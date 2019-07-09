富邦金穩居上半年EPS王 人壽單月淨值增近160億元 國泰金緊追在後

各家金控 6 月獲利陸續出爐，富邦金 (2881-TW) 累計前 6 月每股稅後純益 (EPS) 以 2.7 元持續穩居獲利王寶座，且富邦人壽 6 月淨值再增近 160 億元，表現亮麗。國泰金 (2882-TW) 則因為新台幣轉升，獲利回歸正常水準，但暫時為單月獲利王、與累計獲利王，不過累計前 6 月 EPS 為 2.44 元，仍居亞軍。

富邦金 6 月自結稅後純益 38.15 億元，年成長 47%，累計今年前 6 月稅後純益 276.61 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.7 元。

富邦人壽 6 月稅後純益為 15.36 億元，累計前 6 月稅後純益 108.32 億元。今年前 6 月初年度保費收入 (FYP) 達 1170 億元，年成長 22%；總保費收入為 3106 億元，年成長 14%。保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，而投資收益則表現穩定。

富邦人壽外匯準備金 6 月收回 27.2 億元，截至 6 月底，外匯價格變動準備金餘額接近 120 億元，較 5 月底減少超過 25 億元。富邦人壽 6 月合併淨值為 3035.1 億元，較 5 月底增加近 160 億元。

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台北富邦銀行 6 月稅後純益 16.13 億元，年成長 8%，淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。累計前 6 月稅後純益 110.66 億元，年成長 7%。北富銀資產品質維持穩健，截至 6 月底，逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 688%。

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其他子公司部分，富邦產險 6 月稅後純益 2.02 億元，累計前 6 月稅後純益 21.52 億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入年成長 9%。富邦證券 6 月稅後純益 2.55 億元，市場成交量雖造成經紀業務收入波動，股利收入挹注獲利動能。累計前 6 月稅後純益為 14.02 億元，年成長 19%。

而國泰金部分，5 月因新台幣大貶，單月大賺 112 億元，還創下歷年新高；不過 6 月因台幣回升 0.54 元，獲利回復正常，自結 6 月稅後純益 49.9 億元，累計前 6 月稅後純益 339.9 億元，每股稅後純益 2.44 元，緊追在後。

國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期 繳及投資型保單為主，6 月 FYP 金額為 147 億元、FYPE 金額為 63 億元，其中保障型商品累計 FYP 較去年同期成長近四成。本月投資績效穩健，淨值超過 5200 億元， 6 月稅後純益 25.1 億元，上半年累計稅後純益 196.9 億元。



國泰世華獲利表現穩健，6 月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。國泰世華銀行 6 月稅後純益 21.9 億元，上半年累計稅後純益 127.6 億元， 較去年同期成長 14%。

