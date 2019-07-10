搶攻數位商機 LINE推音樂串流服務

數位時代改變人類的生活型態，民眾聽音樂的習慣也由實體唱片轉變為線上串流，通訊軟體 LINE 今 (10) 日舉辦記者會，宣布 LINE MUSIC 正式上線，瞄準線上音樂串流服務，搶食 KKBOX、Spotify、Apple Music 等音樂串流平台的商機。

LINE 台灣董事總經理陳立人表示，台灣數位音樂服務仍大有可為，LINE MUSIC 將結合日本營運經驗，並將與由環球唱片、華納音樂、索尼、台灣索尼、福茂唱片、滾石音樂、豐華唱片、華研國際、相信音樂、杰威爾音樂等 9 家唱片公司合資成立的「Omusic 全音樂」合作。

LINE 表示，根據調查，在台灣整體手機活躍用戶中，僅 34% 有使用數位音樂內容，其中串流音樂付費用戶僅占 6%，表示數位音樂市場仍有極大拓展潛力，而 LINE 在台灣擁有 2100 萬月活躍用戶，每天有 1 億則貼圖被發送、8 百萬用戶撥打超過 3400 萬通電話。

LINE 共同執行長暨企業文化長慎重熩，日前在台灣舉辦首場海外媒體見面會，宣布將加碼投資台灣新台幣 30 億元，聚焦三大領域，新創團隊、拓展服務、招募人才，目前 LINE 在台灣上線的服務，包含 LINE 原創市集、LINE TODAY、LINE PAY、LINE 購物、LINE 旅遊等，現在加入 LINE MUSIC 後等於幾乎涵蓋日常生活中的各個面向。

LINE 的野心不僅如此，台灣今年將發放 2 張純網銀執照，LINE 也攜手富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀共組的「連線銀行」(LINE Bank)，與中華電 (2412-TW) 籌組的國家隊代表「將來銀行 (NEXT Bank)」、及日本樂天銀行與國票金 (2889-TW) 合組的「樂天銀行」，形成 3 搶 2 局面，預計結果最快將於 7 月底出爐。

針對即將上線的 LINE MUSIC 服務，LINE 表示，將主打智慧引擎、音樂聊天模式、一站式 LINE 服務體驗，融合音樂鈴聲、個人化音樂、貼文串分享、音樂貼圖、娛樂新聞、線上直播、線上付款，並有 AI 智慧推薦、鈴聲自造、影音內容與音樂直播等功能。