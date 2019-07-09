台股盤中─蘋概股跛腳 量縮下跌難有表現 多頭觀望大立光本周法說

台股今 (9) 日在蘋果概念股拖累下，電子族群表現平淡，盤中加權股價指數下跌逾 60 點，指數力守 10700 點與季線之上，證券分析師黃漢成指出，上市櫃第 2 季財報出爐後，恐對市場造成沉重賣壓，不過，大立光 (3008-TW) 將於本周四召開法說會，第 2 季財報表現，市場高度關注。

台股今日早盤開在 10729.83 點，最高為 10733.57 點，最低為 10697.78 點，全場預估成交值不足 1000 億元，盤勢呈現價跌量縮，電子股跌幅較重，達 0.68%，甚於大盤 0.47% 跌幅，為今日空方主要標的。

分析師張陳浩指出，台股今日電子族群下跌，反映了美國券商點名看淡蘋果股價與營運後市，連帶拖累台蘋概股走勢，不過蘋概三雄中，大立光與台積電 (2330-TW) 等權值股走勢持穩，相比之下組裝廠鴻海 (2317-TW) 中場股價下跌超過 1%，最低來到 77.8 元，為弱勢指標。

觀察今日台股盤中資金流動，資金流向非電子股自行車、生技、營建等族群，隨著台股接下來有第 2 季財報將陸續公布，各家不見得有太好的表現，分析師預估，大盤最近支撐在 10645 點，接下來則要看 10573-10650 的台股跳空缺口能否守住。