泰昇新產品及新生產線加入 下半年營運將優於上半年

泰昇 - KY(8480-TW) 深耕中南半島，市場業務由婦嬰用品擴及成人復健市場，董事長戴朝榮今 (22) 日出席交易所法人說明會時指出，預計泰昇第 2 季起脫離營運谷底，且在低成本原物料庫存的運用之下，下半年的營運將優於上半年，且將有新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線加入量產。

泰昇首季營收為 4.61 億元，季減 4.97%，年增 9.03%，毛利率為 27.35%，稅後純益為 6517 萬元，年減 18.79%，每股純益 1.66 元。戴朝榮指出，首季因有新機的加入量產，折舊、試機費用及高成本原物料造成獲利下滑。

戴朝榮指出，由於越南電商、現代化通路的興起，造成在零售市場通路的銷售出現複雜的狀況，在越南的國內市場整體去年零售通路金額成長 12%，主要成長在包括電商、現代化零售業，也躍為零售市場的要角，傳統零售業則持平。目前泰昇則規劃以產品區隔的方式，逐步推出以因應市場區隔，並以維持獲利能力。

目前泰昇營運聚焦在北東協 5 國，在越南及柬埔寨都有設廠，並於去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺的倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線的加入量產，今年的資本支出規劃約 400-500 萬美元，略低於去年，戴朝榮指出，泰昇的資本支出高峰期已過，預計營運將自第 2 季起逐季攀升；同時，在品牌規劃上，泰昇也將規劃以高、中、低階產品並行的市場行銷規劃，進行整體市場的攻略。

泰昇 2018 年財報稅後純益 2.99 億元，創新高，年增 17.66%，每股純益 7.61 元，法人預期，泰昇第 3 季起將因低價原料庫存挹注獲利，毛利率可望在第 2 季攻克 30% 大關。至於 2019 年全年營收成長幅度，營收成長幅度將自 2 成起跳。泰昇日前董事會決議，擬對去年盈餘配發每股 5.3 元股利，配發率近 7 成，將提交 6 月 28 日召開的股東會決議。

泰昇越南廠將有一條嬰兒拉拉褲產線加入量產，第 3 季越南廠及柬埔寨廠，分別有成人復健褲及女性衛生棉產線正式啟動，預期可大幅提升集團總產能並可增加營收成長動能。

去年泰昇嬰兒紙尿褲及拉拉褲在越南市占率為 11%，排名第 4；成人紙尿褲市占率 28%，排名第 2；衛生棉市占率 2%，排名第 5。至於在柬埔寨市場部分，嬰兒紙尿褲及拉拉褲市占率 48%，成人紙尿褲市占率 59%，均為排名第 1 名；戴朝榮指出，下一個產品攻略的國家則為緬甸。