〈台塑德州廠遭重罰〉擬斥12.5億元增雨水滯留池 減少塑膠粒排放機率

台塑 (1301-TW) 美國德州廠遭環保人員指控排放塑膠粒，對此，董事長林健男今 (10) 日強調，一向不允許因操作錯誤導致不當的排放，未來再評估將投資 4000 萬美元 (約新台幣 12.5 億元)，增加雨水滯留池，進一步減少塑膠粒的排放機率。

台塑美國公司德州廠遭環保人員指控排放塑膠粒，對當地水資源與漁業造成污染，美國德州南區聯邦地區法院日前出具意見書，認定違反聯邦《淨水法》，台塑恐面臨高達 1.62 億美元 (約合新台幣 50 億元) 的罰款。

對此，林健男今日在台塑四寶業績發表會指出，目前台塑美國已經投資 1500 萬美元，針對運送塑膠粉粒槽車裝卸系統進行改善，包含增加卸料口管帽止漏、專人負責卸料後環境清理、裝卸區地面由碎石地改為水泥地並增加止水墩、要求客戶確實將卸料完槽車管帽鎖緊等措施。

林健男表示，雖然該案仍在法院審理，尚未作出最終判決，在自我要求和及時回應社區關注的前提下，未來將再評估投資 4000 萬美元，增加一個雨水滯留池，屆時總投資額將達 5500 萬美元，進一步減少塑膠粒的排放機率。

台塑強調，為確保改善的完整性且沒有盲點，也將聘請第三方公正專家進入工廠，以協助審查當前的措施，同時積極推動「嚴格管制塑膠粒不落地」，未來也將依第三公正單位專家所提建議，進行改善。