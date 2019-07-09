【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國 6 月非農數據強勁使得降息預期降溫，美股全數收跌，影響台股開盤隨即下挫，加上美國券商將 APPLE 評等下修至賣出，並表示，不看好新款 iPhone 銷售，導致今日蘋果三王全面表現疲弱，在美股下挫及蘋概三王走勢疲弱影響下，拖累台股今日表現，終場台股下跌 0.45%。

《國際金融市場焦點分析》

市場觀望美國聯準會主席鮑威爾於國會聽證會上的談話，導致陸港股市短期資金略為出現鬆動現象，加上科創版將於 6 月底，大量上市 22 檔新股，市場擔憂資金緊俏程度提高，此外，中美貿易談判仍未有明確的談判時間，顯示美國對於貿易談判態度呈現以拖待變，市場擔憂貿易談判出現破局風險升高，在市場不確定性偏高下，推動 A50 指數、香港 H 股指數及恆生指數同步呈現大跌。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗聲稱將持續增加濃縮鈾至高於核協同意的水準，同時伊朗外交部表示上週英國扣押伊朗超級油輪的行為是海盜，並且揚言要報復，擔憂伊朗再度對荷姆茲海峽的油輪做出攻擊行為，可能導致原油供給中斷，一度激勵原油期貨價格上漲超過 1%，不過美國商務部宣布將對中國與墨西哥結構鋼徵收新關稅，可能使得全球貿易衝突風險升溫，將不利於原油需求展望，油價因此隨著股市回檔，回吐大部分漲幅。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證