東哥遊艇6月營收年增逾200%創高 訂單交期已排至明年

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收 13.5 億元，月增幅達 514%，年增 233%，並創單月新高紀錄，累計上半年營收 19.7 億元，年增 25.3%，也超越去年前 3 季水準；展望後市，由於目前累計在手訂單創新高，金額逾 9000 萬美元(約新台幣 28 億元)，交期已排至 2020 年，營收動能無虞。

東哥說明，去年推出的新船型受市場青睞，加上上半年參與船展成效遞延至今，帶動 6 月業績一舉衝高，此為產業特性，營收和獲利受交船時程影響大，不過，今年預計共將交船 15 艘，高於去年 14 艘，挹注業績無虞，同時，規劃 84 呎新款遊艇規劃於年底前亮相，預料可吸引新買家。

東哥過去的主力船型為 70 呎以上大型遊艇，但為滿足不同客戶需求，近來逐步調整產品組合，不但增加代理小尺寸遊艇，今年自有品牌「Ocean Alexander(OA)」已推出 45 呎外掛機遊艇。

而 84 呎新款遊艇規劃於年底推出，明後年還有多款新呎型遊艇將陸續問市，產品線越來越完整，東哥表示，在不斷推陳出新的產品設計下，可望刺激既有客戶換船需求，並吸引新客戶。

東哥上半年已參加美國邁阿密、棕櫚灘和澳洲黃金海岸等多個遊艇展，接下來將於 9 月參與歐洲坎城、摩納哥國際遊艇展，以及 11 月美國羅德岱堡國際遊艇展等，可望帶動新一波成長動能。