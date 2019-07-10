電商三雄6月營收均創同期新高 富邦媒拿下成長王

儘管 6 月是網購淡季，但業者強打 618 檔期有成，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和創業家 (8477-TW)6 月合併營收均創同期新高，其中，富邦媒上半年合併營收年增幅達 18.86%，成長幅度最大。

富邦媒 6 月合併營收 40.34 億元，月減 0.06%，年增 30.57%，第二季合併營收創歷史單季次高達 118.15 億元，年增 22.69%，上半年達 235.51 億元，年增 18.86%，已高於去年前 7 月的水準。

網家 6 月合併營收 29.7 億元，月減 2.41%，年增 6.21%，第二季合併營收 88.27 億元，年增 12.61%，創單季第三高紀錄，上半年為 180.3 億元，年增 12.45%。

而創業家 6 月合併營收 4.21 億元，月減 3.4%，年增 1.25%，上半年合併營收 23.81 億元，年減 2.74%。

富邦媒指出，上半年零售通路最大盛事年中慶成功點燃 6 月買氣，momo 購物網營收年成長多達 40%，同步帶動行動購物成長近 50%，行動購物占比首度超過 65%，創單月新高。

其中，五大品類銷售均保有雙位數成長，以 3C 家電、居家生活和流行精品居前三名，成長率最高達逾 50%。

網家則表示，6 月生日慶活動集結國內外上百家品牌促銷有成，而在非 3C 領域加強與大品牌溝通合作，例如與台灣米其林輪胎開設旗艦店，更與韓國農協 Hanaro 流通公司結盟，開啟進出口台韓商品商機，也藉此建立網購差異化。

同時，網家旗下 PChome24h 購物 App 首頁改版，購物體驗升級，帶動活躍會員年增達 42%。

展望後市，隨著傳統零售旺季逐漸靠近，電商業者均樂觀看待下半年，營運可望延續強勁動能。