【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市拉回 台股月線有撐震盪小跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 53 點至 10665 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 86.22 點，電子期逆價差擴至 - 4.17 點，金融期逆價差縮至 - 10.5 點。現貨部分，三大法人賣超 83.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 82 口至 14416 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1048 口至 41035 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 133 口至 11035 口。

週五美國公布非農就業數據大幅優於預期，使市場對聯準會降息 2 碼的預期機率大幅下降，引發美股盤中回跌近 1%，雖然終場三大指數均收斂跌點以不到 0.2% 的跌幅作收，但週一亞洲股市仍普遍疲軟，尤其中國股市跌幅擴大後更加拖累市場信心，加權指數盤中回測月線支撐，所幸隨著 11 點過後陸股跌勢稍見止穩，台股緩步收斂跌幅，尾盤大筆買單敲進台積電、鴻海、中華電、台塑四寶等權值股，加權指數強拉 30.84 點，使終場加權指數小跌 34.51 點至 10751.22 點。整體而言，今天台股在國際股市拉回下拉回受挫，不過中場收十字短紅 K 顯示下檔支撐不弱，加上今天除權息蒸發 15.92 點，今天的台股等於只有小跌不到 20 點，撐盤力道為亞股中相對較強。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐區由 10650~10850 點縮至 10650~10800 點，上檔壓力下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.1，外資選擇權操作上也調降買 Call 賣 Put 的力道。選擇權部位整體來看較不利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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