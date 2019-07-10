【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市持續疲軟 台股量縮下跌守季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 15 點至 10650 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 52.78 點，電子期逆價差縮至 - 1.53 點，金融期逆價差縮至 - 7.76 點。現貨部分，三大法人賣超 44.17 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2422 口至 11994 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1810 口至 39225 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 617 口至 10418 口。

週一蘋果公司遭降評，股價跳空開低後盤中跌幅一度擴大至近 3% 並失守 200 元整數關卡，雖然月線有撐但仍收跌 2.06%，拖累美股三大指數同步收黑，不過週二早盤日韓股市相對強勁，激勵台指期以跳高開出，然而開高衝高至 10700 點附近出現拉回，台指期持續收斂跌幅至平盤之下，而現貨開盤後指數仍持續修正，台指期更是跌落平盤下，而陸港股市開盤後也表現疲軟，台積電、大立光等電子權值股都出現較重賣壓，所幸午盤過後有低接買盤進場稱拉抬加權指數，終場加權指數下跌 48.44 點，收在 10702.78 點。整體而言，今天加權前十大權值股僅台塑化相對撐盤上漲 0.94%，其餘九檔均呈現收黑， KD 指標持續偏空下行，MACD 也轉為死亡交叉，技術面已明顯轉弱。目前市場聚焦本週鮑威爾將進行的幾場演說，其言論是否如預期鴿派為影響國際股市重拾上攻動能的關鍵。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10650~10800 縮至 10650~10750 點，上檔壓力區持續向下壓縮。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 降至 1.03。整體選擇權籌碼面不利多方上攻，不過 VIX 指數反倒下降 0.52 至 12.83，顯示恐慌情緒尚未大幅蔓延。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。