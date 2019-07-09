【華冠投顧】幸運星-盤整盤……權值股貼息秀，飆股填息秀！！……生技+電玩……持續創新高

林幸蓉 分析師

焦點個股：1736 喬山、2520 冠德、6278 台表科、8046 南電、3037 欣興

美國經濟數據優於預期，反而使投資人預期對本月 Fed 降息的機率越來越低，美股表現疲弱，而昨日壓垮駱駝的最後一根稻草…… 竟是某家小型券商的分析師調降蘋果評等，導致美股四大指數再度收黑，NASDAQ 及費半跌幅更重。今天台股直接上演權值股貼息秀…… 開盤因 3045 台灣大今天除息直接貼息，2308 台達電上週除息後也貼息中，1301 台塑在美國被抓到排放塑膠顆粒，將受罰約台幣 50 億，也持續貼息，而 2492 華新科公布 6 月營收收創四個月新低、2327 國巨公布 6 月營收創 20 個月新低…… 加上 3008 大立光、2317 鴻海等蘋概股殺聲隆隆…… 大盤開低後持續下殺摜破月線、季線，12:45 後買盤慢慢進駐，從下跌 71 點收斂跌幅，收盤僅跌 48 點，成交量 933 億……OTC 矽晶圓族群 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶等表現不佳，收盤下跌 0.47% 破五日線，成交量 271 億……

7/1 因 G20 會議中美貿易戰暫停，當天台股利多大漲 164 點，老師在《股市幸運星》節目中請大家勿追追追，要先把高位階漲多的 PCB + 散熱模組半導體…… 等漲多的股票先賺一趟…… 因為盤會開始拉回震盪…… 記得轉移資金到：

1. 生技股如 3218 大學光（填息後繼續天天再創新高）、1784 訊聯（天天再創新高）、1795 美時

2. 水資源概念股 8383 千附

3. 太陽能導電漿 3691 碩禾，或有接到大陸 ETC 大單的 4919 新唐，或遊戲股的 3546 宇峻及即將於 Q2 入帳 10 億台幣營業外收入的 6111 大宇資（創高）……

現在回頭一看，PCB 族群 3037 欣興已從 39.2 跌到 35.3，8046 南電從 44.15 跌到 37.55。而散熱模組 3324 雙鴻從 162.35…… 跌到 144.5，而 3338 泰碩 66.41…… 跌到 59.8…… 而《LUCKY 7 飆股集》的生技股強強滾持續噴出！！所以在股市中一定不能追追追…… 要看清楚資金的動向…… 然後跟著阿尼奇走，才能找到財富的花朵…… 生技族群果然如老師預期成為資金避風港，如 1736 喬山、3205 佰研、1786 科妍、4119 旭富、4142 國光生、3218 大學光、1784 訊聯。其他強勢股有 2520 冠德、2101 南港、1201 味全、1515 力山、1533 車王電、6278 台表科、4933 友輝、6224 聚鼎、5215 科嘉 - KY……

弱勢族群有 PCB 當中的人氣股 8046 南電、3037 欣興、6266 泰詠，散熱 3324 雙鴻、3338 泰碩，主機板 2376 技嘉，光學鏡頭 3630 新鉅科、3406 玉晶光…… 其他弱勢股還有 4564 元翎、2328 廣宇、5392 應華……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。