〈稅收統計〉房市逐步回溫 前6月契稅件數逾18萬件 年增近6%

財政部今 (10) 日公布 6 月與上半年稅收，除房屋稅與土增稅同步增加外，與房市交易有關的契稅件數 6 月與上半年也較去年同期增加，6 月與上半年契稅件數，分別達 3 萬件與 18.4 萬件，分別較去年同期增加 4.4%、5.7%，反映房市逐步回溫跡象。

財政部表示，6 月房屋稅實徵淨額 278 億元，較去年同月增加 27 億元、年增 10.9%，主因是今年繳款截止日隔天為例假日，部分繳納稅款遞延到 6 月入帳；累計前 6 月實徵淨額 786 億元，較去年同期增加 23 億元、年增 3.1%，原因是全國開徵件數及稅額各增 1.3%、2.7%，續創歷年新高。

土地增值稅部分，6 月土地增值稅徵起件數共 4.8 萬件，較去年同期增加 1664 件；累計前 6 月土地增值稅徵起件數共 30.3 萬件，也比去年同期增加 6,454 件。

在徵起件數增加帶動下，6 月實徵淨額 82 億元，較去年同期增加 7 億元、年增 9.4%，累計前 6 月實徵淨額共 487 億元，較去年同期增加 22 億元、年增 4.7%。財政部官員說，土增稅成長主要有兩大原因，包括：大額稅款入帳，加上房地交易徵起件數增加所致。

至於土增稅增加是否代表房市回溫，官員解釋，房市表現要看契稅變化，6 月契稅件數約 3 萬件、年增幅 4.4%；累計前 6 月件數共 18.4 萬件、年增 5.7%，反映房市表現還不錯。