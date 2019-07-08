身障朋友投保 不得無故拒保 違者最重罰1200萬元

日前有媒體報導，台灣身障朋友除全民健保外，不能保醫療險、意外險及壽險，對此，金管會予以澄清，說明此與事實不符，並強調業者不可以無故拒保，若有保險業者違反相關規定，可依法開罰 60 萬至 1200 萬元罰鍰。

金管會表示，我國保險業歷年來均有承保身心障礙者，承保險種包括人壽保險、傷害保險、健康保險及年金保險在內，截至今 (2019) 年 3 月底，有效契約總計近 20 萬件。

且金管會為督促保險業善盡企業社會責任，自 2009 年 7 月開辦理微型保險以來，截至今年 4 月底累計承保身心障礙者亦達 8.6 萬人，報導所稱身障朋友除全民健保外，不能保醫療險、意外險或壽險，並非事實。

金管會表示，現行保險業招攬及核保理賠辦法已規定，保險業對於身心障礙者投保不得有不公平對待，其招攬及核保作業亦不得無故拒絕受理。若有保險業者違反相關規定，可依法開罰 60 萬至 1200 萬元罰鍰。

另外，金管會已督導產、壽險公會訂定保險業金融友善服務準則，要求業者對於不同障別身障朋友提供適當友善服務措施，如線上預約服務，專人提供服務等，以利身障朋友投保。

金管會強調，未來將持續督促保險業者提供身障朋友更友善的保險服務，同時也將針對保險業公平待客原則評比落實的情形，列入每年的評核作業。