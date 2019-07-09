林百里贈台大醫1800萬元AI運算平台 效能如8000台電競桌機

代工廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (9) 日現身台大醫院，捐贈要價新台幣 1800 萬元的人工智慧醫療雲運算平台，相當於 8000 台電競桌機的效能，第一階段將從基因變異著手，可將判讀時間從過去的 6 天縮短至 2 天，幫助罕病新生兒重症搶救。

廣達捐贈台大醫院一套由廣達研究院為台灣醫療環境量身打造的人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA），可應用於基因與人工智慧、基因深度學習、醫療影像運算、病歷資料編碼與管理等。

林百里表示，從台大電機系畢業後，AI 人工智慧一直是他的夢想， 2016 年廣達電做出人工智慧計算平台，目前全世界許多國家都採用該平台，並指出人工智慧與醫療是最恰當、最有效的方案。

台大醫院醫務秘書賴飛羆表示，第一階段將從病歷編碼及基因變異著手，其中基因變異以新生兒罕病為主，一般在新生兒加護病房的重症孩子都是在和死神搶時間，若持續找不出病因幾乎都只能熬 1 周，但新生兒重症幾乎都與基因有關，極難診斷。

過去新生兒基因遺傳疾病，若採人工判讀，至少要 2 至 3 周才有結果，台大醫院現在已突破部分瓶頸，將判讀時間縮短到 6 天，未來有醫療雲及軟體協助，可望縮短到 2 至 3 天，對新生兒疾病的及早診斷、對症下藥有相當大的幫助。

醫療雲平台也可協助病歷編碼，現行主要是疾病分類師檢視病人的病歷紀錄，選擇健保署規定相符的代碼，向健保署申請醫療費用。以台大醫院來說，有 18 名疾病分類師，但一天住院 / 出院的病患人數約 300 人，每個個案審閱時間從 30 分鐘到超過 1 小時不等。未來透過人工智慧的編碼演算法，甚至能夠縮短 30 到 60 倍的時間，大量減少疾病分類師業務量。

賴飛羆表示，人工智慧在醫療的運用很廣，除了基因深度學習、判讀，醫療影像運算等，還可更精準提供醫療診斷，也有助緩解臨床人力不足的問題。