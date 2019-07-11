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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/10  108/07/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37020   10.38130  -0.01110   -0.10692
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.19170   10.20260  -0.01090   -0.10684
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.44180   10.45240  -0.01060   -0.10141
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.26980   10.28020  -0.01040   -0.10117
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.24960   10.26440  -0.01480   -0.14419
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.24700   10.26140  -0.01440   -0.14033
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.24700   10.26140  -0.01440   -0.14033
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.30910   10.32260  -0.01350   -0.13078
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93420    9.96330  -0.02910   -0.29207
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93420    9.96330  -0.02910   -0.29207
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92050    9.94940  -0.02890   -0.29047
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92050    9.94940  -0.02890   -0.29047
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.01710   10.04450  -0.02740   -0.27279
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.01710   10.04450  -0.02740   -0.27279
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.72120   10.73660  -0.01540   -0.14343
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.52110   10.53620  -0.01510   -0.14332
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.62680   10.64050  -0.01370   -0.12875
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.51470   10.52850  -0.01380   -0.13107
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.87000   22.96000  -0.09000   -0.39199
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.18000   24.83000  -0.65000   -2.61780
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.80500   41.88830  -0.08330   -0.19886
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.37340   40.30930   0.06410    0.15902
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.87430    9.89120  -0.01690   -0.17086
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.39150   10.40650  -0.01500   -0.14414
中國信託台灣活力基金                                               13.16000   13.04000   0.12000    0.92025
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01760   10.01040   0.00720    0.07193
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.13260   10.13990  -0.00730   -0.07199
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09470    9.10130  -0.00660   -0.07252
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.40990   10.41230  -0.00240   -0.02305
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31020    9.31230  -0.00210   -0.02255
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.49900   11.46780   0.03120    0.27207
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.76580    9.73930   0.02650    0.27209
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.36450   11.39750  -0.03300   -0.28954
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.93340    9.96220  -0.02880   -0.28909
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.46300   43.57590  -0.11290   -0.25909
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.41710   45.58570  -0.16860   -0.36985
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.05750   46.26180  -0.20430   -0.44162
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
中國信託智能運動基金-美元                                          10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03500   11.03480   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.20520   10.22770  -0.02250   -0.21999
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.42430    9.44520  -0.02090   -0.22128
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.40460   10.42440  -0.01980   -0.18994
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.60670    9.62500  -0.01830   -0.19013
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.75140   42.76450  -0.01310   -0.03063
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.53860   43.67960  -0.14100   -0.32281
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.13180   43.24760  -0.11580   -0.26776
元大2001基金                                                       61.43000   60.73000   0.70000    1.15264
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.86370   46.01170  -0.14800   -0.32166
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.08180   44.29040  -0.20860   -0.47098
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.08000   21.12000  -0.04000   -0.18939
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70140   11.70060   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87530   10.89130  -0.01600   -0.14691
元大上證50基金                                                     33.28000   33.37000  -0.09000   -0.26970
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.44000   13.52000  -0.08000   -0.59172
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.55800   12.65100  -0.09300   -0.73512
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.14000   17.27500  -0.13500   -0.78148
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.85300   10.87300  -0.02000   -0.18394
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.53000   10.56500  -0.03500   -0.33128
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.05000  -0.01000   -0.32787
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.71000   13.79000  -0.08000   -0.58013
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.30140   47.27460   0.02680    0.05669
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.96220   10.96080   0.00140    0.01277
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99450    9.99320   0.00130    0.01301
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.17220   10.18610  -0.01390   -0.13646
元大日經225基金                                                    27.34000   27.37000  -0.03000   -0.10961
元大台商收成基金                                                   22.77000   22.64000   0.13000    0.57420
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.58000   11.67000  -0.09000   -0.77121
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.96000   39.33000   0.63000    1.60183
元大台灣中型100基金                                                32.91000   32.66000   0.25000    0.76546
元大台灣加權股價指數基金                                           25.90800   25.67600   0.23200    0.90357
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.41000   10.29000   0.12000    1.16618
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.41000   10.29000   0.12000    1.16618
元大台灣卓越50基金                                                 82.55000   81.59000   0.96000    1.17661
元大台灣金融基金                                                   18.54000   18.44000   0.10000    0.54230
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.39000   10.30000   0.09000    0.87379
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.39000   10.30000   0.09000    0.87379
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.08000   31.87000   0.21000    0.65893
元大台灣高股息基金                                                 27.06000   26.84000   0.22000    0.81967
元大台灣電子科技基金                                               35.46000   34.97000   0.49000    1.40120
元大全球ETF成長組合基金                                            10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.06000   15.07000  -0.01000   -0.06636
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.37000   23.15000   0.22000    0.95032
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.35000   13.33000   0.02000    0.15004
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.50100   12.49700   0.00400    0.03201
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.56000  -0.04000   -0.60976
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.00000    7.00000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.54500    8.58100  -0.03600   -0.41953
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.76000   13.83000  -0.07000   -0.50615
元大全球農業商機基金                                               17.93000   18.07000  -0.14000   -0.77476
元大印尼指數基金                                                    9.98200    9.93100   0.05100    0.51354
元大印度指數基金                                                   10.16300   10.15200   0.01100    0.10835
元大印度基金                                                       13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
元大多多基金                                                       17.11000   16.93000   0.18000    1.06320
元大多福基金                                                       51.89000   51.38000   0.51000    0.99260
元大亞太成長基金                                                    8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.31690    9.34190  -0.02500   -0.26761
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45350    7.49160  -0.03810   -0.50857
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.28500    9.32900  -0.04400   -0.47165
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.31600   10.29800   0.01800    0.17479
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.25080   10.25810  -0.00730   -0.07116
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42130   10.42930  -0.00800   -0.07671
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.24410   10.25190  -0.00780   -0.07608
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52250   10.53560  -0.01310   -0.12434
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34410   10.35700  -0.01290   -0.12455
元大卓越基金                                                       43.37000   43.06000   0.31000    0.71993
元大店頭基金                                                        8.25000    8.16000   0.09000    1.10294
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47370   10.47300   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.86500    9.87190  -0.00690   -0.06990
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.81150   32.81730  -0.00580   -0.01767
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.58130   42.66710  -0.08580   -0.20109
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.89030   16.85600   0.03430    0.20349
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.80170   22.89780  -0.09610   -0.41969
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.17580   42.23840  -0.06260   -0.14821
元大高科技基金                                                     19.04000   18.82000   0.22000    1.16897
元大得利貨幣市場基金                                               16.32780   16.32760   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03390   12.03380   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
元大富櫃50基金                                                     12.82000   12.74000   0.08000    0.62794
元大華夏中小基金                                                    7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
元大新中國基金-人民幣                                               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
元大新中國基金-美元                                                 9.06300    9.08400  -0.02100   -0.23118
元大新中國基金-新台幣                                               9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
元大新主流基金                                                     23.84000   23.51000   0.33000    1.40366
元大新東協平衡基金-美元                                             9.59500    9.60700  -0.01200   -0.12491
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.87170   10.94900  -0.07730   -0.70600
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.01270   10.09770  -0.08500   -0.84178
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.44940   11.50040  -0.05100   -0.44346
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.43360    9.52080  -0.08720   -0.91589
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.52980   10.53580  -0.00600   -0.05695
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80140    9.80700  -0.00560   -0.05710
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.81320   10.82450  -0.01130   -0.10439
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.07380   10.08440  -0.01060   -0.10511
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.07720   10.08450  -0.00730   -0.07239
元大新興亞洲基金                                                   10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.80440    9.81890  -0.01450   -0.14767
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.19740    9.21100  -0.01360   -0.14765
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.18690   10.20690  -0.02000   -0.19595
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.56680    9.58560  -0.01880   -0.19613
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16580   15.16560   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.31000   35.96000   0.35000    0.97330
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20400    8.19700   0.00700    0.08540
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.45000   12.46000  -0.01000   -0.08026
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.67000   17.68000  -0.01000   -0.05656
元大摩臺基金                                                       38.66000   38.21000   0.45000    1.17770
元大標普500基金                                                    28.19000   28.14000   0.05000    0.17768
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.18000   37.09000   0.09000    0.24265
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.58000   20.58000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                                18.19000   18.22000  -0.03000   -0.16465
元大歐洲50基金                                                     25.66000   25.76000  -0.10000   -0.38820
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25740    9.30920  -0.05180   -0.55644
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29410   10.29390   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.40000   15.28000   0.12000    0.78534
日盛上選基金                                                       34.58000   34.15000   0.43000    1.25915
日盛小而美基金                                                     17.96000   17.82000   0.14000    0.78563
日盛中國內需動力基金                                                9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36880   12.37440  -0.00560   -0.04525
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89750    9.90200  -0.00450   -0.04545
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62890   12.63180  -0.00290   -0.02296
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.10040   10.10270  -0.00230   -0.02277
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.44470   11.45080  -0.00610   -0.05327
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.13580    9.14070  -0.00490   -0.05361
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
日盛日盛基金                                                       11.28000   11.17000   0.11000    0.98478
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
日盛全球抗暖化基金                                                 11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56040   10.57720  -0.01680   -0.15883
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46250    9.47760  -0.01510   -0.15932
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35140   10.37110  -0.01970   -0.18995
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27560    9.29330  -0.01770   -0.19046
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52390    2.52580  -0.00190   -0.07522
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66400    1.66520  -0.00120   -0.07206
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39080    0.39100  -0.00020   -0.05115
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25810    0.25830  -0.00020   -0.07743
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.92020   12.93130  -0.01110   -0.08584
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.40780    8.41500  -0.00720   -0.08556
日盛亞洲機會基金                                                    7.11000    7.14000  -0.03000   -0.42017
日盛首選基金                                                       17.15000   16.97000   0.18000    1.06070
日盛高科技基金                                                     18.12000   17.87000   0.25000    1.39899
日盛貨幣市場基金                                                   14.83670   14.83640   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     39.20000   38.79000   0.41000    1.05697
日盛精選五虎基金                                                   36.34000   36.05000   0.29000    0.80444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54780   13.54760   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.18000   30.89000   0.29000    0.93882
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.20000   10.38000  -0.18000   -1.73410
台新MSCI中國基金                                                   20.14000   20.25000  -0.11000   -0.54321
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22460   14.22440   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47130   10.46110   0.01020    0.09750
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54290   10.54330  -0.00040   -0.00379
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.23170   10.23700  -0.00530   -0.05177
台新中國通基金                                                     44.81000   44.33000   0.48000    1.08279
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56350    0.56540  -0.00190   -0.33605
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.54400   17.61300  -0.06900   -0.39176
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31430    0.31420   0.00010    0.03183
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                       24.03000   23.81000   0.22000    0.92398
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.94000   23.85000   0.09000    0.37736
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77210    0.76930   0.00280    0.36397
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.03000   16.97000   0.06000    0.35357
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54830    0.54620   0.00210    0.38447
台新台灣中小基金                                                   34.76000   34.48000   0.28000    0.81206
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.76290   10.73920   0.02370    0.22069
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.96540    9.95490   0.01050    0.10548
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.48910   11.47700   0.01210    0.10543
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.18850   10.19510  -0.00660   -0.06474
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.37120   11.37850  -0.00730   -0.06416
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
台新印度基金                                                       14.93000   14.88000   0.05000    0.33602
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71010    8.72760  -0.01750   -0.20051
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28460    0.28500  -0.00040   -0.14035
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72650   12.75220  -0.02570   -0.20153
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41070    0.41130  -0.00060   -0.14588
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.00000   41.18000  -0.18000   -0.43711
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13110   11.13100   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.07920   31.92890   0.15030    0.47073
台新智慧生活基金-美元                                              10.88810   10.81270   0.07540    0.69733
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.35550    8.37400  -0.01850   -0.22092
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.63610    8.65930  -0.02320   -0.26792
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.44210    9.46300  -0.02090   -0.22086
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.76950    9.79580  -0.02630   -0.26848
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.70230   11.73510  -0.03280   -0.27950
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36970    0.37050  -0.00080   -0.21592
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.33610    8.35940  -0.02330   -0.27873
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27780    0.27850  -0.00070   -0.25135
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.70000    5.71000  -0.01000   -0.17513
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.56000   22.61000  -0.05000   -0.22114
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.27330   10.27220   0.00110    0.01071
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.03970   10.04880  -0.00910   -0.09056
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15970   10.17180  -0.01210   -0.11896
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.27310   10.27200   0.00110    0.01071
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.03950   10.04860  -0.00910   -0.09056
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15970   10.17180  -0.01210   -0.11896
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.44030   42.61510  -0.17480   -0.41018
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.87470   41.96600  -0.09130   -0.21756
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.09700   40.04550   0.05150    0.12860
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35920   11.35840   0.00080    0.00704
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20370   10.21900  -0.01530   -0.14972
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24160    9.23940   0.00220    0.02381
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85530   10.85370   0.00160    0.01474
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.85660    7.86750  -0.01090   -0.13854
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.29890    9.31180  -0.01290   -0.13853
永豐中小基金                                                       52.83000   52.40000   0.43000    0.82061
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79700    1.79590   0.00110    0.06125
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50210    2.50050   0.00160    0.06399
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.24610    8.25390  -0.00780   -0.09450
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.13990   11.15040  -0.01050   -0.09417
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.68000    4.71000  -0.03000   -0.63694
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.20000   21.36000  -0.16000   -0.74906
永豐主流品牌基金                                                   19.93000   19.99000  -0.06000   -0.30015
永豐永豐基金                                                       32.69000   32.45000   0.24000    0.73960
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23730    9.27430  -0.03700   -0.39895
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.71880    9.75770  -0.03890   -0.39866
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16110    9.20170  -0.04060   -0.44122
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.64110    9.68370  -0.04260   -0.43991
永豐亞洲民生消費基金                                               12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
永豐南非幣2021保本基金                                             14.14180   14.14050   0.00130    0.00919
永豐高科技基金                                                     23.16000   22.94000   0.22000    0.95902
永豐貨幣市場基金                                                   13.94050   13.94030   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12260    2.12100   0.00160    0.07544
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61900    2.61700   0.00200    0.07642
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84300    7.84930  -0.00630   -0.08026
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98470   10.99350  -0.00880   -0.08005
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.24590    7.25860  -0.01270   -0.17496
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.61210   11.63250  -0.02040   -0.17537
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.87000   18.94000  -0.07000   -0.36959
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.35000   53.84000   0.51000    0.94725
永豐領航科技基金                                                   37.54000   37.23000   0.31000    0.83266
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
永豐趨勢平衡基金                                                   41.04000   40.80000   0.24000    0.58824
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88600   11.88510   0.00090    0.00757
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82650    9.82910  -0.00260   -0.02645
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40140   10.40330  -0.00190   -0.01826
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87510    9.87650  -0.00140   -0.01418
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28460   10.28600  -0.00140   -0.01361
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88370    9.88660  -0.00290   -0.02933
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58720   10.59030  -0.00310   -0.02927
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88880    9.89060  -0.00180   -0.01820
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38060   10.38250  -0.00190   -0.01830
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.99000   15.07000  -0.08000   -0.53086
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.73000   19.88000  -0.15000   -0.75453
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.59000   19.72000  -0.13000   -0.65923
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05680   10.05940  -0.00260   -0.02585
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05680   10.05940  -0.00260   -0.02585
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01190   10.01530  -0.00340   -0.03395
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01190   10.01530  -0.00340   -0.03395
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.12500   10.12600  -0.00100   -0.00988
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.12490   10.12580  -0.00090   -0.00889
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05680   10.05900  -0.00220   -0.02187
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05670   10.05900  -0.00230   -0.02287
兆豐國際生命科學基金                                               15.70000   15.57000   0.13000    0.83494
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.47140   10.48510  -0.01370   -0.13066
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.68430   10.69460  -0.01030   -0.09631
兆豐國際全球基金                                                   31.44000   31.48000  -0.04000   -0.12706
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48550   10.48480   0.00070    0.00668
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23770   10.24390  -0.00620   -0.06052
兆豐國際國民基金                                                   22.45000   22.18000   0.27000    1.21731
兆豐國際第一基金                                                   13.33000   13.23000   0.10000    0.75586
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77400   10.79200  -0.01800   -0.16679
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.25250    8.26630  -0.01380   -0.16694
兆豐國際萬全基金                                                   20.70000   20.60000   0.10000    0.48544
兆豐國際電子基金                                                   26.10000   25.88000   0.22000    0.85008
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.24000   22.00000   0.24000    1.09091
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.61000   15.72000  -0.11000   -0.69975
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.80000   34.57000   0.23000    0.66532
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55670   12.55650   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.82050   10.83780  -0.01730   -0.15963
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.56450   10.57980  -0.01530   -0.14462
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.80690   10.82360  -0.01670   -0.15429
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.50290   10.51980  -0.01690   -0.16065
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.66160   10.67710  -0.01550   -0.14517
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.60650   10.62290  -0.01640   -0.15438
合庫台灣基金                                                       11.14000   10.99000   0.15000    1.36488
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.74620   11.76760  -0.02140   -0.18186
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71410   12.73460  -0.02050   -0.16098
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.34170   11.35940  -0.01770   -0.15582
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.12110   12.14330  -0.02220   -0.18282
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16760    8.18250  -0.01490   -0.18210
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43560    9.45060  -0.01500   -0.15872
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14150    9.15580  -0.01430   -0.15619
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.85330    8.86970  -0.01640   -0.18490
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29380    9.30840  -0.01460   -0.15685
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
合庫全球新興市場基金                                                9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
合庫貨幣市場基金                                                   10.17330   10.17320   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95730   10.01570  -0.05840   -0.58308
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.27640   10.29280  -0.01640   -0.15933
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.57400   10.59330  -0.01930   -0.18219
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.10690   12.12640  -0.01950   -0.16081
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.28160   15.30400  -0.02240   -0.14637
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74400    8.75550  -0.01150   -0.13135
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56430    9.57930  -0.01500   -0.15659
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.94160    7.95610  -0.01450   -0.18225
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71100    8.72520  -0.01420   -0.16275
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.56740   10.58360  -0.01620   -0.15307
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.68000   11.77000  -0.09000   -0.76466
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.13870   10.13960  -0.00090   -0.00888
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.14050   10.14060  -0.00010   -0.00099
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.00380   10.06550  -0.06170   -0.61298
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.11170   10.10930   0.00240    0.02374
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.13860   10.13950  -0.00090   -0.00888
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.14050   10.14060  -0.00010   -0.00099
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.00380   10.06550  -0.06170   -0.61298
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.11170   10.10930   0.00240    0.02374
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21450   11.21380   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.07330   10.07120   0.00210    0.02085
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.06320   10.06600  -0.00280   -0.02782
安聯中國東協基金                                                   15.66000   15.73000  -0.07000   -0.44501
安聯中國策略基金-美元                                              12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.08000   16.09000  -0.01000   -0.06215
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.80000   14.82000  -0.02000   -0.13495
安聯中華新思路基金-美元                                            13.75000   13.77000  -0.02000   -0.14524
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
安聯台灣大壩基金                                                   30.16000   29.94000   0.22000    0.73480
安聯台灣科技基金                                                   51.43000   51.05000   0.38000    0.74437
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54780   12.54760   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.17000   33.82000   0.35000    1.03489
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77140   10.78810  -0.01670   -0.15480
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.89340   15.91950  -0.02610   -0.16395
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.90140    9.91760  -0.01620   -0.16335
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.23400   13.25920  -0.02520   -0.19006
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81700   10.83640  -0.01940   -0.17903
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.89420   12.91910  -0.02490   -0.19274
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59590    9.61400  -0.01810   -0.18827
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52670    9.54380  -0.01710   -0.17917
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07490    9.09240  -0.01750   -0.19247
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.22670   10.24460  -0.01790   -0.17473
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27550   10.29530  -0.01980   -0.19232
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51710   12.54110  -0.02400   -0.19137
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35890   11.38030  -0.02140   -0.18804
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97400   10.99540  -0.02140   -0.19463
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65300    8.66960  -0.01660   -0.19147
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51380    8.52990  -0.01610   -0.18875
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19960    8.21560  -0.01600   -0.19475
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26590   10.28390  -0.01800   -0.17503
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.19170   10.21160  -0.01990   -0.19488
安聯全球人口趨勢基金                                               12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.16000    9.07000   0.09000    0.99228
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.87000   34.51000   0.36000    1.04318
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.14000    8.16000  -0.02000   -0.24510
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47100   12.48260  -0.01160   -0.09293
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55860   10.56840  -0.00980   -0.09273
安聯全球新興市場基金                                               17.50000   17.60000  -0.10000   -0.56818
安聯全球農金趨勢基金                                                9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
安聯亞洲動態策略基金                                               22.40000   22.50000  -0.10000   -0.44444
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07180   10.07650  -0.00470   -0.04664
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08300   10.08790  -0.00490   -0.04857
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07090   10.07560  -0.00470   -0.04665
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08530   10.09020  -0.00490   -0.04856
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07470   10.07930  -0.00460   -0.04564
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03880   10.04440  -0.00560   -0.05575
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03880   10.04440  -0.00560   -0.05575
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03880   10.04440  -0.00560   -0.05575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55010   10.55280  -0.00270   -0.02559
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.08460   10.08730  -0.00270   -0.02677
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.88780   90.95790  -0.07010   -0.07707
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.40610   13.41800  -0.01190   -0.08869
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.70630   68.75910  -0.05280   -0.07679
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00720   10.01610  -0.00890   -0.08886
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73890    2.73920  -0.00030   -0.01095
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95360   10.95990  -0.00630   -0.05748
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28030    2.27960   0.00070    0.03071
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85270    8.85790  -0.00520   -0.05870
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.52170   10.54120  -0.01950   -0.18499
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.42940   10.44450  -0.01510   -0.14457
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79000   10.80200  -0.01200   -0.11109
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.38860   10.40310  -0.01450   -0.13938
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.43500   10.44740  -0.01240   -0.11869
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42000   10.43930  -0.01930   -0.18488
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.30060   10.31560  -0.01500   -0.14541
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.57760   10.58990  -0.01230   -0.11615
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.28530   10.29960  -0.01430   -0.13884
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.34300   10.35610  -0.01310   -0.12650
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.28580   10.29720  -0.01140   -0.11071
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36610   10.37310  -0.00700   -0.06748
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.27570   10.28640  -0.01070   -0.10402
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23150   10.24290  -0.01140   -0.11130
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.29490   10.30610  -0.01120   -0.10867
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.31700   10.32350  -0.00650   -0.06296
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.27550   10.28630  -0.01080   -0.10499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23130   10.24270  -0.01140   -0.11130
宏利台灣動力基金A類型                                              30.24000   30.00000   0.24000    0.80000
宏利台灣動力基金I類型                                              30.24000   30.00000   0.24000    0.80000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.08280   10.09540  -0.01260   -0.12481
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99770   10.01470  -0.01700   -0.16975
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.61800    7.62740  -0.00940   -0.12324
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61340    7.62540  -0.01200   -0.15737
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.65000   11.68000  -0.03000   -0.25685
宏利全球債券組合基金                                               13.79040   13.81050  -0.02010   -0.14554
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.98760    2.98830  -0.00070   -0.02342
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42790   12.43280  -0.00490   -0.03941
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94420    8.94770  -0.00350   -0.03912
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54810    2.54720   0.00090    0.03533
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.52400   11.53180  -0.00780   -0.06764
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.41850    3.42790  -0.00940   -0.27422
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54880    0.55030  -0.00150   -0.27258
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.50000   15.55000  -0.05000   -0.32154
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33880   12.35950  -0.02070   -0.16748
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91890   10.93740  -0.01850   -0.16914
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49380   10.51380  -0.02000   -0.19023
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76920    8.78460  -0.01540   -0.17531
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40530    8.41960  -0.01430   -0.16984
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27930    8.29510  -0.01580   -0.19047
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21180    8.22490  -0.01310   -0.15927
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03140    3.03420  -0.00280   -0.09228
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43850    0.43890  -0.00040   -0.09114
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.21970   13.23440  -0.01470   -0.11107
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00020    1.00080  -0.00060   -0.05995
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.59670    7.60510  -0.00840   -0.11045
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10700    2.10900  -0.00200   -0.09483
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30430    0.30460  -0.00030   -0.09849
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.25120    9.26130  -0.01010   -0.10906
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33590    0.33620  -0.00030   -0.08923
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68800   13.68780   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.50000  -0.01000   -0.40000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.90000   25.70000   0.20000    0.77821
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.90000   25.70000   0.20000    0.77821
宏利澳幣保本基金                                                   12.65750   12.65990  -0.00240   -0.01896
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.14000   12.21000  -0.07000   -0.57330
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.50810   10.50820  -0.00010   -0.00095
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.70970    9.71910  -0.00940   -0.09672
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.23770    9.25110  -0.01340   -0.14485
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.64040   11.65730  -0.01690   -0.14497
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德新台幣基金                                                   12.97040   12.97030   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.18000   27.00000   0.18000    0.66667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48660   11.48800  -0.00140   -0.01219
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16280   10.17110  -0.00830   -0.08160
保德信大中華基金-人民幣                                            10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
保德信大中華基金-美元                                               9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
保德信大中華基金-新台幣                                            29.72000   29.84000  -0.12000   -0.40214
保德信中小型股基金                                                 46.57000   45.84000   0.73000    1.59250
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
保德信中國中小基金-美元                                             8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.09000    8.08000   0.01000    0.12376
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.91190    9.93530  -0.02340   -0.23552
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.99750   10.02230  -0.02480   -0.24745
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.02960   10.05320  -0.02360   -0.23475
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.09890   11.12500  -0.02610   -0.23461
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
保德信中國品牌基金-美元                                            10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.44000   28.54000  -0.10000   -0.35039
保德信全球消費商機基金                                             19.64000   19.63000   0.01000    0.05094
保德信全球基礎建設基金                                             13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
保德信全球資源基金                                                  7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.89000   33.70000   0.19000    0.56380
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.63030   10.62750   0.00280    0.02635
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.00300   11.00010   0.00290    0.02636
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.72130   10.72370  -0.00240   -0.02238
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.09530   11.09770  -0.00240   -0.02163
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68450    9.70720  -0.02270   -0.23385
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.82980   10.85530  -0.02550   -0.23491
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.29790    9.32430  -0.02640   -0.28313
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.37930   10.40880  -0.02950   -0.28341
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22050    8.23500  -0.01450   -0.17608
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30720   11.32720  -0.02000   -0.17657
保德信亞太基金                                                     20.65000   20.72000  -0.07000   -0.33784
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.78540    8.79020  -0.00480   -0.05461
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.13010   12.13670  -0.00660   -0.05438
保德信店頭市場基金                                                 34.28000   33.94000   0.34000    1.00177
保德信金平衡基金                                                   30.20000   30.00000   0.20000    0.66667
保德信金滿意基金                                                   42.52000   41.97000   0.55000    1.31046
保德信科技島基金                                                   26.46000   26.08000   0.38000    1.45706
保德信高成長基金                                                   93.85000   93.04000   0.81000    0.87059
保德信貨幣市場基金                                                 15.83940   15.83920   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.72310   10.72790  -0.00480   -0.04474
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.02220   11.03250  -0.01030   -0.09336
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.04720   11.05640  -0.00920   -0.08321
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63240   10.64640  -0.01400   -0.13150
保德信新世紀基金                                                   10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.26140    8.26530  -0.00390   -0.04719
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38150   10.38550  -0.00400   -0.03852
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.71790   11.72350  -0.00560   -0.04777
保德信新興趨勢組合基金                                             11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
保德信瑞騰基金                                                     15.65110   15.65050   0.00060    0.00383
保德信歐洲組合基金                                                 10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.97040    9.97630  -0.00590   -0.05914
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.54250   10.54870  -0.00620   -0.05878
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93140    9.93890  -0.00750   -0.07546
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24580   10.25490  -0.00910   -0.08874
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.98890    9.99730  -0.00840   -0.08402
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.51660   10.52660  -0.01000   -0.09500
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92380    9.93300  -0.00920   -0.09262
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.30710   10.31660  -0.00950   -0.09208
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61590   10.62870  -0.01280   -0.12043
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.34930   10.35780  -0.00850   -0.08206
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74800   10.75960  -0.01160   -0.10781
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.29030   10.30110  -0.01080   -0.10484
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.62770   10.63890  -0.01120   -0.10527
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18310   10.19140  -0.00830   -0.08144
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74240   10.74880  -0.00640   -0.05954
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.09320   10.10120  -0.00800   -0.07920
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.49930   10.50760  -0.00830   -0.07899
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93990    9.96140  -0.02150   -0.21583
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93970    9.96130  -0.02160   -0.21684
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.09820   10.08590   0.01230    0.12195
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91500    9.94130  -0.02630   -0.26455
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91500    9.94130  -0.02630   -0.26455
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.09720   10.02190   0.07530    0.75135
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.44250   10.45680  -0.01430   -0.13675
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.18860   10.20280  -0.01420   -0.13918
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37270   10.38850  -0.01580   -0.15209
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75490   10.77130  -0.01640   -0.15226
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.47990   10.49240  -0.01250   -0.11913
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.14620   11.15970  -0.01350   -0.12097
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.37830   10.39410  -0.01580   -0.15201
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.68950   10.70570  -0.01620   -0.15132
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52300   10.53600  -0.01300   -0.12339
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.57490   10.58850  -0.01360   -0.12844
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.64900   10.66780  -0.01880   -0.17623
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.38370   10.40440  -0.02070   -0.19895
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.41360   10.43430  -0.02070   -0.19838
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.46720   10.48260  -0.01540   -0.14691
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.64530   10.66140  -0.01610   -0.15101
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.22870   10.24910  -0.02040   -0.19904
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.32640   10.34690  -0.02050   -0.19813
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97540    1.97660  -0.00120   -0.06071
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83350    2.83540  -0.00190   -0.06701
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29560    0.29590  -0.00030   -0.10139
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45950    0.46000  -0.00050   -0.10870
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41320    8.42320  -0.01000   -0.11872
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30770   12.32060  -0.01290   -0.10470
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70780    9.71200  -0.00420   -0.04325
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.34850   12.35320  -0.00470   -0.03805
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.74000    8.74620  -0.00620   -0.07089
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.16920   11.17720  -0.00800   -0.07157
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.91540   10.93160  -0.01620   -0.14819
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.74550   10.76370  -0.01820   -0.16909
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.28000   19.17000   0.11000    0.57381
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4460.89000 4433.10000  27.79000    0.62688
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.29690   10.29850  -0.00160   -0.01554
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.19910   11.19930  -0.00020   -0.00179
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21560   10.21950  -0.00390   -0.03816
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93050    9.93510  -0.00460   -0.04630
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.55880   10.56360  -0.00480   -0.04544
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96010    9.96690  -0.00680   -0.06823
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33470   10.34150  -0.00680   -0.06575
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.48400   10.51280  -0.02880   -0.27395
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.16910    6.19290  -0.02380   -0.38431
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.30620   11.34980  -0.04360   -0.38415
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71760   10.74820  -0.03060   -0.28470
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.70030   11.72930  -0.02900   -0.24724
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.91040   10.93720  -0.02680   -0.24504
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.23710    9.26340  -0.02630   -0.28391
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.53960    9.56320  -0.02360   -0.24678
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.41410    9.43720  -0.02310   -0.24478
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.60620   10.63650  -0.03030   -0.28487
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.05380   11.08110  -0.02730   -0.24637
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.03460   11.06170  -0.02710   -0.24499
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.44000    7.42000   0.02000    0.26954
柏瑞巨人基金                                                       12.94000   12.81000   0.13000    1.01483
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69900   13.69890   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.92000   16.96000  -0.04000   -0.23585
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.38330   14.40440  -0.02110   -0.14648
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.69790   12.71280  -0.01490   -0.11720
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.29050   13.30570  -0.01520   -0.11424
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.66040    8.67310  -0.01270   -0.14643
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83240    6.84240  -0.01000   -0.14615
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73610    8.74630  -0.01020   -0.11662
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50970    8.51730  -0.00760   -0.08923
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.82800   10.84040  -0.01240   -0.11439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46510    8.46250   0.00260    0.03072
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.88630   12.90140  -0.01510   -0.11704
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.45860   12.47690  -0.01830   -0.14667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.14840   13.16020  -0.01180   -0.08966
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.09870   12.11250  -0.01380   -0.11393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05410    9.06730  -0.01320   -0.14558
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.76470    9.77610  -0.01140   -0.11661
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72420    9.73290  -0.00870   -0.08939
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62680    9.63780  -0.01100   -0.11413
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.50090    9.49790   0.00300    0.03159
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.74770   10.76070  -0.01300   -0.12081
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.65410   10.66390  -0.00980   -0.09190
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.48930   10.49850  -0.00920   -0.08763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56040   10.55480   0.00560    0.05306
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91430    9.92630  -0.01200   -0.12089
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.60190    9.61080  -0.00890   -0.09260
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.60820   10.61130  -0.00310   -0.02921
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.65960    9.66800  -0.00840   -0.08688
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73170    9.72660   0.00510    0.05243
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.72760   10.74060  -0.01300   -0.12104
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.65440   10.66430  -0.00990   -0.09283
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.48960   10.49880  -0.00920   -0.08763
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56160   10.55600   0.00560    0.05305
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91410    9.92610  -0.01200   -0.12089
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.60210    9.61100  -0.00890   -0.09260
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.78800   10.79120  -0.00320   -0.02965
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.65970    9.66810  -0.00840   -0.08688
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73200    9.72690   0.00510    0.05243
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.49120   11.50020  -0.00900   -0.07826
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.88830   12.89540  -0.00710   -0.05506
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.18280   12.18900  -0.00620   -0.05087
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.15320    9.16040  -0.00720   -0.07860
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83740    9.84280  -0.00540   -0.05486
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.76550    9.77050  -0.00500   -0.05117
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.18180   11.19060  -0.00880   -0.07864
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.00110   12.00770  -0.00660   -0.05496
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.76950   11.77550  -0.00600   -0.05095
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.15340    9.16070  -0.00730   -0.07969
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83790    9.84330  -0.00540   -0.05486
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.76600    9.77100  -0.00500   -0.05117
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.63000   13.68000  -0.05000   -0.36550
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.36000   14.41000  -0.05000   -0.34698
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.18000   13.30000  -0.12000   -0.90226
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.56000   13.69000  -0.13000   -0.94960
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08970   12.10850  -0.01880   -0.15526
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.27610   10.28890  -0.01280   -0.12441
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70080    7.71280  -0.01200   -0.15559
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.18510   10.19770  -0.01260   -0.12356
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.33180   12.34190  -0.01010   -0.08184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.01970   12.02600  -0.00630   -0.05239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02150   11.02690  -0.00540   -0.04897
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60610    8.61310  -0.00700   -0.08127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65100    9.65610  -0.00510   -0.05282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.70720    9.71200  -0.00480   -0.04942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.56250   11.56860  -0.00610   -0.05273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82910   10.83790  -0.00880   -0.08120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00300   11.00840  -0.00540   -0.04905
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99550   10.00070  -0.00520   -0.05200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29870    9.30630  -0.00760   -0.08167
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14290    9.14530  -0.00240   -0.02624
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.73370    9.73850  -0.00480   -0.04929
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.83490   12.85370  -0.01880   -0.14626
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.28700   12.30120  -0.01420   -0.11544
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.62700   11.64000  -0.01300   -0.11168
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20630    7.21680  -0.01050   -0.14549
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.94470    8.95500  -0.01030   -0.11502
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63430    9.64500  -0.01070   -0.11094
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03330   11.04950  -0.01620   -0.14661
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.64520   11.65820  -0.01300   -0.11151
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68760    9.69870  -0.01110   -0.11445
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.19500    9.20850  -0.01350   -0.14660
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.84020    9.85120  -0.01100   -0.11166
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.05860   12.06690  -0.00830   -0.06878
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.80360   12.80930  -0.00570   -0.04450
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.67550   11.68030  -0.00480   -0.04109
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39660    9.40310  -0.00650   -0.06913
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00530   10.00980  -0.00450   -0.04496
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00480   10.00900  -0.00420   -0.04196
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.06800   12.07340  -0.00540   -0.04473
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.75860   10.76610  -0.00750   -0.06966
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.12460   11.12920  -0.00460   -0.04133
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.97640    9.98330  -0.00690   -0.06912
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56220    9.56880  -0.00660   -0.06897
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24510   10.24970  -0.00460   -0.04488
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74660    9.75070  -0.00410   -0.04205
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.28000   19.32000  -0.04000   -0.20704
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.16000   18.19000  -0.03000   -0.16493
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.40620   13.43430  -0.02810   -0.20917
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.49210   10.49400  -0.00190   -0.01811
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.51890   11.51820   0.00070    0.00608
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.40540   12.40030   0.00510    0.04113
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.02010   11.01910   0.00100    0.00908
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.11940    9.12110  -0.00170   -0.01864
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.66900    9.66840   0.00060    0.00621
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.50110    9.49720   0.00390    0.04106
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62300    9.62210   0.00090    0.00935
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.25550    9.25720  -0.00170   -0.01836
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.46810    9.46760   0.00050    0.00528
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.37120   11.36660   0.00460    0.04047
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.56500    9.56410   0.00090    0.00941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.28720   43.41700  -0.12980   -0.29896
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.12000   33.11000   0.01000    0.03020
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79600   11.79520   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70590    1.70750  -0.00160   -0.09370
國泰大中華基金                                                     19.50000   19.28000   0.22000    1.14108
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47600    0.47100   0.00500    1.06157
國泰小龍基金-新台幣                                                14.82000   14.68000   0.14000    0.95368
國泰中小成長基金-美元I                                              1.35380    1.33850   0.01530    1.14307
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.15000   41.72000   0.43000    1.03068
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.27180    4.27090   0.00090    0.02107
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67680    0.67730  -0.00050   -0.07382
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72370    0.72430  -0.00060   -0.08284
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.32000   19.34000  -0.02000   -0.10341
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.38900   42.43650  -0.04750   -0.11193
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30600    2.30420   0.00180    0.07812
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32990    0.32990   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.17360   10.18130  -0.00770   -0.07563
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.18520    8.19130  -0.00610   -0.07447
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33570    2.33920  -0.00350   -0.14962
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33640    0.33730  -0.00090   -0.26682
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.52150   10.55280  -0.03130   -0.29660
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34180    0.34200  -0.00020   -0.05848
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48250   10.49410  -0.01160   -0.11054
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.13160    4.14540  -0.01380   -0.33290
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59400    0.59660  -0.00260   -0.43580
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.68000   18.77000  -0.09000   -0.47949
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08130    3.08630  -0.00500   -0.16201
國泰中港台基金-美元                                                 0.44850    0.44970  -0.00120   -0.26684
國泰中港台基金-新台幣                                              13.94000   13.98000  -0.04000   -0.28612
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.11520   10.11970  -0.00450   -0.04447
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.18500   10.19910  -0.01410   -0.13825
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.27480   10.29400  -0.01920   -0.18652
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.71000   26.75000  -0.04000   -0.14953
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.39000   12.39000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.56000   32.56000   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35310    0.35330  -0.00020   -0.05661
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33300    0.33320  -0.00020   -0.06002
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33390    0.33410  -0.00020   -0.05986
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01910   11.03180  -0.01270   -0.11512
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.39890   10.41090  -0.01200   -0.11526
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.43410   10.44610  -0.01200   -0.11488
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45900   12.45880   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42210    0.42260  -0.00050   -0.11832
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37330    0.37380  -0.00050   -0.13376
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45050    0.45100  -0.00050   -0.11086
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55080    0.54790   0.00290    0.52929
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53990    2.54360  -0.00370   -0.14546
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36870    0.36960  -0.00090   -0.24351
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53480    0.53270   0.00210    0.39422
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49090    0.49020   0.00070    0.14280
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
國泰全球資源基金-美元                                               0.16670    0.16690  -0.00020   -0.11983
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.28000    5.29000  -0.01000   -0.18904
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61690    0.61730  -0.00040   -0.06480
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.24000   19.26000  -0.02000   -0.10384
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.74000   18.76000  -0.02000   -0.10661
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89050    0.88540   0.00510    0.57601
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.62000   21.67000  -0.05000   -0.23073
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.51000   22.40000   0.11000    0.49107
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52540    2.52810  -0.00270   -0.10680
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36750    0.36830  -0.00080   -0.21721
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31570    0.31640  -0.00070   -0.22124
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.40850   11.43760  -0.02910   -0.25442
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.80020    9.82520  -0.02500   -0.25445
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52960    0.52730   0.00230    0.43618
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39830    0.39990  -0.00160   -0.40010
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.02000   12.08000  -0.06000   -0.49669
國泰科技生化基金                                                   32.73000   32.40000   0.33000    1.01852
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.59000   29.63000  -0.04000   -0.13500
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
國泰美國費城半導體基金                                             14.35000   14.26000   0.09000    0.63114
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.39920   44.51950  -0.12030   -0.27022
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.28270   17.24910   0.03360    0.19479
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.32310   23.43800  -0.11490   -0.49023
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.90620   45.10600  -0.19980   -0.44296
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.54130   45.64850  -0.10720   -0.23484
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.58700   43.67130  -0.08430   -0.19303
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80600   12.81120  -0.00520   -0.04059
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17390   13.17980  -0.00590   -0.04477
國泰紐幣保本基金                                                   12.74350   12.74140   0.00210    0.01648
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.69000   22.43000   0.26000    1.15916
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.69000   22.43000   0.26000    1.15916
國泰富時中國A50基金                                                21.93000   21.96000  -0.03000   -0.13661
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.07130   47.25220  -0.18090   -0.38284
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34580    0.34620  -0.00040   -0.11554
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50910    0.50640   0.00270    0.53318
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.77960   42.73270   0.04690    0.10975
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.94000   21.02000  -0.08000   -0.38059
國泰新興市場基金-美元                                               0.39460    0.39550  -0.00090   -0.22756
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44720    2.44800  -0.00080   -0.03268
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50930    1.50970  -0.00040   -0.02650
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36610    0.36660  -0.00050   -0.13639
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22800    0.22830  -0.00030   -0.13141
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35610    0.35650  -0.00040   -0.11220
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.10390   11.12130  -0.01740   -0.15646
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71890    6.72940  -0.01050   -0.15603
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.74740   44.81760  -0.07020   -0.15663
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.96040   45.13060  -0.17020   -0.37713
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.71480   42.85520  -0.14040   -0.32761
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.13000   13.24000  -0.11000   -0.83082
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.92000   36.36000   0.56000    1.54015
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.64000   23.50000   0.14000    0.59574
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35380    0.35330   0.00050    0.14152
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.02120   39.98200   0.03920    0.09804
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.59000   22.59000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.21000   20.31000  -0.10000   -0.49237
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.83000   17.62000   0.21000    1.19183
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41500    0.41570  -0.00070   -0.16839
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.54090   12.56500  -0.02410   -0.19180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.54690   10.55430  -0.00740   -0.07011
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43700   10.44180  -0.00480   -0.04597
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60270   10.60940  -0.00670   -0.06315
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.22800   10.23510  -0.00710   -0.06937
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15580   10.16080  -0.00500   -0.04921
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.25440   10.25810  -0.00370   -0.03607
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.12350   10.14050  -0.01700   -0.16764
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.91950    9.93960  -0.02010   -0.20222
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.07760   10.09500  -0.01740   -0.17236
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94090    9.96280  -0.02190   -0.21982
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.12340   10.14040  -0.01700   -0.16765
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.91480    9.93480  -0.02000   -0.20131
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.07750   10.09490  -0.01740   -0.17236
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94080    9.96280  -0.02200   -0.22082
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43310   11.43250   0.00060    0.00525
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11980   10.12210  -0.00230   -0.02272
第一金大中華基金                                                   26.27000   26.12000   0.15000    0.57427
第一金小型精選基金                                                 32.33000   32.07000   0.26000    0.81073
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
第一金中國世紀基金-美元                                             8.29870    8.31410  -0.01540   -0.18523
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.29900    8.31430  -0.01530   -0.18402
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76980    9.76770   0.00210    0.02150
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37920    8.38740  -0.00820   -0.09777
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30700   11.30450   0.00250    0.02212
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86820    9.87790  -0.00970   -0.09820
第一金中概平衡基金                                                 26.69000   26.59000   0.10000    0.37608
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32270   15.32240   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.65800  178.65500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.07760   16.04280   0.03480    0.21692
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.07700   16.04240   0.03460    0.21568
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.61000   15.58000   0.03000    0.19255
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.62000   15.59000   0.03000    0.19243
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.97770   10.90030   0.07740    0.71007
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.97590   10.89830   0.07760    0.71204
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.37180   10.33000   0.04180    0.40465
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.37170   10.33040   0.04130    0.39979
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.61430   13.70230  -0.08800   -0.64223
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.63260   13.72090  -0.08830   -0.64354
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.99000   13.08000  -0.09000   -0.68807
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.01000   13.11000  -0.10000   -0.76278
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89370    9.90720  -0.01350   -0.13626
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88950    9.90300  -0.01350   -0.13632
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53920    9.55460  -0.01540   -0.16118
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.56370    9.57920  -0.01550   -0.16181
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.77390   10.78860  -0.01470   -0.13625
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42280   10.43970  -0.01690   -0.16188
第一金全球大趨勢基金                                               25.61000   25.59000   0.02000    0.07816
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.49250    9.51250  -0.02000   -0.21025
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.55310    6.56690  -0.01380   -0.21014
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.19060   10.15020   0.04040    0.39802
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.19090   10.15050   0.04040    0.39801
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.07620   11.03230   0.04390    0.39792
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.07800   11.03410   0.04390    0.39786
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57230    8.58650  -0.01420   -0.16538
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.51110   10.52850  -0.01740   -0.16527
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30400    9.31220  -0.00820   -0.08806
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30240    9.31070  -0.00830   -0.08914
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74250    7.75140  -0.00890   -0.11482
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73670    7.74560  -0.00890   -0.11490
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.53280    8.54480  -0.01200   -0.14044
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.53350    8.54550  -0.01200   -0.14042
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61340   11.62370  -0.01030   -0.08861
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61420   11.62440  -0.01020   -0.08775
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26560   10.27740  -0.01180   -0.11482
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26650   10.27830  -0.01180   -0.11480
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.08440   15.10570  -0.02130   -0.14101
第一金亞洲科技基金                                                 17.78000   17.85000  -0.07000   -0.39216
第一金亞洲新興市場基金                                             13.48000   13.52000  -0.04000   -0.29586
第一金店頭市場基金                                                  8.10000    8.05000   0.05000    0.62112
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.96010    9.97560  -0.01550   -0.15538
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.96010    9.97560  -0.01550   -0.15538
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.98570   10.00600  -0.02030   -0.20288
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.98570   10.00600  -0.02030   -0.20288
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.96010    9.97570  -0.01560   -0.15638
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.96210    9.97740  -0.01530   -0.15335
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.96000    9.97560  -0.01560   -0.15638
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.98570   10.00600  -0.02030   -0.20288
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.98770   10.00790  -0.02020   -0.20184
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.98570   10.00600  -0.02030   -0.20288
第一金創新趨勢基金                                                 21.58000   21.39000   0.19000    0.88827
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.82750   43.02080  -0.19330   -0.44932
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.66490   42.83180  -0.16690   -0.38966
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.74270   42.85630  -0.11360   -0.26507
第一金電子基金                                                     32.90000   32.69000   0.21000    0.64240
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.86000   18.64000   0.22000    1.18026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.32000   20.11000   0.21000    1.04426
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.74000    7.74000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.07000    7.07000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
統一大滿貫基金-A類型                                               33.64000   33.25000   0.39000    1.17293
統一大滿貫基金-I類型                                               33.64000   33.25000   0.39000    1.17293
統一大龍印基金                                                     14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
統一中小基金                                                       23.19000   22.93000   0.26000    1.13389
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.86730    9.86020   0.00710    0.07201
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.15940    9.16240  -0.00300   -0.03274
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.92780    8.93440  -0.00660   -0.07387
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.35950   12.35060   0.00890    0.07206
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42580   11.42950  -0.00370   -0.03237
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.09600   11.10420  -0.00820   -0.07385
統一台灣動力基金                                                   17.55000   17.29000   0.26000    1.50376
統一全天候基金-A類型                                              105.83000  104.69000   1.14000    1.08893
統一全天候基金-I類型                                              106.39000  105.25000   1.14000    1.08314
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.27550    8.24920   0.02630    0.31882
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.97180    7.95480   0.01700    0.21371
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.03780    8.02450   0.01330    0.16574
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.92150    8.89320   0.02830    0.31822
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.60200    8.58370   0.01830    0.21319
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.66580    8.65150   0.01430    0.16529
統一全球債券組合基金                                               12.43720   12.45620  -0.01900   -0.15253
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.88000   15.75000   0.13000    0.82540
統一全球新科技基金(美元)                                           14.92000   14.82000   0.10000    0.67476
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.46000   14.36000   0.10000    0.69638
統一亞太基金                                                       24.83000   24.91000  -0.08000   -0.32116
統一亞洲大金磚基金                                                 12.45000   12.47000  -0.02000   -0.16038
統一奔騰基金                                                       56.77000   56.17000   0.60000    1.06819
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73340   16.73310   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
統一強漢基金(美元)                                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
統一強漢基金(新台幣)                                               25.91000   25.90000   0.01000    0.03861
統一統信基金                                                       29.59000   29.20000   0.39000    1.33562
統一黑馬基金                                                       57.62000   57.04000   0.58000    1.01683
統一新亞洲科技能源基金                                             16.27000   16.27000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.11400    8.12450  -0.01050   -0.12924
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.79510   10.80910  -0.01400   -0.12952
統一經建基金                                                       44.80000   44.36000   0.44000    0.99188
統一龍馬基金                                                       65.47000   64.59000   0.88000    1.36244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.09000   18.84000   0.25000    1.32696
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.51000   44.83000   0.68000    1.51684
野村中國機會基金                                                   14.21000   14.26000  -0.05000   -0.35063
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41280   10.42560  -0.01280   -0.12277
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38840   10.40080  -0.01240   -0.11922
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.46100   10.47800  -0.01700   -0.16224
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.46000   11.53000  -0.07000   -0.60711
野村台灣高股息基金                                                 25.19000   24.98000   0.21000    0.84067
野村台灣運籌基金                                                   35.93000   35.45000   0.48000    1.35402
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.82670    9.83020  -0.00350   -0.03560
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75660    9.76070  -0.00410   -0.04201
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83990    9.84730  -0.00740   -0.07515
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44550   10.44920  -0.00370   -0.03541
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26430   10.26860  -0.00430   -0.04188
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05550   10.06310  -0.00760   -0.07552
野村平衡基金                                                       19.33000   19.13000   0.20000    1.04548
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.89000   14.86000   0.03000    0.20188
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.22000   12.18000   0.04000    0.32841
野村全球生技醫療基金                                               17.05000   16.97000   0.08000    0.47142
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.16750   10.18370  -0.01620   -0.15908
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.16310   10.17810  -0.01500   -0.14738
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09240   10.11150  -0.01910   -0.18889
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41030   10.42700  -0.01670   -0.16016
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.37130   10.38700  -0.01570   -0.15115
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30390   10.32340  -0.01950   -0.18889
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13070   10.14970  -0.01900   -0.18720
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.76570   10.78300  -0.01730   -0.16044
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.68370   10.69980  -0.01610   -0.15047
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.61710   10.63720  -0.02010   -0.18896
野村全球品牌基金                                                   29.89000   29.89000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.03000   13.07000  -0.04000   -0.30604
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.79000   19.84000  -0.05000   -0.25202
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.26000   12.28000  -0.02000   -0.16287
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.92070   10.93050  -0.00980   -0.08966
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.96490   10.97470  -0.00980   -0.08930
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.74880   10.76150  -0.01270   -0.11801
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.66920    8.68150  -0.01230   -0.14168
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.47590    8.48660  -0.01070   -0.12608
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07200    8.08480  -0.01280   -0.15832
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06490   11.08060  -0.01570   -0.14169
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.53470   10.54810  -0.01340   -0.12704
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12770   10.14380  -0.01610   -0.15872
野村成長基金                                                       30.15000   29.74000   0.41000    1.37861
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.43470    8.45270  -0.01800   -0.21295
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.44720    8.46450  -0.01730   -0.20438
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.68830    8.70980  -0.02150   -0.24685
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.68950    9.71020  -0.02070   -0.21318
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.55560    9.57510  -0.01950   -0.20365
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.81300    9.83720  -0.02420   -0.24600
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.27000   13.34000  -0.07000   -0.52474
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.27890   10.29340  -0.01450   -0.14087
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.21030   10.22360  -0.01330   -0.13009
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.13450   10.15180  -0.01730   -0.17041
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.70490    9.71830  -0.01340   -0.13788
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.72910    9.74190  -0.01280   -0.13139
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.86570    9.88260  -0.01690   -0.17101
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.18100   10.19850  -0.01750   -0.17159
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.84930   10.86530  -0.01600   -0.14726
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.72420   10.73820  -0.01400   -0.13038
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.87540   10.89410  -0.01870   -0.17165
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.18420   10.19500  -0.01080   -0.10593
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.18700   10.19620  -0.00920   -0.09023
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.13830   10.15130  -0.01300   -0.12806
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.63170    8.64350  -0.01180   -0.13652
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.24060    9.25040  -0.00980   -0.10594
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10750    9.11670  -0.00920   -0.10091
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.19430   10.20730  -0.01300   -0.12736
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.96830   13.98740  -0.01910   -0.13655
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.07770   13.09170  -0.01400   -0.10694
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.58970   10.60050  -0.01080   -0.10188
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45030   10.45710  -0.00680   -0.06503
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.43310   10.44000  -0.00690   -0.06609
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49570   10.50600  -0.01030   -0.09804
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74760   10.75460  -0.00700   -0.06509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70720   10.71420  -0.00700   -0.06533
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68880   10.69930  -0.01050   -0.09814
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.66670   10.67360  -0.00690   -0.06465
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.61710   10.62410  -0.00700   -0.06589
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.77800   10.79000  -0.01200   -0.11121
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25360   10.27080  -0.01720   -0.16747
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90140    9.91590  -0.01450   -0.14623
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52580    9.53900  -0.01320   -0.13838
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02930    9.04460  -0.01530   -0.16916
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.48390   11.50330  -0.01940   -0.16865
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35070   10.36790  -0.01720   -0.16590
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.47050   11.48700  -0.01650   -0.14364
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.89480   10.90970  -0.01490   -0.13658
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.68380   10.70160  -0.01780   -0.16633
野村泰國基金                                                       44.59000   44.88000  -0.29000   -0.64617
野村高科技基金                                                     10.05000    9.92000   0.13000    1.31048
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.57300   10.60350  -0.03050   -0.28764
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.18050   10.20560  -0.02510   -0.24594
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.74550   10.76340  -0.01790   -0.16630
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.58330    9.60730  -0.02400   -0.24981
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.58900    9.61690  -0.02790   -0.29011
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80070    9.80400  -0.00330   -0.03366
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.15740   12.18710  -0.02970   -0.24370
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.10900   14.12650  -0.01750   -0.12388
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.05850   11.08610  -0.02760   -0.24896
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.07310   11.10530  -0.03220   -0.28995
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.49420   11.49810  -0.00390   -0.03392
野村貨幣市場基金                                                   16.33810   16.33790   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.69000   15.68000   0.01000    0.06378
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38160   10.37540   0.00620    0.05976
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.26860   10.26870  -0.00010   -0.00097
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.42370   10.42870  -0.00500   -0.04794
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26610   10.27130  -0.00520   -0.05063
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22360   10.22890  -0.00530   -0.05181
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27330   10.28070  -0.00740   -0.07198
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.67510   10.68050  -0.00540   -0.05056
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.59450   10.60000  -0.00550   -0.05189
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.64940   10.65710  -0.00770   -0.07225
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.14600   10.18580  -0.03980   -0.39074
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.15290   10.19270  -0.03980   -0.39048
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.06620   10.10890  -0.04270   -0.42240
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.72820   10.77040  -0.04220   -0.39181
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.68460   10.72640  -0.04180   -0.38969
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.59930   10.64420  -0.04490   -0.42183
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64020   10.65850  -0.01830   -0.17169
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.00960    8.02320  -0.01360   -0.16951
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37340   12.39430  -0.02090   -0.16863
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39840   10.41320  -0.01480   -0.14213
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.56140   10.57040  -0.00900   -0.08514
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36080   10.37500  -0.01420   -0.13687
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47220   10.49150  -0.01930   -0.18396
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40950   10.41600  -0.00650   -0.06240
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39880   10.41350  -0.01470   -0.14116
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.56180   10.57080  -0.00900   -0.08514
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36100   10.37530  -0.01430   -0.13783
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47600   10.49540  -0.01940   -0.18484
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40850   10.41500  -0.00650   -0.06241
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43650   10.45200  -0.01550   -0.14830
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59890   10.60820  -0.00930   -0.08767
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39770   10.41260  -0.01490   -0.14310
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51020   10.53040  -0.02020   -0.19183
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44860   10.45510  -0.00650   -0.06217
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43650   10.45200  -0.01550   -0.14830
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59900   10.60830  -0.00930   -0.08767
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40230   10.41730  -0.01500   -0.14399
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52570   10.54600  -0.02030   -0.19249
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44920   10.45580  -0.00660   -0.06312
野村精選貨幣市場基金                                               12.11370   12.11360   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.84000   11.91000  -0.07000   -0.58774
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.83000    7.87000  -0.04000   -0.50826
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.21000   11.26000  -0.05000   -0.44405
野村積極成長基金                                                   12.77000   12.60000   0.17000    1.34921
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.86000    9.72000   0.14000    1.44033
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.77000   35.28000   0.49000    1.38889
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67790   10.69530  -0.01740   -0.16269
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54050    8.55340  -0.01290   -0.15082
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87230    7.88340  -0.01110   -0.14080
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72380    7.73650  -0.01270   -0.16416
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.25330   12.27210  -0.01880   -0.15319
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.96270   10.97810  -0.01540   -0.14028
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79660   10.81450  -0.01790   -0.16552
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
野村環球基金-人民幣計價                                            17.83000   17.79000   0.04000    0.22485
野村環球基金-美元計價                                              13.84000   13.81000   0.03000    0.21723
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.60000   19.57000   0.03000    0.15330
野村鴻利基金                                                       23.21000   22.97000   0.24000    1.04484
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90220   16.90210   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.41000   19.15000   0.26000    1.35770
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.73010   10.75060  -0.02050   -0.19069
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.05340   14.08040  -0.02700   -0.19176
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76460   10.76760  -0.00300   -0.02786
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66870   10.68150  -0.01280   -0.11983
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56070   10.56400  -0.00330   -0.03124
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43900   10.45180  -0.01280   -0.12247
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.02840   10.03150  -0.00310   -0.03090
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.09430   10.10700  -0.01270   -0.12566
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00460   10.02170  -0.01710   -0.17063
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.28630   10.29150  -0.00520   -0.05053
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43090   10.43580  -0.00490   -0.04695
凱基台商天下基金                                                   13.25000   13.28000  -0.03000   -0.22590
凱基台灣精五門基金                                                 21.26000   21.07000   0.19000    0.90176
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.76860   44.93190  -0.16330   -0.36344
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.18870   46.34110  -0.15240   -0.32887
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.83960   42.87870  -0.03910   -0.09119
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61780   10.61210   0.00570    0.05371
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.72300   44.91280  -0.18980   -0.42260
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.69470   45.88860  -0.19390   -0.42255
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.51640   44.63500  -0.11860   -0.26571
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.23030   11.27140  -0.04110   -0.36464
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59440   11.59430   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       28.44000   28.16000   0.28000    0.99432
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.20000   23.07000   0.13000    0.56350
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.21590   22.08060   0.13530    0.61276
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.45000   17.44000   0.01000    0.05734
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.46940   16.45870   0.01070    0.06501
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.69000  -0.03000   -0.39012
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.99080   41.13840  -0.14760   -0.35879
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.08810   41.23810  -0.15000   -0.36374
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.03650   41.18810  -0.15160   -0.36807
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.34580   11.32250   0.02330    0.20578
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.39670   12.39800  -0.00130   -0.01049
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.75380   12.72140   0.03240    0.25469
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.29690   10.22740   0.06950    0.67955
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.03070    9.97260   0.05810    0.58260
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.16870   10.11460   0.05410    0.53487
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.29680   10.22740   0.06940    0.67857
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.03070    9.97260   0.05810    0.58260
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.16870   10.11460   0.05410    0.53487
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.35000   12.41000  -0.06000   -0.48348
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.55000   36.13000   0.42000    1.16247
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.12000   32.94000   0.18000    0.54645
富邦上証180基金                                                    31.62000   31.72000  -0.10000   -0.31526
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19220    0.19310  -0.00090   -0.46608
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.00000    6.03000  -0.03000   -0.49751
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.17000    6.17000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.22000   46.25000  -0.03000   -0.06486
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.11480   12.13550  -0.02070   -0.17057
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.18940   11.21170  -0.02230   -0.19890
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.84680   10.88020  -0.03340   -0.30698
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.27650   10.31200  -0.03550   -0.34426
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.41120    9.44700  -0.03580   -0.37896
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.13290    9.17700  -0.04410   -0.48055
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.80000   20.83980  -0.03980   -0.19098
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63970   11.63880   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72630   10.74080  -0.01450   -0.13500
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.82640   13.83270  -0.00630   -0.04554
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02240    2.02390  -0.00150   -0.07411
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45440    9.51340  -0.05900   -0.62018
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43260    1.44190  -0.00930   -0.64498
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.35940   12.36580  -0.00640   -0.05176
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80070    1.80190  -0.00120   -0.06660
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.33800   10.37310  -0.03510   -0.33838
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52720    1.53240  -0.00520   -0.33934
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.92300   10.93090  -0.00790   -0.07227
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.85270   10.85940  -0.00670   -0.06170
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.85000   18.88000  -0.03000   -0.15890
富邦日本東証基金                                                   20.29000   20.33000  -0.04000   -0.19675
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.14000   46.88000   0.26000    0.55461
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.09000   46.82000   0.27000    0.57668
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.45000   51.86000   0.59000    1.13768
富邦台灣心基金                                                     21.61000   21.34000   0.27000    1.26523
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.90000   46.36000   0.54000    1.16480
富邦台灣科技指數基金                                               54.60000   53.63000   0.97000    1.80869
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.55140   47.73480  -0.18340   -0.38421
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.22060   42.22970  -0.00910   -0.02155
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31990    0.31980   0.00010    0.03127
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61970    2.62370  -0.00400   -0.15246
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35620    0.35670  -0.00050   -0.14017
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02080   11.04350  -0.02270   -0.20555
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23720    2.24460  -0.00740   -0.32968
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33570    0.33680  -0.00110   -0.32660
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34780    9.38390  -0.03610   -0.38470
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.66000   24.65000   0.01000    0.04057
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.77000   29.80000  -0.03000   -0.10067
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70670   15.70650   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.68000   17.83000  -0.15000   -0.84128
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.47320   41.50870  -0.03550   -0.08552
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.83040   43.99010  -0.15970   -0.36304
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.96020   39.99780  -0.03760   -0.09401
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.96020   39.99780  -0.03760   -0.09401
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.18730   41.26670  -0.07940   -0.19241
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.63040   45.73580  -0.10540   -0.23045
富邦長紅基金                                                       60.27000   59.54000   0.73000    1.22607
富邦科技基金                                                       23.98000   23.64000   0.34000    1.43824
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.46280   41.46930  -0.00650   -0.01567
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.76310   44.84470  -0.08160   -0.18196
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.06710   40.12860  -0.06150   -0.15326
富邦恒生國企ETF基金                                                20.88000   20.81000   0.07000    0.33638
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.55000   13.63000  -0.08000   -0.58694
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.41000   27.19000   0.22000    0.80912
富邦高成長基金                                                     23.29000   23.02000   0.27000    1.17289
富邦基金A類型                                                      13.37000   13.25000   0.12000    0.90566
富邦基金I類型                                                      13.37000   13.25000   0.12000    0.90566
富邦深証100基金                                                    10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.10000   21.23000  -0.13000   -0.61234
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42870    0.42830   0.00040    0.09339
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.54320   12.52780   0.01540    0.12293
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33440    9.35470  -0.02030   -0.21700
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30320    0.30410  -0.00090   -0.29596
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52900    8.56260  -0.03360   -0.39240
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.38370   10.37080   0.01290    0.12439
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.08660   11.07820   0.00840    0.07582
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.63970    9.68170  -0.04200   -0.43381
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.28690   10.33710  -0.05020   -0.48563
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.63000   18.52000   0.11000    0.59395
富邦精準基金                                                       43.64000   43.15000   0.49000    1.13557
富邦精銳中小基金                                                   11.34000   11.18000   0.16000    1.43113
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.78000   17.64000   0.14000    0.79365
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.65000   21.44000   0.21000    0.97948
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.12000    7.17000  -0.05000   -0.69735
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.01000   15.76000   0.25000    1.58629
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.96000   19.97000  -0.01000   -0.05008
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.75190   10.76390  -0.01200   -0.11148
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.48600   10.51120  -0.02520   -0.23974
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.74440   10.77840  -0.03400   -0.31545
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.19730   10.24170  -0.04440   -0.43352
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.89890    9.95470  -0.05580   -0.56054
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.12970   10.19270  -0.06300   -0.61809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.50000   31.25000   0.25000    0.80000
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.10040   10.11950  -0.01910   -0.18874
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.08740   10.10660  -0.01920   -0.18997
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.90570    9.92640  -0.02070   -0.20853
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42760   10.44730  -0.01970   -0.18857
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.42840   10.44830  -0.01990   -0.19046
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.24370   10.26530  -0.02160   -0.21042
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.58550    8.60560  -0.02010   -0.23357
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.30550    9.32710  -0.02160   -0.23158
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84960    8.87180  -0.02220   -0.25023
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.40010   10.42470  -0.02460   -0.23598
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.48160   10.50590  -0.02430   -0.23130
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.99600   10.02110  -0.02510   -0.25047
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.14590   10.17140  -0.02550   -0.25070
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66640    8.67810  -0.01170   -0.13482
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97350    9.98660  -0.01310   -0.13118
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.23590    9.24990  -0.01400   -0.15135
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.51290   11.52810  -0.01520   -0.13185
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.34030   11.35520  -0.01490   -0.13122
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62610   10.64220  -0.01610   -0.15128
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.43650    9.45070  -0.01420   -0.15025
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.59000   15.67000  -0.08000   -0.51053
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.92140    8.93950  -0.01810   -0.20247
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.84940    9.86890  -0.01950   -0.19759
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.33180    9.35210  -0.02030   -0.21706
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.79610   10.81790  -0.02180   -0.20152
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.84600   10.86750  -0.02150   -0.19784
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.33960   10.36200  -0.02240   -0.21617
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.47950    9.50000  -0.02050   -0.21579
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.67000    7.70000  -0.03000   -0.38961
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23410   10.22500   0.00910    0.08900
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58060    9.57500   0.00560    0.05849
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11550    9.11270   0.00280    0.03073
富蘭克林華美中華基金                                               11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.11000   21.92000   0.19000    0.86679
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.19000   22.12000   0.07000    0.31646
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.05230    8.06640  -0.01410   -0.17480
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.15900    9.17170  -0.01270   -0.13847
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.14700   10.16110  -0.01410   -0.13876
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67620    9.69320  -0.01700   -0.17538
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.59630   11.61150  -0.01520   -0.13090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68980    8.70110  -0.01130   -0.12987
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84000    8.85160  -0.01160   -0.13105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93050    9.94350  -0.01300   -0.13074
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.12100   14.12850  -0.00750   -0.05308
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.19080   10.19620  -0.00540   -0.05296
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.16290   10.16830  -0.00540   -0.05311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60610   10.61910  -0.01300   -0.12242
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64240    7.65170  -0.00930   -0.12154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98020    8.99120  -0.01100   -0.12234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97360    9.98580  -0.01220   -0.12217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23270   11.25090  -0.01820   -0.16176
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55850    7.57070  -0.01220   -0.16115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89940    8.91380  -0.01440   -0.16155
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.04970   10.06600  -0.01630   -0.16193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.87340   10.87760  -0.00420   -0.03861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66500    7.66800  -0.00300   -0.03912
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24610    8.25670  -0.01060   -0.12838
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.32830    9.33730  -0.00900   -0.09639
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41320   10.42330  -0.01010   -0.09690
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12220   13.13920  -0.01700   -0.12938
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.20000    8.18000   0.02000    0.24450
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.94000    7.95000  -0.01000   -0.12579
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.40800   13.42450  -0.01650   -0.12291
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美第一富基金                                             39.01000   38.60000   0.41000    1.06218
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35120   10.35110   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.86000   14.74000   0.12000    0.81411
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.78000   13.69000   0.09000    0.65741
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.17000   16.06000   0.11000    0.68493
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.17850   10.18700  -0.00850   -0.08344
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.17840   10.18690  -0.00850   -0.08344
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.08850   10.09120  -0.00270   -0.02676
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.08840   10.09120  -0.00280   -0.02775
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.12360   10.13390  -0.01030   -0.10164
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.12350   10.13390  -0.01040   -0.10263
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.12350   10.13390  -0.01040   -0.10263
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.23540   10.25030  -0.01490   -0.14536
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.23540   10.25020  -0.01480   -0.14439
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.23530   10.25020  -0.01490   -0.14536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.79110    6.82060  -0.02950   -0.43251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.84670   10.88190  -0.03520   -0.32347
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.60260    9.61350  -0.01090   -0.11338
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62100   11.63420  -0.01320   -0.11346
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82080    6.83100  -0.01020   -0.14932
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00440    9.01500  -0.01060   -0.11758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.64930   10.66200  -0.01270   -0.11911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04060   11.05720  -0.01660   -0.15013
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.85000   69.13000  -0.28000   -0.40503
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.41000   69.58000  -0.17000   -0.24432
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.54050   62.55840  -0.01790   -0.02861
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.76000   20.78000  -0.02000   -0.09625
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.08250   67.30370  -0.22120   -0.32866
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.46490   66.68560  -0.22070   -0.33096
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87060   11.86990   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   39.05970   38.82270   0.23700    0.61047
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
復華大中華中小策略基金                                              8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
復華中小精選基金                                                   66.40000   65.87000   0.53000    0.80462
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.84910   52.78060   0.06850    0.12978
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.48960   62.47860   0.01100    0.01761
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華台灣智能基金                                                   11.62000   11.57000   0.05000    0.43215
復華全方位基金                                                     29.70000   29.44000   0.26000    0.88315
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.11000   13.07000   0.04000    0.30604
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.80000   20.75000   0.05000    0.24096
復華全球平衡基金-美元                                               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.86000   19.87000  -0.01000   -0.05033
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.36000   14.24000   0.12000    0.84270
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.94000   13.84000   0.10000    0.72254
復華全球原物料基金                                                  8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13950   12.14980  -0.01030   -0.08478
復華全球債券基金                                                   14.83400   14.86180  -0.02780   -0.18706
復華全球債券組合基金                                               15.34000   15.37000  -0.03000   -0.19519
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.30000   15.27000   0.03000    0.19646
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
復華有利貨幣市場基金                                               13.49320   13.49300   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
復華亞太成長基金                                                   12.18000   12.10000   0.08000    0.66116
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
復華東協世紀基金                                                   12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
復華南非幣長期收益基金A                                            14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
復華南非幣長期收益基金B                                             8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
復華南非幣短期收益基金A                                            14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.23980   68.36500  -0.12520   -0.18313
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.52000   22.39000   0.13000    0.58062
復華美國新星基金-美元                                              13.03000   12.91000   0.12000    0.92951
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.33000   13.22000   0.11000    0.83207
復華恒生基金                                                       21.83000   21.80000   0.03000    0.13761
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.18000    8.21000  -0.03000   -0.36541
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.70000   31.50000   0.20000    0.63492
復華神盾基金                                                       25.94480   25.82890   0.11590    0.44872
復華高成長基金                                                     69.03000   68.41000   0.62000    0.90630
復華高益策略組合基金                                               13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
復華貨幣市場基金                                                   14.45650   14.45630   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.25000   18.21000   0.04000    0.21966
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.90000   49.73000   0.17000    0.34185
復華復華基金                                                       21.59000   21.39000   0.20000    0.93502
復華華人世紀基金                                                   16.80000   16.83000  -0.03000   -0.17825
復華傳家二號基金                                                   31.09970   30.98100   0.11870    0.38314
復華傳家基金                                                       22.39790   22.37470   0.02320    0.10369
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.95000   15.97000  -0.02000   -0.12523
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.52000   14.54000  -0.02000   -0.13755
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.78000   21.83000  -0.05000   -0.22904
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.83000   68.94000  -0.11000   -0.15956
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.49000    5.50000  -0.01000   -0.18182
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.03000   12.05000  -0.02000   -0.16598
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
復華滬深300 A股基金                                                23.66000   23.74000  -0.08000   -0.33698
復華數位經濟基金                                                   46.32000   46.02000   0.30000    0.65189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.04670   10.05540  -0.00870   -0.08652
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.81540    9.82370  -0.00830   -0.08449
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.58980   10.59900  -0.00920   -0.08680
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.20980   10.21820  -0.00840   -0.08221
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.93430    9.95390  -0.01960   -0.19691
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.01520   10.02080  -0.00560   -0.05588
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24030   10.24610  -0.00580   -0.05661
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89800   10.90940  -0.01140   -0.10450
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.05450   10.06250  -0.00800   -0.07950
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.72150   10.73440  -0.01290   -0.12017
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41200   10.42030  -0.00830   -0.07965
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.09030   11.10450  -0.01420   -0.12788
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.75840   10.76590  -0.00750   -0.06966
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.70560   10.71270  -0.00710   -0.06628
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.83720   10.84960  -0.01240   -0.11429
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67010   10.67890  -0.00880   -0.08241
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.84690   11.87510  -0.02820   -0.23747
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61390   10.62250  -0.00860   -0.08096
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85240   10.86140  -0.00900   -0.08286
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.16660   12.19520  -0.02860   -0.23452
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.75660   10.76530  -0.00870   -0.08082
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.93130   10.94470  -0.01340   -0.12243
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.20540   10.21370  -0.00830   -0.08126
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19620   10.20370  -0.00750   -0.07350
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.12980   10.14220  -0.01240   -0.12226
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55670   10.56080  -0.00410   -0.03882
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.73810   10.75570  -0.01760   -0.16363
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55970   10.56310  -0.00340   -0.03219
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55530   10.55940  -0.00410   -0.03883
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73760   10.75510  -0.01750   -0.16271
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55650   10.55990  -0.00340   -0.03220
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.42910   10.43710  -0.00800   -0.07665
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39590   10.40300  -0.00710   -0.06825
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42720   10.43520  -0.00800   -0.07666
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39680   10.40380  -0.00700   -0.06728
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.95880   10.97240  -0.01360   -0.12395
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.94800   10.96100  -0.01300   -0.11860
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.06970   11.08820  -0.01850   -0.16684
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.28180   10.29620  -0.01440   -0.13986
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.26890   10.28250  -0.01360   -0.13226
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.20230   10.22080  -0.01850   -0.18100
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19930    9.19620   0.00310    0.03371
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25020    8.25260  -0.00240   -0.02908
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31350    8.31990  -0.00640   -0.07692
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99920   11.99520   0.00400    0.03335
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.79030   10.79340  -0.00310   -0.02872
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.99860   11.00700  -0.00840   -0.07632
景順主流基金                                                       17.78000   17.57000   0.21000    1.19522
景順台灣科技基金                                                   30.86000   30.56000   0.30000    0.98168
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
景順全球科技基金                                                   24.18000   24.11000   0.07000    0.29034
景順全球康健基金                                                   19.92000   19.92000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                   15.99160   15.99140   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.23000   31.84000   0.39000    1.22487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.89000   14.83000   0.06000    0.40459
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.07000   14.02000   0.05000    0.35663
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62170    8.64100  -0.01930   -0.22335
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98260    8.01100  -0.02840   -0.35451
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46490   11.45140   0.01350    0.11789
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59240   10.59420  -0.00180   -0.01699
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.94000    7.98000  -0.04000   -0.50125
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.78000   11.84000  -0.06000   -0.50676
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.58640    9.66390  -0.07750   -0.80195
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88940    9.97380  -0.08440   -0.84622
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.18940   10.19100  -0.00160   -0.01570
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51510   10.52180  -0.00670   -0.06368
華南永昌永昌基金                                                   20.05000   19.83000   0.22000    1.10943
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.99750   15.02140  -0.02390   -0.15911
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
華南永昌全球精品基金                                               17.40000   17.43000  -0.03000   -0.17212
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.65000   13.69000  -0.04000   -0.29218
華南永昌物聯網精選基金                                             12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27840   16.27820   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.95650   24.81420   0.14230    0.57346
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98820   11.98810   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75410   10.75460  -0.00050   -0.00465
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78200   10.79890  -0.01690   -0.15650
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96850    9.96920  -0.00070   -0.00702
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92650    9.94200  -0.01550   -0.15590
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60670   10.60780  -0.00110   -0.01037
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56390   10.58090  -0.01700   -0.16067
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95300    9.95400  -0.00100   -0.01005
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85490    9.87070  -0.01580   -0.16007
華頓中小型基金                                                     20.85000   20.52000   0.33000    1.60819
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.93150   11.96440  -0.03290   -0.27498
華頓台灣基金                                                       22.96000   22.53000   0.43000    1.90857
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56850   11.56830   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.40000   18.34000   0.06000    0.32715
華頓全球高收益債券基金A                                            14.11700   14.12090  -0.00390   -0.02762
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23080    8.23300  -0.00220   -0.02672
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.16000    5.17000  -0.01000   -0.19342
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.74480    2.75080  -0.00600   -0.21812
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.41520   12.45590  -0.04070   -0.32675
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39820    0.39930  -0.00110   -0.27548
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.99550   12.01220  -0.01670   -0.13903
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.99550   12.01220  -0.01670   -0.13903
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.62050   10.63240  -0.01190   -0.11192
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.78640   10.81340  -0.02700   -0.24969
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.78640   10.81340  -0.02700   -0.24969
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.48730    9.51100  -0.02370   -0.24919
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.88750   10.90950  -0.02200   -0.20166
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.88750   10.90950  -0.02200   -0.20166
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.58450    9.60260  -0.01810   -0.18849
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65460    2.65410   0.00050    0.01884
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07420    2.07240   0.00180    0.08686
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24560   12.25250  -0.00690   -0.05632
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49480    9.50020  -0.00540   -0.05684
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38440    0.38460  -0.00020   -0.05200
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30120    0.30120   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.49000    3.50000  -0.01000   -0.28571
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.76000   15.84000  -0.08000   -0.50505
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   24.56000   24.41000   0.15000    0.61450
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.45000    8.50000  -0.05000   -0.58824
匯豐安富基金                                                       25.83000   25.71000   0.12000    0.46674
匯豐成功基金                                                       44.84000   44.72000   0.12000    0.26834
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70420    2.70340   0.00080    0.02959
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37030    2.36970   0.00060    0.02532
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00110   12.00810  -0.00700   -0.05829
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06430    8.07110  -0.00680   -0.08425
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39310    0.39320  -0.00010   -0.02543
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33750    0.33760  -0.00010   -0.02962
匯豐金磚動力基金                                                   15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01120   15.01110   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.38000    5.41000  -0.03000   -0.55453
匯豐新鑽動力基金                                                   10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.62910    5.66350  -0.03440   -0.60740
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.48140    9.51600  -0.03460   -0.36360
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.05000   52.72000   0.33000    0.62595
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.05000   52.72000   0.33000    0.62595
匯豐龍騰電子基金                                                   36.94000   36.58000   0.36000    0.98414
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79470   12.81640  -0.02170   -0.16931
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.19000   18.06000   0.13000    0.71982
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
新光中國成長基金(美元)                                              9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.34060   11.36520  -0.02460   -0.21645
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.35980   10.36190  -0.00210   -0.02027
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80970   10.80520   0.00450    0.04165
新光台灣富貴基金                                                   23.73000   23.59000   0.14000    0.59347
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.02000   21.97000   0.05000    0.22758
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.74130   40.65870   0.08260    0.20315
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.46370   44.52580  -0.06210   -0.13947
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.86450   10.88370  -0.01920   -0.17641
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.74030   10.75280  -0.01250   -0.11625
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.24120   10.26010  -0.01890   -0.18421
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.11650   10.12830  -0.01180   -0.11651
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50590   15.50570   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
新光亞洲精選基金-美金                                              21.54000   21.63000  -0.09000   -0.41609
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.07000   22.15000  -0.08000   -0.36117
新光店頭基金                                                       22.80000   22.68000   0.12000    0.52910
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光特選內需收益ETF基金                                            21.40000   21.37000   0.03000    0.14038
新光創新科技基金                                                   13.11000   13.02000   0.09000    0.69124
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.37330   10.39140  -0.01810   -0.17418
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.66960   10.67410  -0.00450   -0.04216
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.15270   10.16240  -0.00970   -0.09545
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.47890    9.49540  -0.01650   -0.17377
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72170    9.72580  -0.00410   -0.04216
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.24140    9.24970  -0.00830   -0.08973
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.93980   40.93150   0.00830    0.02028
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.99340   44.06630  -0.07290   -0.16543
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.75530   10.77170  -0.01640   -0.15225
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51030    9.52500  -0.01470   -0.15433
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50880    9.52540  -0.01660   -0.17427
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54610   10.56460  -0.01850   -0.17511
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.58240   10.59900  -0.01660   -0.15662
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52360    9.53860  -0.01500   -0.15726
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48500    9.49530  -0.01030   -0.10847
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52450   10.53600  -0.01150   -0.10915
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.44000    7.46000  -0.02000   -0.26810
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.82840   10.84600  -0.01760   -0.16227
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.66700    9.68240  -0.01540   -0.15905
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.67300   10.68990  -0.01690   -0.15809
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.65570    9.67090  -0.01520   -0.15717
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.72690    9.73880  -0.01190   -0.12219
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.75240   10.76620  -0.01380   -0.12818
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.07890   15.10760  -0.02870   -0.18997
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.75510    8.77180  -0.01670   -0.19038
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.33100   41.28450   0.04650    0.11263
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.94940   43.14140  -0.19200   -0.44505
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.30530   43.44510  -0.13980   -0.32179
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.54340   43.76270  -0.21930   -0.50111
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.94580   44.98700  -0.04120   -0.09158
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.31600   43.46050  -0.14450   -0.33249
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.70900   46.91040  -0.20140   -0.42933
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.06580   48.22860  -0.16280   -0.33756
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.23930   46.45650  -0.21720   -0.46753
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.79410   10.80560  -0.01150   -0.10643
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.13370   44.26450  -0.13080   -0.29550
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.84020   40.83520   0.00500    0.01224
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47420   11.47340   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.28160   10.28440  -0.00280   -0.02723
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.89840   12.93200  -0.03360   -0.25982
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.62910    9.65240  -0.02330   -0.24139
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
群益大印度基金-人民幣                                              13.69980   13.68280   0.01700    0.12424
群益大印度基金-美元                                                12.86860   12.85020   0.01840    0.14319
群益大印度基金-新臺幣                                              12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.32710   12.33220  -0.00510   -0.04136
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.87370   11.87640  -0.00270   -0.02273
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.98760   10.99210  -0.00450   -0.04094
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.65530    9.65750  -0.00220   -0.02278
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.89370    9.89780  -0.00410   -0.04142
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.72980    8.73180  -0.00200   -0.02290
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.17440    9.17820  -0.00380   -0.04140
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.36710    8.36900  -0.00190   -0.02270
群益中小型股基金                                                   46.10000   45.61000   0.49000    1.07433
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.26310   10.27710  -0.01400   -0.13623
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.51700    9.52820  -0.01120   -0.11755
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02450    9.03950  -0.01500   -0.16594
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.71520    8.72710  -0.01190   -0.13636
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.08060    8.09020  -0.00960   -0.11866
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.66330    7.67610  -0.01280   -0.16675
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59990   10.59460   0.00530    0.05003
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65990   11.65390   0.00600    0.05148
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25140   11.24430   0.00710    0.06314
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42810   10.42580   0.00230    0.02206
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.37970    8.38950  -0.00980   -0.11681
群益中國新機會基金N-美元                                            7.68570    7.69330  -0.00760   -0.09879
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.43140    7.44010  -0.00870   -0.11693
群益中國新機會基金-美元                                             8.21740    8.22540  -0.00800   -0.09726
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.93000    7.94000  -0.01000   -0.12594
群益平衡王基金                                                     19.71680   19.60030   0.11650    0.59438
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.53000    6.52000   0.01000    0.15337
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.18340   12.15270   0.03070    0.25262
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.61480   11.58330   0.03150    0.27194
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.43630   10.41000   0.02630    0.25264
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.94870    9.92180   0.02690    0.27112
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.35480   10.35940  -0.00460   -0.04440
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.13550   10.13930  -0.00380   -0.03748
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16500    9.16910  -0.00410   -0.04472
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.15570    9.15900  -0.00330   -0.03603
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.41500   10.41970  -0.00470   -0.04511
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.45370   10.45760  -0.00390   -0.03729
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32680    9.33090  -0.00410   -0.04394
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.79630    9.79990  -0.00360   -0.03674
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.24870   11.27300  -0.02430   -0.21556
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.76220    7.77900  -0.01680   -0.21597
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.72580   10.73550  -0.00970   -0.09035
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.53830   10.54660  -0.00830   -0.07870
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.66980   10.68330  -0.01350   -0.12637
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94050    9.94950  -0.00900   -0.09046
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87390    9.88160  -0.00770   -0.07792
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99720   10.00980  -0.01260   -0.12588
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.72590   10.73550  -0.00960   -0.08942
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.53820   10.54650  -0.00830   -0.07870
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.66970   10.68320  -0.01350   -0.12637
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94060    9.94960  -0.00900   -0.09046
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87370    9.88150  -0.00780   -0.07894
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99720   10.00990  -0.01270   -0.12687
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.84950    9.83080   0.01870    0.19022
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.11570   16.08520   0.03050    0.18962
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.07000   16.05000   0.02000    0.12461
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.11770   11.05100   0.06670    0.60357
群益印度中小基金N-美元                                              9.32190    9.26420   0.05770    0.62283
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.90000    8.85000   0.05000    0.56497
群益印度中小基金-人民幣                                            15.05090   14.96050   0.09040    0.60426
群益印度中小基金-美元                                              13.33280   13.25030   0.08250    0.62263
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.59000   15.50000   0.09000    0.58065
群益多利策略組合基金                                               11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
群益多重收益組合基金                                               14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
群益多重資產組合基金                                               15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
群益安家基金                                                       24.65880   24.44500   0.21380    0.87462
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15610   16.15590   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.36000   22.14000   0.22000    0.99368
群益亞太中小基金                                                   10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.73000   16.74000  -0.01000   -0.05974
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.57360   10.58770  -0.01410   -0.13317
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82310    7.83350  -0.01040   -0.13276
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.27270   10.28640  -0.01370   -0.13319
群益店頭市場基金                                                   93.57000   92.80000   0.77000    0.82974
群益東方盛世基金                                                    8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
群益東協成長基金-人民幣                                            13.58360   13.58250   0.00110    0.00810
群益東協成長基金-美元                                              11.90890   11.90560   0.00330    0.02772
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.87970   11.87250   0.00720    0.06064
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.19520   11.18710   0.00810    0.07240
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.64170   10.63820   0.00350    0.03290
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.75120    9.74530   0.00590    0.06054
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.19280    9.18610   0.00670    0.07294
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73620    8.73330   0.00290    0.03321
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.00390   11.00030   0.00360    0.03273
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.54250    9.53680   0.00570    0.05977
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.35600    9.34930   0.00670    0.07166
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.75960    9.75640   0.00320    0.03280
群益長安基金                                                       29.20000   28.96000   0.24000    0.82873
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.52070   10.49190   0.02880    0.27450
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.91540   15.87170   0.04370    0.27533
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.53000   15.50000   0.03000    0.19355
群益真善美基金                                                     15.61870   15.57480   0.04390    0.28187
群益馬拉松基金                                                    118.19000  116.93000   1.26000    1.07757
群益深証中小板基金                                                 11.66000   11.74000  -0.08000   -0.68143
群益創新科技基金                                                   32.40000   31.95000   0.45000    1.40845
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.48600    9.51630  -0.03030   -0.31840
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.72040    8.74660  -0.02620   -0.29954
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.33030   10.36330  -0.03300   -0.31843
群益華夏盛世基金-美元                                               9.61520    9.64410  -0.02890   -0.29967
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.03000   16.08000  -0.05000   -0.31095
群益奧斯卡基金                                                     28.91000   28.53000   0.38000    1.33193
群益新興金鑽基金-美元                                              11.66780   11.70920  -0.04140   -0.35357
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
群益葛萊美基金                                                     23.39000   23.07000   0.32000    1.38708
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.51000   22.42000   0.09000    0.40143
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.77000    7.83000  -0.06000   -0.76628
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.07000   13.85000   0.22000    1.58845
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.19080   11.19230  -0.00150   -0.01340
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.01960   11.01910   0.00050    0.00454
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.15320   11.15800  -0.00480   -0.04302
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.86830   10.86980  -0.00150   -0.01380
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.70260   10.70200   0.00060    0.00561
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.83190   10.83660  -0.00470   -0.04337
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.19070   11.19220  -0.00150   -0.01340
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.02000   11.01940   0.00060    0.00544
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.86840   10.86990  -0.00150   -0.01380
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.70210   10.70150   0.00060    0.00561
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.01040   13.00870   0.00170    0.01307
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84410   11.84440  -0.00030   -0.00253
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74440   11.74410   0.00030    0.00255
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73360    8.73250   0.00110    0.01260
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04880    9.04910  -0.00030   -0.00332
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55110    8.55080   0.00030    0.00351
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31010   10.31040  -0.00030   -0.00291
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01100   10.01130  -0.00030   -0.00300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
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德信大發基金                                                       29.78000   29.60000   0.18000    0.60811
德信中國精選成長基金                                               11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
德信台灣主流中小基金                                               19.59000   19.38000   0.21000    1.08359
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98300   11.98280   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.26000   32.14000   0.12000    0.37337
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.90470   10.91570  -0.01100   -0.10077
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.80060   10.81200  -0.01140   -0.10544
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71310   11.71300   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.82000   15.61000   0.21000    1.34529
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.04000   18.16000  -0.12000   -0.66079
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.75060   10.75960  -0.00900   -0.08365
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.25900   16.27210  -0.01310   -0.08051
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.36360    8.38280  -0.01920   -0.22904
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.28800   11.30730  -0.01930   -0.17069
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26420   12.28570  -0.02150   -0.17500
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.18580   14.21840  -0.03260   -0.22928
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摩根大歐洲基金                                                     17.34000   17.44000  -0.10000   -0.57339
摩根中小基金                                                       22.44000   22.28000   0.16000    0.71813
摩根中國A股基金                                                    15.21000   15.25000  -0.04000   -0.26230
摩根中國A股基金(美元)                                              11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
摩根中國亮點基金                                                   13.01000   13.08000  -0.07000   -0.53517
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.71680   11.76880  -0.05200   -0.44185
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.97020   13.01550  -0.04530   -0.34805
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.92150    9.96200  -0.04050   -0.40654
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.65260   13.71310  -0.06050   -0.44118
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.73280   15.78770  -0.05490   -0.34774
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.63000   19.48000   0.15000    0.77002
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.63000   19.48000   0.15000    0.77002
摩根台灣增長基金                                                   50.30000   49.86000   0.44000    0.88247
摩根平衡基金                                                       27.88000   27.78000   0.10000    0.35997
摩根全球α基金                                                     18.85000   18.88000  -0.03000   -0.15890
摩根全球平衡基金                                                   16.36690   16.41360  -0.04670   -0.28452
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.55060    9.56430  -0.01370   -0.14324
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67680   10.68920  -0.01240   -0.11600
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08980   10.10290  -0.01310   -0.12967
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73950   11.75630  -0.01680   -0.14290
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.47110   10.48480  -0.01370   -0.13067
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.81400   10.85100  -0.03700   -0.34098
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.40120   14.45050  -0.04930   -0.34116
摩根亞洲基金                                                       59.55000   59.67000  -0.12000   -0.20111
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.56710    8.57660  -0.00950   -0.11077
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.10440   10.11320  -0.00880   -0.08701
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.94120    8.94950  -0.00830   -0.09274
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.03830   13.05260  -0.01430   -0.10956
摩根東方內需機會基金                                               18.85000   18.89000  -0.04000   -0.21175
摩根東方科技基金                                                   31.47000   31.52000  -0.05000   -0.15863
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.18000   12.24000  -0.06000   -0.49020
摩根金龍收成基金                                                   22.03000   22.15000  -0.12000   -0.54176
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13010   15.13000   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.08000   14.15000  -0.07000   -0.49470
摩根新金磚五國基金                                                 13.05000   13.11000  -0.06000   -0.45767
摩根新絲路基金                                                      9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
摩根新興35基金                                                     13.78000   13.85000  -0.07000   -0.50542
摩根新興日本基金                                                   23.24000   23.36000  -0.12000   -0.51370
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.39880    7.43400  -0.03520   -0.47350
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.77650    9.82000  -0.04350   -0.44297
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.60690    9.65100  -0.04410   -0.45695
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.38830   11.44230  -0.05400   -0.47193
摩根新興科技基金                                                   52.97000   52.42000   0.55000    1.04922
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.92120    8.95640  -0.03520   -0.39302
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.61110    9.64420  -0.03310   -0.34321
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.06290    9.09490  -0.03200   -0.35185
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.62810   10.67000  -0.04190   -0.39269
摩根龍揚基金                                                       32.89000   33.07000  -0.18000   -0.54430
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.25000   12.27000  -0.02000   -0.16300
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34130    9.35070  -0.00940   -0.10053
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54590   11.55750  -0.01160   -0.10037
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.91000   20.98000  -0.07000   -0.33365
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61340   12.61330   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.79000   10.61000   0.18000    1.69651
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.65860   10.66830  -0.00970   -0.09092
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.65620   10.67120  -0.01500   -0.14057
聯邦中國龍基金                                                     25.55000   25.29000   0.26000    1.02807
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.73340   12.75070  -0.01730   -0.13568
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87930   11.89290  -0.01360   -0.11435
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.79750   10.81320  -0.01570   -0.14519
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.52690   10.54100  -0.01410   -0.13376
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.87590    9.88720  -0.01130   -0.11429
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.96960    8.98270  -0.01310   -0.14584
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.09530   10.10170  -0.00640   -0.06336
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26750   10.27900  -0.01150   -0.11188
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.99900   10.00500  -0.00600   -0.05997
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.26550   10.27670  -0.01120   -0.10898
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.51480    9.52050  -0.00570   -0.05987
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.76460    9.77520  -0.01060   -0.10844
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.61320   11.60740   0.00580    0.04997
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.38440   11.37680   0.00760    0.06680
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62680   10.62430   0.00250    0.02353
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.74350   10.73790   0.00560    0.05215
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.51770   10.51060   0.00710    0.06755
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81830    9.81600   0.00230    0.02343
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.84120   22.66630   0.17490    0.77163
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.58040    9.55430   0.02610    0.27318
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.00270    9.98010   0.02260    0.22645
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.53580    9.50970   0.02610    0.27446
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.94520    9.92280   0.02240    0.22574
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22020   13.22000   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.78000   12.66000   0.12000    0.94787
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.90670   16.93090  -0.02420   -0.14293
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.77540   12.76950   0.00590    0.04620
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.48920   12.47540   0.01380    0.11062
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88780   11.87470   0.01310    0.11032
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.37640   12.38770  -0.01130   -0.09122
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.56740   11.57960  -0.01220   -0.10536
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.59170   10.60150  -0.00980   -0.09244
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72050    8.72970  -0.00920   -0.10539
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聯博大利基金                                                       35.72000   35.34000   0.38000    1.07527
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.37000   18.39000  -0.02000   -0.10875
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.31000   16.33000  -0.02000   -0.12247
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.65000  -0.01000   -0.13072
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.43000   15.50000  -0.07000   -0.45161
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.60000   11.73000  -0.13000   -1.10827
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.40000   14.54000  -0.14000   -0.96286
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.43000   14.57000  -0.14000   -0.96088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.44000   14.58000  -0.14000   -0.96022
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.42000  -0.10000   -1.06157
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.16000   15.30000  -0.14000   -0.91503
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.88000    9.99000  -0.11000   -1.10110
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.02000   21.04000  -0.02000   -0.09506
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.05000   19.07000  -0.02000   -0.10488
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.90000   15.92000  -0.02000   -0.12563
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.86000   14.88000  -0.02000   -0.13441
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.81000   12.82000  -0.01000   -0.07800
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.51000   19.52000  -0.01000   -0.05123
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.24000   18.25000  -0.01000   -0.05479
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.92000  -0.01000   -0.12626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
聯博貨幣市場基金                                                   15.03630   15.03620   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16550   11.17220  -0.00670   -0.05997
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.00680   14.01100  -0.00420   -0.02998
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57880    7.58330  -0.00450   -0.05934
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.19460   10.20780  -0.01320   -0.12931
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.64950   10.65210  -0.00260   -0.02441
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20050   10.21020  -0.00970   -0.09500
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.23760   10.25000  -0.01240   -0.12098
瀚亞中小型股基金                                                   20.23000   20.01000   0.22000    1.09945
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   13.23000  -0.07000   -0.52910
瀚亞外銷基金                                                       39.14000   38.90000   0.24000    0.61697
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.05000   12.11000  -0.06000   -0.49546
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.12060   11.16110  -0.04050   -0.36287
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.71800   10.75460  -0.03660   -0.34032
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.61480   12.66010  -0.04530   -0.35782
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.61920   10.62110  -0.00190   -0.01789
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.16430    7.19020  -0.02590   -0.36021
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.86950    7.89630  -0.02680   -0.33940
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04120    8.07010  -0.02890   -0.35811
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.97970    6.98100  -0.00130   -0.01862
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.61500    8.64590  -0.03090   -0.35739
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.81280    8.84470  -0.03190   -0.36067
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20180    9.23320  -0.03140   -0.34008
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.97940    9.01170  -0.03230   -0.35842
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.69060   10.67810   0.01250    0.11706
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91250    9.89640   0.01610    0.16269
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.80480    9.78980   0.01500    0.15322
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.90840    9.89690   0.01150    0.11620
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.88000   14.82000   0.06000    0.40486
瀚亞印度基金-美元                                                  14.02000   13.97000   0.05000    0.35791
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.44000   31.33000   0.11000    0.35110
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.76000   13.84000  -0.08000   -0.57803
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.80000   11.85000  -0.05000   -0.42194
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.06000   15.12000  -0.06000   -0.39683
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.95000    6.98000  -0.03000   -0.42980
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.17000   12.18000  -0.01000   -0.08210
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.43730   12.45650  -0.01920   -0.15414
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.09680   14.06630   0.03050    0.21683
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.37920   11.39680  -0.01760   -0.15443
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.17230   11.19270  -0.02040   -0.18226
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.83900   12.78750   0.05150    0.40274
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.04280    9.05690  -0.01410   -0.15568
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.64720    9.62640   0.02080    0.21607
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.05720    9.07120  -0.01400   -0.15433
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.88110    8.89720  -0.01610   -0.18096
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.43300    9.39350   0.03950    0.42050
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00110   15.03430  -0.03320   -0.22083
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68280   10.70390  -0.02110   -0.19712
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.32980   10.34730  -0.01750   -0.16913
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.70970   12.73790  -0.02820   -0.22139
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.73000   10.85000  -0.12000   -1.10599
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.92000   20.23000  -0.31000   -1.53238
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62180   13.62160   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.90000   29.76000   0.14000    0.47043
瀚亞高科技基金                                                     56.59000   56.24000   0.35000    0.62233
瀚亞理財通基金                                                     26.42000   26.30000   0.12000    0.45627
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
瀚亞菁華基金                                                       21.21000   21.10000   0.11000    0.52133
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.22240   14.22900  -0.00660   -0.04638
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.38910    9.39340  -0.00430   -0.04578
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.00890   11.03820  -0.02930   -0.26544
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.52680   11.51570   0.01110    0.09639
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.33780   10.37120  -0.03340   -0.32205
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.67200   10.62610   0.04590    0.43196
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22940    8.25120  -0.02180   -0.26420
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.09830    8.09050   0.00780    0.09641
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.86520    8.88960  -0.02440   -0.27448
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.35470    8.38170  -0.02700   -0.32213
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.13770    8.10270   0.03500    0.43195
瀚亞電通網基金                                                     14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.14600   14.17240  -0.02640   -0.18628
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.66550   10.67810  -0.01260   -0.11800
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93680    9.95270  -0.01590   -0.15976
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56340   11.58490  -0.02150   -0.18559
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.18810   10.20010  -0.01200   -0.11765
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04730   10.06610  -0.01880   -0.18677
瀚亞歐洲基金                                                       10.69000   10.80000  -0.11000   -1.01852
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