01300 -0.12736 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.96830 13.98740 -0.01910 -0.13655 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.07770 13.09170 -0.01400 -0.10694 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.58970 10.60050 -0.01080 -0.10188 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45030 10.45710 -0.00680 -0.06503 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.43310 10.44000 -0.00690 -0.06609 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49570 10.50600 -0.01030 -0.09804 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74760 10.75460 -0.00700 -0.06509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70720 10.71420 -0.00700 -0.06533 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68880 10.69930 -0.01050 -0.09814 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.66670 10.67360 -0.00690 -0.06465 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.61710 10.62410 -0.00700 -0.06589 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.77800 10.79000 -0.01200 -0.11121 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25360 10.27080 -0.01720 -0.16747 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90140 9.91590 -0.01450 -0.14623 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52580 9.53900 -0.01320 -0.13838 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02930 9.04460 -0.01530 -0.16916 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.48390 11.50330 -0.01940 -0.16865 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35070 10.36790 -0.01720 -0.16590 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.47050 11.48700 -0.01650 -0.14364 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.89480 10.90970 -0.01490 -0.13658 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68380 10.70160 -0.01780 -0.16633 野村泰國基金 44.59000 44.88000 -0.29000 -0.64617 野村高科技基金 10.05000 9.92000 0.13000 1.31048 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.57300 10.60350 -0.03050 -0.28764 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.18050 10.20560 -0.02510 -0.24594 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.74550 10.76340 -0.01790 -0.16630 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.58330 9.60730 -0.02400 -0.24981 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58900 9.61690 -0.02790 -0.29011 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80070 9.80400 -0.00330 -0.03366 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.15740 12.18710 -0.02970 -0.24370 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.10900 14.12650 -0.01750 -0.12388 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.05850 11.08610 -0.02760 -0.24896 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.07310 11.10530 -0.03220 -0.28995 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49420 11.49810 -0.00390 -0.03392 野村貨幣市場基金 16.33810 16.33790 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.69000 15.68000 0.01000 0.06378 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38160 10.37540 0.00620 0.05976 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.26860 10.26870 -0.00010 -0.00097 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42370 10.42870 -0.00500 -0.04794 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26610 10.27130 -0.00520 -0.05063 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22360 10.22890 -0.00530 -0.05181 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27330 10.28070 -0.00740 -0.07198 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67510 10.68050 -0.00540 -0.05056 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.59450 10.60000 -0.00550 -0.05189 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.64940 10.65710 -0.00770 -0.07225 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.14600 10.18580 -0.03980 -0.39074 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.15290 10.19270 -0.03980 -0.39048 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.06620 10.10890 -0.04270 -0.42240 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.72820 10.77040 -0.04220 -0.39181 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.68460 10.72640 -0.04180 -0.38969 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.59930 10.64420 -0.04490 -0.42183 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64020 10.65850 -0.01830 -0.17169 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00960 8.02320 -0.01360 -0.16951 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37340 12.39430 -0.02090 -0.16863 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39840 10.41320 -0.01480 -0.14213 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.56140 10.57040 -0.00900 -0.08514 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36080 10.37500 -0.01420 -0.13687 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47220 10.49150 -0.01930 -0.18396 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40950 10.41600 -0.00650 -0.06240 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39880 10.41350 -0.01470 -0.14116 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.56180 10.57080 -0.00900 -0.08514 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36100 10.37530 -0.01430 -0.13783 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47600 10.49540 -0.01940 -0.18484 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40850 10.41500 -0.00650 -0.06241 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43650 10.45200 -0.01550 -0.14830 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59890 10.60820 -0.00930 -0.08767 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39770 10.41260 -0.01490 -0.14310 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51020 10.53040 -0.02020 -0.19183 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44860 10.45510 -0.00650 -0.06217 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43650 10.45200 -0.01550 -0.14830 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59900 10.60830 -0.00930 -0.08767 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40230 10.41730 -0.01500 -0.14399 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52570 10.54600 -0.02030 -0.19249 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44920 10.45580 -0.00660 -0.06312 野村精選貨幣市場基金 12.11370 12.11360 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 野村歐洲高股息基金季配型 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826 野村歐洲高股息基金累積型 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405 野村積極成長基金 12.77000 12.60000 0.17000 1.34921 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.86000 9.72000 0.14000 1.44033 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.77000 35.28000 0.49000 1.38889 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67790 10.69530 -0.01740 -0.16269 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54050 8.55340 -0.01290 -0.15082 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87230 7.88340 -0.01110 -0.14080 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72380 7.73650 -0.01270 -0.16416 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25330 12.27210 -0.01880 -0.15319 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.96270 10.97810 -0.01540 -0.14028 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79660 10.81450 -0.01790 -0.16552 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 野村環球基金-人民幣計價 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485 野村環球基金-美元計價 13.84000 13.81000 0.03000 0.21723 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.60000 19.57000 0.03000 0.15330 野村鴻利基金 23.21000 22.97000 0.24000 1.04484 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90220 16.90210 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.41000 19.15000 0.26000 1.35770 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.73010 10.75060 -0.02050 -0.19069 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.05340 14.08040 -0.02700 -0.19176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76460 10.76760 -0.00300 -0.02786 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66870 10.68150 -0.01280 -0.11983 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56070 10.56400 -0.00330 -0.03124 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.43900 10.45180 -0.01280 -0.12247 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02840 10.03150 -0.00310 -0.03090 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.09430 10.10700 -0.01270 -0.12566 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00460 10.02170 -0.01710 -0.17063 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.28630 10.29150 -0.00520 -0.05053 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43090 10.43580 -0.00490 -0.04695 凱基台商天下基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590 凱基台灣精五門基金 21.26000 21.07000 0.19000 0.90176 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.76860 44.93190 -0.16330 -0.36344 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.18870 46.34110 -0.15240 -0.32887 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.83960 42.87870 -0.03910 -0.09119 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61780 10.61210 0.00570 0.05371 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.72300 44.91280 -0.18980 -0.42260 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.69470 45.88860 -0.19390 -0.42255 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.51640 44.63500 -0.11860 -0.26571 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.23030 11.27140 -0.04110 -0.36464 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59440 11.59430 0.00010 0.00086 凱基開創基金 28.44000 28.16000 0.28000 0.99432 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.20000 23.07000 0.13000 0.56350 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.21590 22.08060 0.13530 0.61276 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.45000 17.44000 0.01000 0.05734 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.46940 16.45870 0.01070 0.06501 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.99080 41.13840 -0.14760 -0.35879 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.08810 41.23810 -0.15000 -0.36374 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.03650 41.18810 -0.15160 -0.36807 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.34580 11.32250 0.02330 0.20578 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.39670 12.39800 -0.00130 -0.01049 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 凱基護城河基金-美元計價B 12.75380 12.72140 0.03240 0.25469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29690 10.22740 0.06950 0.67955 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.03070 9.97260 0.05810 0.58260 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.16870 10.11460 0.05410 0.53487 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.29680 10.22740 0.06940 0.67857 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.03070 9.97260 0.05810 0.58260 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.16870 10.11460 0.05410 0.53487 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.55000 36.13000 0.42000 1.16247 富邦NASDAQ-100基金 33.12000 32.94000 0.18000 0.54645 富邦上証180基金 31.62000 31.72000 -0.10000 -0.31526 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19220 0.19310 -0.00090 -0.46608 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.17000 6.17000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.22000 46.25000 -0.03000 -0.06486 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.11480 12.13550 -0.02070 -0.17057 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.18940 11.21170 -0.02230 -0.19890 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84680 10.88020 -0.03340 -0.30698 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27650 10.31200 -0.03550 -0.34426 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41120 9.44700 -0.03580 -0.37896 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.13290 9.17700 -0.04410 -0.48055 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80000 20.83980 -0.03980 -0.19098 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63970 11.63880 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72630 10.74080 -0.01450 -0.13500 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.82640 13.83270 -0.00630 -0.04554 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02240 2.02390 -0.00150 -0.07411 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45440 9.51340 -0.05900 -0.62018 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43260 1.44190 -0.00930 -0.64498 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.35940 12.36580 -0.00640 -0.05176 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80070 1.80190 -0.00120 -0.06660 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33800 10.37310 -0.03510 -0.33838 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52720 1.53240 -0.00520 -0.33934 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92300 10.93090 -0.00790 -0.07227 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.85270 10.85940 -0.00670 -0.06170 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.85000 18.88000 -0.03000 -0.15890 富邦日本東証基金 20.29000 20.33000 -0.04000 -0.19675 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.14000 46.88000 0.26000 0.55461 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.09000 46.82000 0.27000 0.57668 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.45000 51.86000 0.59000 1.13768 富邦台灣心基金 21.61000 21.34000 0.27000 1.26523 富邦台灣釆吉50基金 46.90000 46.36000 0.54000 1.16480 富邦台灣科技指數基金 54.60000 53.63000 0.97000 1.80869 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.55140 47.73480 -0.18340 -0.38421 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.22060 42.22970 -0.00910 -0.02155 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31990 0.31980 0.00010 0.03127 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61970 2.62370 -0.00400 -0.15246 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35620 0.35670 -0.00050 -0.14017 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02080 11.04350 -0.02270 -0.20555 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23720 2.24460 -0.00740 -0.32968 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33570 0.33680 -0.00110 -0.32660 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34780 9.38390 -0.03610 -0.38470 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.66000 24.65000 0.01000 0.04057 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.77000 29.80000 -0.03000 -0.10067 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70670 15.70650 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.68000 17.83000 -0.15000 -0.84128 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.47320 41.50870 -0.03550 -0.08552 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.83040 43.99010 -0.15970 -0.36304 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.96020 39.99780 -0.03760 -0.09401 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.96020 39.99780 -0.03760 -0.09401 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.18730 41.26670 -0.07940 -0.19241 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.63040 45.73580 -0.10540 -0.23045 富邦長紅基金 60.27000 59.54000 0.73000 1.22607 富邦科技基金 23.98000 23.64000 0.34000 1.43824 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.46280 41.46930 -0.00650 -0.01567 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.76310 44.84470 -0.08160 -0.18196 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.06710 40.12860 -0.06150 -0.15326 富邦恒生國企ETF基金 20.88000 20.81000 0.07000 0.33638 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.55000 13.63000 -0.08000 -0.58694 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.41000 27.19000 0.22000 0.80912 富邦高成長基金 23.29000 23.02000 0.27000 1.17289 富邦基金A類型 13.37000 13.25000 0.12000 0.90566 富邦基金I類型 13.37000 13.25000 0.12000 0.90566 富邦深証100基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 富邦富時歐洲ETF基金 21.10000 21.23000 -0.13000 -0.61234 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42870 0.42830 0.00040 0.09339 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.54320 12.52780 0.01540 0.12293 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33440 9.35470 -0.02030 -0.21700 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30410 -0.00090 -0.29596 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52900 8.56260 -0.03360 -0.39240 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.38370 10.37080 0.01290 0.12439 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.08660 11.07820 0.00840 0.07582 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.63970 9.68170 -0.04200 -0.43381 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.28690 10.33710 -0.05020 -0.48563 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.63000 18.52000 0.11000 0.59395 富邦精準基金 43.64000 43.15000 0.49000 1.13557 富邦精銳中小基金 11.34000 11.18000 0.16000 1.43113 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.78000 17.64000 0.14000 0.79365 富邦臺灣公司治理100基金 21.65000 21.44000 0.21000 0.97948 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.12000 7.17000 -0.05000 -0.69735 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.01000 15.76000 0.25000 1.58629 富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 19.97000 -0.01000 -0.05008 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.75190 10.76390 -0.01200 -0.11148 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.48600 10.51120 -0.02520 -0.23974 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.74440 10.77840 -0.03400 -0.31545 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19730 10.24170 -0.04440 -0.43352 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.89890 9.95470 -0.05580 -0.56054 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12970 10.19270 -0.06300 -0.61809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.50000 31.25000 0.25000 0.80000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.10040 10.11950 -0.01910 -0.18874 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.08740 10.10660 -0.01920 -0.18997 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90570 9.92640 -0.02070 -0.20853 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42760 10.44730 -0.01970 -0.18857 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.42840 10.44830 -0.01990 -0.19046 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24370 10.26530 -0.02160 -0.21042 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58550 8.60560 -0.02010 -0.23357 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30550 9.32710 -0.02160 -0.23158 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84960 8.87180 -0.02220 -0.25023 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.40010 10.42470 -0.02460 -0.23598 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.48160 10.50590 -0.02430 -0.23130 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99600 10.02110 -0.02510 -0.25047 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.14590 10.17140 -0.02550 -0.25070 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66640 8.67810 -0.01170 -0.13482 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97350 9.98660 -0.01310 -0.13118 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23590 9.24990 -0.01400 -0.15135 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51290 11.52810 -0.01520 -0.13185 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.34030 11.35520 -0.01490 -0.13122 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62610 10.64220 -0.01610 -0.15128 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.43650 9.45070 -0.01420 -0.15025 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.59000 15.67000 -0.08000 -0.51053 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.92140 8.93950 -0.01810 -0.20247 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84940 9.86890 -0.01950 -0.19759 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33180 9.35210 -0.02030 -0.21706 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.79610 10.81790 -0.02180 -0.20152 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.84600 10.86750 -0.02150 -0.19784 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.33960 10.36200 -0.02240 -0.21617 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.47950 9.50000 -0.02050 -0.21579 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.67000 7.70000 -0.03000 -0.38961 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23410 10.22500 0.00910 0.08900 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58060 9.57500 0.00560 0.05849 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11550 9.11270 0.00280 0.03073 富蘭克林華美中華基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.11000 21.92000 0.19000 0.86679 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.19000 22.12000 0.07000 0.31646 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.05230 8.06640 -0.01410 -0.17480 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.15900 9.17170 -0.01270 -0.13847 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.14700 10.16110 -0.01410 -0.13876 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67620 9.69320 -0.01700 -0.17538 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.59630 11.61150 -0.01520 -0.13090 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68980 8.70110 -0.01130 -0.12987 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84000 8.85160 -0.01160 -0.13105 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93050 9.94350 -0.01300 -0.13074 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.12100 14.12850 -0.00750 -0.05308 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19080 10.19620 -0.00540 -0.05296 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.16290 10.16830 -0.00540 -0.05311 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60610 10.61910 -0.01300 -0.12242 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64240 7.65170 -0.00930 -0.12154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98020 8.99120 -0.01100 -0.12234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97360 9.98580 -0.01220 -0.12217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23270 11.25090 -0.01820 -0.16176 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55850 7.57070 -0.01220 -0.16115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89940 8.91380 -0.01440 -0.16155 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.04970 10.06600 -0.01630 -0.16193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.87340 10.87760 -0.00420 -0.03861 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66500 7.66800 -0.00300 -0.03912 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24610 8.25670 -0.01060 -0.12838 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32830 9.33730 -0.00900 -0.09639 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41320 10.42330 -0.01010 -0.09690 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12220 13.13920 -0.01700 -0.12938 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40800 13.42450 -0.01650 -0.12291 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美第一富基金 39.01000 38.60000 0.41000 1.06218 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35120 10.35110 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.78000 13.69000 0.09000 0.65741 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.17000 16.06000 0.11000 0.68493 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.17850 10.18700 -0.00850 -0.08344 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.17840 10.18690 -0.00850 -0.08344 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.08850 10.09120 -0.00270 -0.02676 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.08840 10.09120 -0.00280 -0.02775 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.12360 10.13390 -0.01030 -0.10164 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.12350 10.13390 -0.01040 -0.10263 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.12350 10.13390 -0.01040 -0.10263 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.23540 10.25030 -0.01490 -0.14536 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.23540 10.25020 -0.01480 -0.14439 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.23530 10.25020 -0.01490 -0.14536 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79110 6.82060 -0.02950 -0.43251 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.84670 10.88190 -0.03520 -0.32347 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.60260 9.61350 -0.01090 -0.11338 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62100 11.63420 -0.01320 -0.11346 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82080 6.83100 -0.01020 -0.14932 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00440 9.01500 -0.01060 -0.11758 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64930 10.66200 -0.01270 -0.11911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04060 11.05720 -0.01660 -0.15013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.85000 69.13000 -0.28000 -0.40503 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.41000 69.58000 -0.17000 -0.24432 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.54050 62.55840 -0.01790 -0.02861 復華1至5年期高收益債券基金 20.76000 20.78000 -0.02000 -0.09625 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.08250 67.30370 -0.22120 -0.32866 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.46490 66.68560 -0.22070 -0.33096 復華人民幣貨幣市場基金 11.87060 11.86990 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 39.05970 38.82270 0.23700 0.61047 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 復華大中華中小策略基金 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 復華中小精選基金 66.40000 65.87000 0.53000 0.80462 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.84910 52.78060 0.06850 0.12978 復華中國特選信用債券ETF基金 62.48960 62.47860 0.01100 0.01761 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華台灣智能基金 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215 復華全方位基金 29.70000 29.44000 0.26000 0.88315 復華全球大趨勢基金-美元 13.11000 13.07000 0.04000 0.30604 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.80000 20.75000 0.05000 0.24096 復華全球平衡基金-美元 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.86000 19.87000 -0.01000 -0.05033 復華全球物聯網科技基金-美元 14.36000 14.24000 0.12000 0.84270 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 復華全球原物料基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13950 12.14980 -0.01030 -0.08478 復華全球債券基金 14.83400 14.86180 -0.02780 -0.18706 復華全球債券組合基金 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 復華全球戰略配置強基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 復華有利貨幣市場基金 13.49320 13.49300 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 復華亞太成長基金 12.18000 12.10000 0.08000 0.66116 復華亞太神龍科技基金-美元 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 復華東協世紀基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 復華南非幣長期收益基金A 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 復華南非幣長期收益基金B 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 復華南非幣短期收益基金A 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.23980 68.36500 -0.12520 -0.18313 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.52000 22.39000 0.13000 0.58062 復華美國新星基金-美元 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951 復華美國新星基金-新臺幣 13.33000 13.22000 0.11000 0.83207 復華恒生基金 21.83000 21.80000 0.03000 0.13761 復華恒生單日反向一倍基金 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541 復華恒生單日正向二倍基金 31.70000 31.50000 0.20000 0.63492 復華神盾基金 25.94480 25.82890 0.11590 0.44872 復華高成長基金 69.03000 68.41000 0.62000 0.90630 復華高益策略組合基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 復華貨幣市場基金 14.45650 14.45630 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.25000 18.21000 0.04000 0.21966 復華富時台灣高股息低波動基金 49.90000 49.73000 0.17000 0.34185 復華復華基金 21.59000 21.39000 0.20000 0.93502 復華華人世紀基金 16.80000 16.83000 -0.03000 -0.17825 復華傳家二號基金 31.09970 30.98100 0.11870 0.38314 復華傳家基金 22.39790 22.37470 0.02320 0.10369 復華奧林匹克全球組合基金 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 復華新興人民幣債券基金A 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 復華新興市場10年期以上債券基金 21.78000 21.83000 -0.05000 -0.22904 復華新興市場企業債券ETF基金 68.83000 68.94000 -0.11000 -0.15956 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 復華新興市場高收益債券基金B 5.49000 5.50000 -0.01000 -0.18182 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 復華滬深300 A股基金 23.66000 23.74000 -0.08000 -0.33698 復華數位經濟基金 46.32000 46.02000 0.30000 0.65189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.04670 10.05540 -0.00870 -0.08652 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.81540 9.82370 -0.00830 -0.08449 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.58980 10.59900 -0.00920 -0.08680 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.20980 10.21820 -0.00840 -0.08221 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.93430 9.95390 -0.01960 -0.19691 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.01520 10.02080 -0.00560 -0.05588 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24030 10.24610 -0.00580 -0.05661 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89800 10.90940 -0.01140 -0.10450 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.05450 10.06250 -0.00800 -0.07950 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.72150 10.73440 -0.01290 -0.12017 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41200 10.42030 -0.00830 -0.07965 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.09030 11.10450 -0.01420 -0.12788 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.75840 10.76590 -0.00750 -0.06966 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.70560 10.71270 -0.00710 -0.06628 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.83720 10.84960 -0.01240 -0.11429 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67010 10.67890 -0.00880 -0.08241 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.84690 11.87510 -0.02820 -0.23747 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.61390 10.62250 -0.00860 -0.08096 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85240 10.86140 -0.00900 -0.08286 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.16660 12.19520 -0.02860 -0.23452 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.75660 10.76530 -0.00870 -0.08082 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.93130 10.94470 -0.01340 -0.12243 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.20540 10.21370 -0.00830 -0.08126 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19620 10.20370 -0.00750 -0.07350 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12980 10.14220 -0.01240 -0.12226 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55670 10.56080 -0.00410 -0.03882 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73810 10.75570 -0.01760 -0.16363 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.55970 10.56310 -0.00340 -0.03219 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55530 10.55940 -0.00410 -0.03883 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73760 10.75510 -0.01750 -0.16271 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55650 10.55990 -0.00340 -0.03220 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42910 10.43710 -0.00800 -0.07665 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39590 10.40300 -0.00710 -0.06825 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42720 10.43520 -0.00800 -0.07666 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39680 10.40380 -0.00700 -0.06728 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.95880 10.97240 -0.01360 -0.12395 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.94800 10.96100 -0.01300 -0.11860 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06970 11.08820 -0.01850 -0.16684 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.28180 10.29620 -0.01440 -0.13986 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.26890 10.28250 -0.01360 -0.13226 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.20230 10.22080 -0.01850 -0.18100 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19930 9.19620 0.00310 0.03371 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25020 8.25260 -0.00240 -0.02908 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31350 8.31990 -0.00640 -0.07692 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99920 11.99520 0.00400 0.03335 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79030 10.79340 -0.00310 -0.02872 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.99860 11.00700 -0.00840 -0.07632 景順主流基金 17.78000 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-0.25231 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62170 8.64100 -0.01930 -0.22335 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98260 8.01100 -0.02840 -0.35451 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46490 11.45140 0.01350 0.11789 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59240 10.59420 -0.00180 -0.01699 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 華南永昌中國A股基金(美元) 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58640 9.66390 -0.07750 -0.80195 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88940 9.97380 -0.08440 -0.84622 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.18940 10.19100 -0.00160 -0.01570 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51510 10.52180 -0.00670 -0.06368 華南永昌永昌基金 20.05000 19.83000 0.22000 1.10943 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 華南永昌全球亨利組合基金 14.99750 15.02140 -0.02390 -0.15911 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 華南永昌全球精品基金 17.40000 17.43000 -0.03000 -0.17212 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.65000 13.69000 -0.04000 -0.29218 華南永昌物聯網精選基金 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27840 16.27820 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.95650 24.81420 0.14230 0.57346 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98820 11.98810 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75410 10.75460 -0.00050 -0.00465 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78200 10.79890 -0.01690 -0.15650 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96850 9.96920 -0.00070 -0.00702 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92650 9.94200 -0.01550 -0.15590 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60670 10.60780 -0.00110 -0.01037 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56390 10.58090 -0.01700 -0.16067 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95300 9.95400 -0.00100 -0.01005 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85490 9.87070 -0.01580 -0.16007 華頓中小型基金 20.85000 20.52000 0.33000 1.60819 華頓中國多重機會平衡基金 11.93150 11.96440 -0.03290 -0.27498 華頓台灣基金 22.96000 22.53000 0.43000 1.90857 華頓平安貨幣市場基金 11.56850 11.56830 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.40000 18.34000 0.06000 0.32715 華頓全球高收益債券基金A 14.11700 14.12090 -0.00390 -0.02762 華頓全球高收益債券基金B 8.23080 8.23300 -0.00220 -0.02672 華頓全球黑鑽油源基金 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74480 2.75080 -0.00600 -0.21812 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.41520 12.45590 -0.04070 -0.32675 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39820 0.39930 -0.00110 -0.27548 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.99550 12.01220 -0.01670 -0.13903 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.99550 12.01220 -0.01670 -0.13903 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.62050 10.63240 -0.01190 -0.11192 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78640 10.81340 -0.02700 -0.24969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.78640 10.81340 -0.02700 -0.24969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.48730 9.51100 -0.02370 -0.24919 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88750 10.90950 -0.02200 -0.20166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.88750 10.90950 -0.02200 -0.20166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.58450 9.60260 -0.01810 -0.18849 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65460 2.65410 0.00050 0.01884 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07420 2.07240 0.00180 0.08686 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24560 12.25250 -0.00690 -0.05632 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49480 9.50020 -0.00540 -0.05684 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38440 0.38460 -0.00020 -0.05200 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30120 0.30120 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.50000 -0.01000 -0.28571 匯豐中國動力基金(台幣) 15.76000 15.84000 -0.08000 -0.50505 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.56000 24.41000 0.15000 0.61450 匯豐全球趨勢組合基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.50000 -0.05000 -0.58824 匯豐安富基金 25.83000 25.71000 0.12000 0.46674 匯豐成功基金 44.84000 44.72000 0.12000 0.26834 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70420 2.70340 0.00080 0.02959 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37030 2.36970 0.00060 0.02532 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00110 12.00810 -0.00700 -0.05829 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06430 8.07110 -0.00680 -0.08425 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39310 0.39320 -0.00010 -0.02543 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33750 0.33760 -0.00010 -0.02962 匯豐金磚動力基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01120 15.01110 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.38000 5.41000 -0.03000 -0.55453 匯豐新鑽動力基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.62910 5.66350 -0.03440 -0.60740 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.48140 9.51600 -0.03460 -0.36360 匯豐龍鳳基金-A類型 53.05000 52.72000 0.33000 0.62595 匯豐龍鳳基金-I類型 53.05000 52.72000 0.33000 0.62595 匯豐龍騰電子基金 36.94000 36.58000 0.36000 0.98414 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79470 12.81640 -0.02170 -0.16931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.19000 18.06000 0.13000 0.71982 新光中國成長基金(人民幣) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 新光中國成長基金(美元) 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 新光中國成長基金(新臺幣) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.34060 11.36520 -0.02460 -0.21645 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.35980 10.36190 -0.00210 -0.02027 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80970 10.80520 0.00450 0.04165 新光台灣富貴基金 23.73000 23.59000 0.14000 0.59347 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.02000 21.97000 0.05000 0.22758 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.74130 40.65870 0.08260 0.20315 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.46370 44.52580 -0.06210 -0.13947 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 新光全球AI新創產業基金美元 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 新光全球生技醫療基金(美元) 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 新光全球債券基金(A累積)美元 10.86450 10.88370 -0.01920 -0.17641 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.74030 10.75280 -0.01250 -0.11625 新光全球債券基金(B配息)美元 10.24120 10.26010 -0.01890 -0.18421 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.11650 10.12830 -0.01180 -0.11651 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.50590 15.50570 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 新光亞洲精選基金-美金 21.54000 21.63000 -0.09000 -0.41609 新光亞洲精選基金-新台幣 22.07000 22.15000 -0.08000 -0.36117 新光店頭基金 22.80000 22.68000 0.12000 0.52910 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光特選內需收益ETF基金 21.40000 21.37000 0.03000 0.14038 新光創新科技基金 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.37330 10.39140 -0.01810 -0.17418 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.66960 10.67410 -0.00450 -0.04216 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.15270 10.16240 -0.00970 -0.09545 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47890 9.49540 -0.01650 -0.17377 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72170 9.72580 -0.00410 -0.04216 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24140 9.24970 -0.00830 -0.08973 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.93980 40.93150 0.00830 0.02028 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.99340 44.06630 -0.07290 -0.16543 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75530 10.77170 -0.01640 -0.15225 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51030 9.52500 -0.01470 -0.15433 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50880 9.52540 -0.01660 -0.17427 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54610 10.56460 -0.01850 -0.17511 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58240 10.59900 -0.01660 -0.15662 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52360 9.53860 -0.01500 -0.15726 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48500 9.49530 -0.01030 -0.10847 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52450 10.53600 -0.01150 -0.10915 瑞銀全球創新趨勢基金 7.44000 7.46000 -0.02000 -0.26810 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.82840 10.84600 -0.01760 -0.16227 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66700 9.68240 -0.01540 -0.15905 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.67300 10.68990 -0.01690 -0.15809 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.65570 9.67090 -0.01520 -0.15717 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.72690 9.73880 -0.01190 -0.12219 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.75240 10.76620 -0.01380 -0.12818 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.07890 15.10760 -0.02870 -0.18997 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75510 8.77180 -0.01670 -0.19038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.33100 41.28450 0.04650 0.11263 群益10年期以上金融債ETF基金 42.94940 43.14140 -0.19200 -0.44505 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.30530 43.44510 -0.13980 -0.32179 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.54340 43.76270 -0.21930 -0.50111 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.94580 44.98700 -0.04120 -0.09158 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.31600 43.46050 -0.14450 -0.33249 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.70900 46.91040 -0.20140 -0.42933 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.06580 48.22860 -0.16280 -0.33756 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.23930 46.45650 -0.21720 -0.46753 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.79410 10.80560 -0.01150 -0.10643 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.13370 44.26450 -0.13080 -0.29550 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.84020 40.83520 0.00500 0.01224 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47420 11.47340 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28160 10.28440 -0.00280 -0.02723 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.89840 12.93200 -0.03360 -0.25982 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.62910 9.65240 -0.02330 -0.24139 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 群益大印度基金N-新臺幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 群益大印度基金-人民幣 13.69980 13.68280 0.01700 0.12424 群益大印度基金-美元 12.86860 12.85020 0.01840 0.14319 群益大印度基金-新臺幣 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.32710 12.33220 -0.00510 -0.04136 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.87370 11.87640 -0.00270 -0.02273 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.98760 10.99210 -0.00450 -0.04094 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.65530 9.65750 -0.00220 -0.02278 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.89370 9.89780 -0.00410 -0.04142 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.72980 8.73180 -0.00200 -0.02290 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.17440 9.17820 -0.00380 -0.04140 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.36710 8.36900 -0.00190 -0.02270 群益中小型股基金 46.10000 45.61000 0.49000 1.07433 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.26310 10.27710 -0.01400 -0.13623 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.51700 9.52820 -0.01120 -0.11755 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02450 9.03950 -0.01500 -0.16594 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71520 8.72710 -0.01190 -0.13636 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.08060 8.09020 -0.00960 -0.11866 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66330 7.67610 -0.01280 -0.16675 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59990 10.59460 0.00530 0.05003 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65990 11.65390 0.00600 0.05148 群益中國高收益債券基金-美元 11.25140 11.24430 0.00710 0.06314 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42810 10.42580 0.00230 0.02206 群益中國新機會基金N-人民幣 8.37970 8.38950 -0.00980 -0.11681 群益中國新機會基金N-美元 7.68570 7.69330 -0.00760 -0.09879 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 群益中國新機會基金-人民幣 7.43140 7.44010 -0.00870 -0.11693 群益中國新機會基金-美元 8.21740 8.22540 -0.00800 -0.09726 群益中國新機會基金-新臺幣 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594 群益平衡王基金 19.71680 19.60030 0.11650 0.59438 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.18340 12.15270 0.03070 0.25262 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.61480 11.58330 0.03150 0.27194 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.43630 10.41000 0.02630 0.25264 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.94870 9.92180 0.02690 0.27112 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.35480 10.35940 -0.00460 -0.04440 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.13550 10.13930 -0.00380 -0.03748 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16500 9.16910 -0.00410 -0.04472 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.15570 9.15900 -0.00330 -0.03603 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.41500 10.41970 -0.00470 -0.04511 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.45370 10.45760 -0.00390 -0.03729 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32680 9.33090 -0.00410 -0.04394 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.79630 9.79990 -0.00360 -0.03674 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.24870 11.27300 -0.02430 -0.21556 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76220 7.77900 -0.01680 -0.21597 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.72580 10.73550 -0.00970 -0.09035 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.53830 10.54660 -0.00830 -0.07870 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.66980 10.68330 -0.01350 -0.12637 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94050 9.94950 -0.00900 -0.09046 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87390 9.88160 -0.00770 -0.07792 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99720 10.00980 -0.01260 -0.12588 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.72590 10.73550 -0.00960 -0.08942 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.53820 10.54650 -0.00830 -0.07870 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.66970 10.68320 -0.01350 -0.12637 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94060 9.94960 -0.00900 -0.09046 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87370 9.88150 -0.00780 -0.07894 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99720 10.00990 -0.01270 -0.12687 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.84950 9.83080 0.01870 0.19022 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 群益全球關鍵生技基金-美元 16.11570 16.08520 0.03050 0.18962 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 群益印度中小基金N-人民幣 11.11770 11.05100 0.06670 0.60357 群益印度中小基金N-美元 9.32190 9.26420 0.05770 0.62283 群益印度中小基金N-新臺幣 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 群益印度中小基金-人民幣 15.05090 14.96050 0.09040 0.60426 群益印度中小基金-美元 13.33280 13.25030 0.08250 0.62263 群益印度中小基金-新臺幣 15.59000 15.50000 0.09000 0.58065 群益多利策略組合基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 群益多重收益組合基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 群益多重資產組合基金 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 群益安家基金 24.65880 24.44500 0.21380 0.87462 群益安穩貨幣市場基金 16.15610 16.15590 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.36000 22.14000 0.22000 0.99368 群益亞太中小基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 群益亞太新趨勢平衡基金 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.57360 10.58770 -0.01410 -0.13317 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82310 7.83350 -0.01040 -0.13276 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.27270 10.28640 -0.01370 -0.13319 群益店頭市場基金 93.57000 92.80000 0.77000 0.82974 群益東方盛世基金 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 群益東協成長基金-人民幣 13.58360 13.58250 0.00110 0.00810 群益東協成長基金-美元 11.90890 11.90560 0.00330 0.02772 群益東協成長基金-新臺幣 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.87970 11.87250 0.00720 0.06064 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.19520 11.18710 0.00810 0.07240 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.64170 10.63820 0.00350 0.03290 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.75120 9.74530 0.00590 0.06054 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.19280 9.18610 0.00670 0.07294 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73620 8.73330 0.00290 0.03321 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00390 11.00030 0.00360 0.03273 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.54250 9.53680 0.00570 0.05977 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.35600 9.34930 0.00670 0.07166 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75960 9.75640 0.00320 0.03280 群益長安基金 29.20000 28.96000 0.24000 0.82873 群益美國新創亮點基金N-美元 10.52070 10.49190 0.02880 0.27450 群益美國新創亮點基金-美元 15.91540 15.87170 0.04370 0.27533 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 群益真善美基金 15.61870 15.57480 0.04390 0.28187 群益馬拉松基金 118.19000 116.93000 1.26000 1.07757 群益深証中小板基金 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 群益創新科技基金 32.40000 31.95000 0.45000 1.40845 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.48600 9.51630 -0.03030 -0.31840 群益華夏盛世基金N-美元 8.72040 8.74660 -0.02620 -0.29954 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 群益華夏盛世基金-人民幣 10.33030 10.36330 -0.03300 -0.31843 群益華夏盛世基金-美元 9.61520 9.64410 -0.02890 -0.29967 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095 群益奧斯卡基金 28.91000 28.53000 0.38000 1.33193 群益新興金鑽基金-美元 11.66780 11.70920 -0.04140 -0.35357 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 群益葛萊美基金 23.39000 23.07000 0.32000 1.38708 群益道瓊美國地產ETF基金 22.51000 22.42000 0.09000 0.40143 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.07000 13.85000 0.22000 1.58845 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.19080 11.19230 -0.00150 -0.01340 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.01960 11.01910 0.00050 0.00454 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.15320 11.15800 -0.00480 -0.04302 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.86830 10.86980 -0.00150 -0.01380 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.70260 10.70200 0.00060 0.00561 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.83190 10.83660 -0.00470 -0.04337 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.19070 11.19220 -0.00150 -0.01340 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.02000 11.01940 0.00060 0.00544 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.86840 10.86990 -0.00150 -0.01380 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.70210 10.70150 0.00060 0.00561 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.01040 13.00870 0.00170 0.01307 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84410 11.84440 -0.00030 -0.00253 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74440 11.74410 0.00030 0.00255 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73360 8.73250 0.00110 0.01260 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04880 9.04910 -0.00030 -0.00332 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55110 8.55080 0.00030 0.00351 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31010 10.31040 -0.00030 -0.00291 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01100 10.01130 -0.00030 -0.00300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.02000 10.02000 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-0.09737 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.78000 29.60000 0.18000 0.60811 德信中國精選成長基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 德信台灣主流中小基金 19.59000 19.38000 0.21000 1.08359 德信萬保貨幣市場基金 11.98300 11.98280 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.26000 32.14000 0.12000 0.37337 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.90470 10.91570 -0.01100 -0.10077 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.80060 10.81200 -0.01140 -0.10544 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71310 11.71300 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.61000 0.21000 1.34529 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.04000 18.16000 -0.12000 -0.66079 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75060 10.75960 -0.00900 -0.08365 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.25900 16.27210 -0.01310 -0.08051 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36360 8.38280 -0.01920 -0.22904 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.28800 11.30730 -0.01930 -0.17069 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26420 12.28570 -0.02150 -0.17500 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.18580 14.21840 -0.03260 -0.22928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.34000 17.44000 -0.10000 -0.57339 摩根中小基金 22.44000 22.28000 0.16000 0.71813 摩根中國A股基金 15.21000 15.25000 -0.04000 -0.26230 摩根中國A股基金(美元) 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 摩根中國亮點基金 13.01000 13.08000 -0.07000 -0.53517 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.71680 11.76880 -0.05200 -0.44185 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.97020 13.01550 -0.04530 -0.34805 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.92150 9.96200 -0.04050 -0.40654 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.65260 13.71310 -0.06050 -0.44118 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.73280 15.78770 -0.05490 -0.34774 摩根台灣金磚基金-累積型 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002 摩根台灣增長基金 50.30000 49.86000 0.44000 0.88247 摩根平衡基金 27.88000 27.78000 0.10000 0.35997 摩根全球α基金 18.85000 18.88000 -0.03000 -0.15890 摩根全球平衡基金 16.36690 16.41360 -0.04670 -0.28452 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.55060 9.56430 -0.01370 -0.14324 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67680 10.68920 -0.01240 -0.11600 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08980 10.10290 -0.01310 -0.12967 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73950 11.75630 -0.01680 -0.14290 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.47110 10.48480 -0.01370 -0.13067 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81400 10.85100 -0.03700 -0.34098 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.40120 14.45050 -0.04930 -0.34116 摩根亞洲基金 59.55000 59.67000 -0.12000 -0.20111 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56710 8.57660 -0.00950 -0.11077 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.10440 10.11320 -0.00880 -0.08701 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94120 8.94950 -0.00830 -0.09274 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.03830 13.05260 -0.01430 -0.10956 摩根東方內需機會基金 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175 摩根東方科技基金 31.47000 31.52000 -0.05000 -0.15863 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.18000 12.24000 -0.06000 -0.49020 摩根金龍收成基金 22.03000 22.15000 -0.12000 -0.54176 摩根第一貨幣市場基金 15.13010 15.13000 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470 摩根新金磚五國基金 13.05000 13.11000 -0.06000 -0.45767 摩根新絲路基金 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 摩根新興35基金 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542 摩根新興日本基金 23.24000 23.36000 -0.12000 -0.51370 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.39880 7.43400 -0.03520 -0.47350 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77650 9.82000 -0.04350 -0.44297 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60690 9.65100 -0.04410 -0.45695 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.38830 11.44230 -0.05400 -0.47193 摩根新興科技基金 52.97000 52.42000 0.55000 1.04922 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.92120 8.95640 -0.03520 -0.39302 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.61110 9.64420 -0.03310 -0.34321 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06290 9.09490 -0.03200 -0.35185 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.62810 10.67000 -0.04190 -0.39269 摩根龍揚基金 32.89000 33.07000 -0.18000 -0.54430 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 摩根環球股票收益基金-累積型 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34130 9.35070 -0.00940 -0.10053 摩根總收益組合基金-累積型 11.54590 11.55750 -0.01160 -0.10037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.91000 20.98000 -0.07000 -0.33365 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61340 12.61330 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.79000 10.61000 0.18000 1.69651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.65860 10.66830 -0.00970 -0.09092 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.65620 10.67120 -0.01500 -0.14057 聯邦中國龍基金 25.55000 25.29000 0.26000 1.02807 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73340 12.75070 -0.01730 -0.13568 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.87930 11.89290 -0.01360 -0.11435 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.79750 10.81320 -0.01570 -0.14519 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52690 10.54100 -0.01410 -0.13376 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87590 9.88720 -0.01130 -0.11429 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96960 8.98270 -0.01310 -0.14584 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.09530 10.10170 -0.00640 -0.06336 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26750 10.27900 -0.01150 -0.11188 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.99900 10.00500 -0.00600 -0.05997 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.26550 10.27670 -0.01120 -0.10898 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.51480 9.52050 -0.00570 -0.05987 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.76460 9.77520 -0.01060 -0.10844 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.61320 11.60740 0.00580 0.04997 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.38440 11.37680 0.00760 0.06680 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.62680 10.62430 0.00250 0.02353 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.74350 10.73790 0.00560 0.05215 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.51770 10.51060 0.00710 0.06755 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81830 9.81600 0.00230 0.02343 聯邦金鑽平衡基金 22.84120 22.66630 0.17490 0.77163 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.58040 9.55430 0.02610 0.27318 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.00270 9.98010 0.02260 0.22645 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.53580 9.50970 0.02610 0.27446 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.94520 9.92280 0.02240 0.22574 聯邦貨幣市場基金 13.22020 13.22000 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.78000 12.66000 0.12000 0.94787 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.90670 16.93090 -0.02420 -0.14293 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.77540 12.76950 0.00590 0.04620 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.48920 12.47540 0.01380 0.11062 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88780 11.87470 0.01310 0.11032 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.37640 12.38770 -0.01130 -0.09122 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.56740 11.57960 -0.01220 -0.10536 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59170 10.60150 -0.00980 -0.09244 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72050 8.72970 -0.00920 -0.10539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.72000 35.34000 0.38000 1.07527 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.37000 18.39000 -0.02000 -0.10875 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.31000 16.33000 -0.02000 -0.12247 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.43000 15.50000 -0.07000 -0.45161 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.60000 11.73000 -0.13000 -1.10827 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.40000 14.54000 -0.14000 -0.96286 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.43000 14.57000 -0.14000 -0.96088 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.44000 14.58000 -0.14000 -0.96022 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.16000 15.30000 -0.14000 -0.91503 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.02000 21.04000 -0.02000 -0.09506 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.05000 19.07000 -0.02000 -0.10488 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.90000 15.92000 -0.02000 -0.12563 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 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-0.14094 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 聯博貨幣市場基金 15.03630 15.03620 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16550 11.17220 -0.00670 -0.05997 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00680 14.01100 -0.00420 -0.02998 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57880 7.58330 -0.00450 -0.05934 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.19460 10.20780 -0.01320 -0.12931 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.64950 10.65210 -0.00260 -0.02441 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.20050 10.21020 -0.00970 -0.09500 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.23760 10.25000 -0.01240 -0.12098 瀚亞中小型股基金 20.23000 20.01000 0.22000 1.09945 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.16000 13.23000 -0.07000 -0.52910 瀚亞外銷基金 39.14000 38.90000 0.24000 0.61697 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.12060 11.16110 -0.04050 -0.36287 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.71800 10.75460 -0.03660 -0.34032 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.61480 12.66010 -0.04530 -0.35782 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.61920 10.62110 -0.00190 -0.01789 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.16430 7.19020 -0.02590 -0.36021 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.86950 7.89630 -0.02680 -0.33940 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.04120 8.07010 -0.02890 -0.35811 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.97970 6.98100 -0.00130 -0.01862 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.61500 8.64590 -0.03090 -0.35739 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.81280 8.84470 -0.03190 -0.36067 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.20180 9.23320 -0.03140 -0.34008 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97940 9.01170 -0.03230 -0.35842 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.69060 10.67810 0.01250 0.11706 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.91250 9.89640 0.01610 0.16269 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.80480 9.78980 0.01500 0.15322 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.90840 9.89690 0.01150 0.11620 瀚亞印度基金-人民幣 14.88000 14.82000 0.06000 0.40486 瀚亞印度基金-美元 14.02000 13.97000 0.05000 0.35791 瀚亞印度基金-新台幣 31.44000 31.33000 0.11000 0.35110 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 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11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.95000 6.98000 -0.03000 -0.42980 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 瀚亞亞太基礎建設基金 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.43730 12.45650 -0.01920 -0.15414 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.09680 14.06630 0.03050 0.21683 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.37920 11.39680 -0.01760 -0.15443 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.17230 11.19270 -0.02040 -0.18226 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.83900 12.78750 0.05150 0.40274 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.04280 9.05690 -0.01410 -0.15568 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.64720 9.62640 0.02080 0.21607 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.05720 9.07120 -0.01400 -0.15433 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.88110 8.89720 -0.01610 -0.18096 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.43300 9.39350 0.03950 0.42050 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 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