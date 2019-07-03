〈2019電商趨勢〉蝦皮上半年消費趨勢調查 男性購買力成長1.5倍

網購平台蝦皮購物今 (27) 日公布 2019 上半年消費趨勢觀察，發現台灣男性消費者擁有驚人網購潛力，統計截至上半年，蝦皮購物男性用戶數大幅提升，消費力也成長達 1.5 倍，尤其偏好 3C 類產品，同時也帶動汽機車零件、運動用品和男鞋和配件等銷售明顯成長。

蝦皮購物指出，今年上半年台灣男性消費力道勁揚，除了男性用戶數大幅成長外，消費力更攀升 1.5 倍，偏好購買如 Nintendo Switch、手機周邊、PS4 等 3C 類商品。

而與去年相比，銷售成長幅度最高的 10 大品項中，過半數是受男性喜愛的類別，包括「戶外與運動用品」、「汽機車零件百貨」、「男鞋」和「男生包包與配件」等。

此外，男性在購買時相較女性更偏好「少次上站、一次購足」的目標式購物，結帳也常使用信用卡回饋優惠。

進一步觀察消費者行為，蝦皮購物發現，電商平台不再侷限為提供購物管道，反而成為民眾搜尋潮流話題品的第一接觸點，統計上半年全站關鍵字搜尋總數破 1.5 兆筆，而「流行時尚相關」關鍵字熱搜更達百萬次，討論熱烈的包括「AirPods」、「Nintendo Switch」和「NIKE」。

另一方面，蝦皮購物發現，受國人關注的時事議題可成功帶動站上買氣及關鍵字熱搜成長，例如上半年連續假期多，「票券」、「日韓上網卡」買氣狂飆，而一度傳出停產「明星花露水」也吸引消費者搶買囤貨，帶動當月熱搜高達近 20 萬次；電影「復仇者聯盟 4」結局使「鋼鐵人」關鍵字飆升至近 16 萬次，顯示台灣消費者使用網購平台習慣，已與生活時事緊密相連。