內外因素夾擊 陸企海外併購創7年新低

陸媒今 (10 日) 報導指出，今年上半年，中國海外投資持續降溫。根據路孚特數據顯示，今年上半年中資海外併購達 194 億美元，降至七年來的最低點，交易金額與 2018 年上半年相比下跌 73%，交易數量則由 400 起下跌至 250 起左右。

上半年，中資企業在美國、歐洲併購呈現「雙降」。依照路孚特提供的數據顯示，今年上半年中資企業在美國的併購投資規模為 14.1 億美元，年減 20%，交易數量由 49 起跌至 23 起。

歐洲跌幅更為明顯，上半年中資企業在歐洲的併購投資金額為 23.7 億美元，而去年同期則達 462.1 億美元，交易數量由 112 起跌至 81 起。

招商銀行表示中資企業海外併購最大的問題就是對於外國公司的估值過高，導致投資回收期拉長，同時企業文化，甚至是民族主義的問題，均使得中資企業對於海外投資開始趨於謹慎。

而也有業內人士指出，中資企業併購減緩，原因之一就是企業對於中國經濟展望保守，企業獲利下滑連帶影響併購腳步，另一項重要因素就是歐美併購監管變更嚴格。

美國從 2017 年的外商投資審查過程開始趨嚴，到 2018 年年中，美國政府通過擴大 CFIUS(美國外資投資委員會) 權限的相關法案。而去年 11 月起，涵蓋 27 個產業的 CFIUS 試點計劃開始生效，一旦擁有個別權利，即使涉及這 27 個行業的「被動投資」，也需要做強制性申報。

(圖片: AFP)

此外，自從去年以來，歐洲的併購監管也呈現出緊縮的趨勢。去年 12 月下旬，德國政府把目前非歐盟公司對德國公司的股權收購的必須申報門檻從 25% 進一步下調至 10%。

而今年 3 月底，歐盟外商投資審查框架完成立法流程，於 4 月 1 日起生效， 2020 年 10 月起全面實施，重點關注的敏感產業包括關鍵基礎設施、關鍵技術、能源和原物料等關鍵上游原料的供應安全，與涉及敏感訊息及媒體。

