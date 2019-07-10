15家金控上半年賺逾1810億 轉正成長挑戰失敗 開發金賺超過去年全年

15 家上市櫃金控 6 月獲利全數出爐，由於新台幣轉升，壽險金控獲利回歸正常水準，使得整體合計稅後純益 286.78 億元，比起 5 月下滑，但若是拉長時間看上半年，由於金控去年獲利表現呈現逐季下滑，也就是高基期效應的影響逐季減小，累計 15 家金控合賺 1810.85 億元，年減幅度已縮到 3.5%，比起 1 月時年減超過 4 成，的確逐月轉佳，不過原本市場推估，上半年有機會轉為正成長的目標未達陣。

以各別金控來看，6 月有 8 家金控獲利較前一個月下滑，主要落在壽險金控，分別為：富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、合庫金 (5880-TW)、永豐金 (2890-TW)；其中，富邦、國泰、中信、新光都有壽險，在匯兌利益減少之下，所以衰退；而合庫金是因為旗下合庫銀提列潤寅案損失所害。

以累計上半年各金控相比，富邦金穩坐每股稅後純益王，國泰金則以稅後純益唯一超過 300 億元蟬聯絕對獲利王，而新光金以年減 36% 為退步王，永豐金以年增 36% 為進步王，值得一提的是，開發金 (2883-TW) 年增率雖然只以 29% 居於進步獎的亞軍，但是上半年稅後純益已經超越去年全年。

富邦人壽單月淨值再增 160 億元 國泰金 6 月底淨值創歷史新高

富邦金 6 月自結稅後純益 38.15 億元，年成長 47%，累計今年前 6 月稅後純益 276.61 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.7 元，持續穩居獲利王寶座，且富邦人壽 6 月淨值再增近 160 億元，表現亮麗。

國泰金部分，5 月因新台幣大貶，單月大賺 112 億元，還創下歷年新高；不過 6 月因台幣回升 0.54 元，使得該金控獲利回復正常，自結 6 月稅後純益 49.9 億元，累計前 6 月稅後純益 339.9 億元，為上半年絕對獲利王，每股稅後純益 2.44 元，緊追富邦金。國泰金 6 月底淨值達 6878 億元，創下歷史新高，與去年底的 5197 億元相比，半年內淨值增加 1681 億元。

兆豐潤寅損失將影響在 7 月 三因素夾擊台灣人壽 6 月獲利年減 42%

兆豐金控 (2886-TW) 自結 6 月單月稅後純益 29.5 億元，累計前 6 月稅後純益 153.53 億元，較去年同期微幅增加 2.3%，累計每股稅後純益 (EPS)1.13 元。

兆豐金前 5 月因台股與債券評價損失，導致銀行稅後純益跌破 20 億元、證券獲利也大幅衰退逾 7 成，但 6 月隨著股市回溫、處分債券利益與評價提升，銀行單月稅後純益跳增至 25.74 億元，單月大幅成長 5 成，進而推升金控獲利成長。

至於潤寅實業倒帳風波，兆豐金表示，銀行估算損失約 4.77 億元，目前已提列 1 億備抵呆帳損失，剩下約 3 億多將在 7 月全數提存完畢，勢將侵蝕 7 月獲利表現。

中信金自結 6 月稅後純益 32.03 億元，累計稅後純益 203.95 億元，每股稅後純益 (EPS)1.01 元。前 6 月獲利動能主要靠銀行與保險兩大核心引擎維繫，其中銀行在放款業務、財富管理與信用卡等業務穩定成長，挹注淨利息與手續費收入表現。

保險部分，台灣人壽 6 月稅後純益 9.48 億元、年減 42.3%，主要是因股票處分利益減少，加上避險成本因換匯交易合約為期半年，仍用去年底較貴的價格計算；另外，今年 6 月新台幣兌美元大幅升值，去年 6 月則是貶值，也造成匯兌損失所致。

玉山金上半年稅後純益續創新高 新光金、新壽淨值雙創歷史新高

玉山金 (2884-TW) 自結 6 月單月稅後純益 19.2 億元，累計 1-6 月稅後純益 102.2 億元，較去年同期成長 10.5%，再創歷年同期新高，EPS 為 0.94 元。

主要子公司玉山銀行聚焦發展金融科技及跨境服務，帶動信用卡、數位化服務、外幣存放款等各項重要業務穩健成長，並維持優良的資產品質。

新光金 (2888-TW) 自結 6 月稅後純益 11.61 億元，前 6 月稅後純益 106.84 億元，年減 36%，累計每股稅後純益 0.87 元。核心子公司新光人壽 6 月稅後純益 3.71 億元，為今年以來單月最差月份，主因新契約成長，含佣金在內的業務費用與提列的責任準備金較多，加上新台幣轉升造成匯兌損失。

不過若從淨值來看，新光人壽 6 月底淨值回升至 1090 億元，也推升新光金淨值走高至 1860 億元，淨值雙創歷史新高。

第一金 (2892-TW) 在銀行穩健獲利支撐下，子公司證券由虧轉盈，加上轉投資台灣金聯股息收入 1.17 億元進帳，使單月稅後純益 18.38 億元，前 6 月累計稅純益 99.14 億元，較去年同期微增 3.4%，每股稅後純益 (EPS)0.8 元。

至於對潤寅實業放款，一銀表示，對潤寅與相關企業放款餘額約 4 億元，但因擔保品覆蓋率仍有 7 成以上，如果信保可全額理賠，預計債權將可全數回收。

華南金 (2880-TW) 自結 6 月合併稅前盈餘為 17.73 億元、合併稅後純益為 15.20 億元；累計上半年合併稅前盈餘 100.46 億元、合併稅後純益為 84.53 億元，每股稅後純益為 0.73 元，每股淨值為 15.80 元。

台新金提列營所稅 1 億元 開發金上半年獲利超越去年全年

台新金自結 6 月稅後純益 12.7 億元，與前月相當，比去年同月減少 5.9%，累計前 6 月稅後純益 82.2 億元、年增 5%，累計 EPS 為 0.7 元。台新金表示，6 月底須提列 2018 年未分配盈餘加徵 5% 營所稅，金額大約 1 億元，因而稅後純益較去年同期減少。

永豐金 (2890-TW) 自結 6 月單月稅後純益 8.16 億元，累計 1-6 月稅後純益 64.86 億元。其中主要子公司永豐銀行 6 月稅後純益 7.51 億元，累計 1-6 月稅後純益 56 億元；永豐金證券 6 月稅後純益 1.37 億元，累計 1-6 月稅後純益 8.08 億元。

開發金自結 6 月稅後純益 15.57 億元，上半年累計稅後純益 78.65 億元，每股盈餘則為 0.54 元。開發金控發言人張立荃指出，由於美國聯準會降息預期及美中貿易紛爭釋出正面訊息，帶動國際資本市場走揚，有利相關金融操作表現，今年上半年累計獲利較去年同期成長 29%，並已超越去年全年獲利。

