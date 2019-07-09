【華冠投顧】盤後分析：持續震盪 生技股一枝獨秀

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

受到聯準會降息不確定性和日韓貿易戰的影響，台股持續量縮震盪，終場下跌 48 點收 10702 點，勉強守住季線 10693 點，成交量為 936 億仍然低迷。

由於台股季線扣抵高檔區，這個月台股本來就上攻不易，比較可能的走勢就是在季線附近上下震盪，所以重心應該要放在中小型股的掌握。

【操作策略】

通常台股在量縮震盪時，不受國際情勢影響，而且剛好又搭上月底台灣生技大展的生技族群，表現就一枝獨秀。包括喬山 (1736)、佰研(3205)、科妍(1786)、旭富(4119)、國光生(4142)、中化生(1762) 等等，今天都改寫波段新高。

創高的生技股當中，自然還包括我們分享給投資朋友的羅麗芬 - KY(6666)，今天再創歷史新高 232.5 元，不過它後天要除息 7 元、除權 1 元，不想參加權息投資朋友記得明天要獲利了結。

電子股雖然看起來比較疲弱，但有法人在照顧的還是維持強勢整理蓄勢創高，這些股票是投資朋友在盤勢震盪之際可以低檔布局的機會。因為生技股只能墊檔無法成為主流，未來台股要向上走，仰賴的依舊還是電子股。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。