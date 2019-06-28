泰昇新產品產線Q3投產 下半年業績將逐季走高

泰昇 - KY(8480-TW) 深耕東協市場，業務面由婦嬰用品擴及成人復健市場，公司今 (28) 日股東會通過股利每股配發 5.3 元現金股利，創新高，在第 3 季將新增柬埔寨廠衛生棉及越南廠成人復健褲生產線加入量產，法人預估下半年成長動能強勁，全年營收成長可望自 2 成起跳。

泰昇 5 月起營收恢復成長動能，也因有效解決柬埔寨境內的仿冒品問題，6 月來，自柬埔寨的訂單有明顯回溫跡象，預估 6 月營收也將較去年同期成長約 15% 以上；2019 年全年營收分布將呈現上、下半年 45% 比 55% 的比重。

泰昇越南廠新增一條嬰兒拉拉褲產線已加入量產，第 3 季越南廠及柬埔寨廠，分別有成人復健褲及衛生棉產線正式啟動，預期可大幅提升集團總產能，並可增加營收成長動能，也為推升下半年營收成長的主要動力，同時，在原料成本走低之下，下半年的營收及毛利率將呈現逐季走揚。

目前泰昇營運聚焦在北東協 5 國，在越南及柬埔寨都有設廠，並於去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺的倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線的加入量產，今年的資本支出規劃約 400-500 萬美元，略低於去年。

泰昇首季營收為 4.61 億元，季減 4.97%，年增 9.03%，毛利率為 27.35%，稅後純益為 6517 萬元，年減 18.79%，每股純益 1.66 元。主要是因第 1 季因新機的加入量產，折舊、試機費用及高成本原物料造成獲利下滑。